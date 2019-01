Recuperando la memoria de los toledanos que fueron "doblemente asesinados" en los campos de concentración nazis

Eleno Díaz Tendero, Pedro Castelló Hernández, José Rodríguez Tocinos, Francisco Ruiz Benito, Emilio Sotoca López, Juan Tordesillas Arellano, Máximo Gil Serrano, Gabriel Villacañas, Luciano Rubio del Valle y Raimundo Herrero Toledo. Estos son los nombres de algunos de los toledanos que fueron víctima de los campos de concentración nazi y que han sido homenajeados en un acto en la Plaza del Sofer en Toledo, junto a la placa que recuerda sus nombres.

El chelista toledano Chiki Romero acompañó musicalmente el acto con canciones como 'Dulce introducción al caos' o 'Thousand years' y el poeta Félix Chacón compartió unas palabras al final del acto. "Más de 280 toledanos lo dieron todo por la defensa de la Democracia y la lucha contra el fascismo. Republicanos que defendían la democracia frente a los golpistas porque creían que otra España era posible, una España de libertades de igualdad y progreso", recordó el edil de Ganemos Toledo y portavoz local de Izquierda Unida, Javier Mateo.

Mateo recordó que estos toledanos eran defensores del orden "legítimo del 36" y que después de huir de la Guerra Civil, fueron capturados, deportados y finalmente asesinados en campos de concentración. "Pero a sus captores y asesinos no les bastaba con eso, se les quiso asesinar doblemente borrandolos de la historia oficial para que no formaran parte de la memoria colectiva", lamentó el político. Por eso, enfatizó, España tiene una "deuda" con estos toledanos y también con su memoria.

"Es lamentable que todavía hoy las administraciones españolas no colaboren en la recuperación de la memoria y en la investigación de lo que ocurrió, al igual que ocurre con la recuperación de los fusilados en las cunetas. Lo que conocemos es gracias a asociaciones de memoria y familiares que han contando con la ayuda de Gobiernos como el alemán o el francés", recalcó.

Mato pidió finalmente que hay que sacar "de la pasividad" a una sociedad que "mira para otro lado" en cuanto a estas víctimas y ha criticado lo que la "Europa hipócrita" ha levantado para "borrar de la vista su incapacidad" para hacer frente a otras catástrofes humanitarias. Así, advirtió de "nuevos holocaustos" que están "tan cerca" a pesar de que la "propaganda se empañe en hacernos los sentir tan lejos".

El poeta Félix Chacón reflexionó acerca de la importancia de la memoria. "Nos dice quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos", explica Pero esta memoria, recalcó, no puede basarse sólo en las fuentes oficiales. "La historia se escribe en los detalles, en la letra pequeña, en las conversaciones 'off the record' y en las intrigas que nos dejan huella". Además, advirtió de que "los nazis no llegaron al poder usando las armas, sino por vías democráticas, la misma vía por la que hoy la ultraderecha 2.0 está regresando al tablero político".

Chacón también compartió su poema 'Distopía', que finalizaba con los siguientes versos:

Todo te es familiar en el futuro

pero sientes angustia al darte cuenta

de que eres tú el que sale en la pantalla.