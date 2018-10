El Congreso propone redimensionar "a la baja" los trasvases con la oposición de PP y Ciudadanos

La Comisión de Transición Ecológica en el Congreso ha propuesto con el voto a favor de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y ERC, "redimensionar" a la baja los trasvases. Es la conclusión del informe elaborado por la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas políticas de aguas teniendo en cuenta los efectos del cambio climático y que pretende ser una guía para que el Gobierno mejore el actual Plan Hidrológico Nacional.

En este documento, que ha contado con los únicos votos en contra de PP y Ciudadanos, según recoge Europa Press se señala que, en lo que respecta a los trasvases, es necesario redimensionar el servicio que podrán ofrecer, desde la expectativa de menores caudales, por cambio climático, reajustar las necesidades y promover las fuentes complementarias que sean viables en las cuencas receptoras.

Del mismo modo, recoge que, en rigor, no existen cuencas excedentarias o cuencas deficitarias, sino cuencas que están sometidas a unas presiones antrópicas por encima de sus disponibilidades de recursos.

La noticia ha sido recibida con cautela por el PSOE castellano-manchego, el partido en el Gobierno regional junto a Podemos. Fuentes socialistas consultadas por eldiarioclm.es se muestran esperanzados pero prudentes sobre el informe porque el texto debe pasar ahora a votación al Pleno del Congreso, donde tanto PP como Ciudadanos buscarán que se modifique a través de sus votos particulares, es decir, las enmiendas que no ha sido aceptadas durante la negociación del informe.

Tanto PP como Ciudadanos creen que se trata de un texto "sesgado". Los 'populares' dicen que sus propuestas buscan lograr una "buena gestión del agua en España" y Ciudadanos sostiene que el planteamiento "no soluciona los grandes retos del agua" al "negar el déficit hídrico de algunas partes de España".

Frente a esa postura, el dictamen constata que todas las simulaciones y previsiones apuntan a notables incrementos de la temperatura media y a una disminución de las precipitaciones, por lo que es necesario "asumir escenarios con menos recursos disponibles", según recoge EFE.

El informe recuerda que algunos organismos han señalado que la reducción de caudales medios desde 2010 hasta finales del siglo podría ser del 24 por ciento, y llegar incluso a reducciones entre el 30 y el 40 por ciento en las zonas más sensibles.

Murcia "no va a permitir" el cierre del trasvase

La portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha manifestado la "más enérgica oposición" al dictamen y señala que el Ejecutivo regional y los agricultores de esta región "no van a permitir" el cierre del trasvase y menos aún alegando "criterios presuntamente ecológicos".

En su opinión, el trasvase Tajo-Segura es "la infraestructura más eficiente de España para luchar contra el cambio climático". Un parecer que contrasta con lo que recoge el dictamen: numerosos expertos han argumentado que los trasvases no son eficaces frente a las sequías, ya que éstas afectan tanto a las cuencas receptoras como a las que "ceden" el agua, y que construir más presas, cuando todos los escenarios auguran que habrá menos agua, conducirá a inversiones ineficaces ya que esos embalses podrían estar vacíos.

Entre las recomendaciones del dictamen aprobado en el Congreso, destaca la de hacer una auditoría sobre el estado y las capacidades de "regulación, transporte y distribución" de las infraestructuras hidráulicas que existen en España (entre ellas estaría el trasvase Tajo-Segura).

Plantea además que se condicione cualquier proyecto hidráulico al compromiso previo de pago de los beneficiarios de esa obra o que se pongan en valor productivo los suelos más fértiles y las vegas, defendiéndolos "del abandono y de la depredación urbanística".

Además, los Planes de Cuenca deberán "frenar" las expectativas de nuevos usos y demandas, pero también "redimensionar" las concesiones "para evitar las expectativas que genera la sobre-asignación de recursos".

Los ribereños de la cabecera del Tajo "sorprendidos" por la postura de PP y C's

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía aplaude el informe de la subcomisión para el estudio de políticas de aguas y acoge "con satisfacción que se ponga el foco por fin en la excesiva demanda del Levante". También que "no se dé por hecho que la oferta de agua ha de ser en función de los intereses privados del sector agroindustrial".

Recalcan que "la palabra antrópico indica que el único déficit de la cuenca del Segura no es natural, porque ese concepto en la naturaleza no existe, sino que viene provocado por la acción del hombre y su excesiva codicia”, ha dicho el presidente de los ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.

“Desde la España profunda acogemos con estupefacción que señores tan inteligentes, los artífices del Silicon Valley del agua, no sean capaces de entender que, ante unos recursos cada vez más limitados, no puede multiplicarse la demanda sin control por mucho beneficio económico que les reporte a esos lumbreras; los billetes no se beben”, explica.

Apuntan también a otra parte del informe en la que se advierte que en Murcia, donde el regadío ha crecido un 23 por ciento por encima de los caudales disponibles (en años medios), aun contando con el trasvase Tajo/Segura, con los escenarios previstos de cambio climático, y aun suponiendo unas dotaciones medias estables, éstas excederán en un 36% las disponibilidades en 2050.

No se olvida tampoco, dicen los ribereños, "de otro gran problema: los regadíos ilegales, a los que hace referencia el informe en numerosas ocasiones, asociándolos a pozos igualmente fuera de la ley".

Pérez Torrecilla dice también que "sorprende también la enconada defensa del trasvase por dos partidos que han acogido tan alegremente la bandera del liberalismo, sólo para lo que les interesa, claro”, señala el presidente de los ribereños en referencia a Partido Popular y Ciudadanos.

En su opinión, es una "perversa utilización del concepto laissez faire, cuando de lo que se trata es de dejar hacer negocio solo a unos pocos, y subvencionados encima con el dinero de todos los españoles, que pagamos el trasvase y seguimos subvencionado el agua con el que generan sus productos”.

En este punto se pregunta "dónde encaja exactamente dentro del liberalismo el sostener artificialmente con inversión estatal a un sector privado, como cabe preguntarse cómo es posible que la región de Murcia ocupe el undécimo puesto en el PIB por comunidades según el INE, si son la Huerta de Europa, el sustento de España, el Silicon Valley del agua”.

Así, concluye Pérez Torrecilla, “¿merece la pena matar tres ríos (el Tajo, el Segura y el Mula), enfrentarse a Europa, envenenar el Mar Menor e invertir miles de millones de euros en sostener un sector insostenible?, ¿obligamos a los trenes a funcionar otra vez con carbón para sostener al sector minero?”.