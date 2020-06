El SESCAM recupera la actividad asistencial aunque se mantiene en alerta ante la amenaza de un rebrote

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha alcanzado casi el 65% de su actividad quirúrgica y en el momento actual ya sobrepasa las 300 intervenciones al día programadas. “La velocidad de crucero que tenía el Servicio Público de Salud era de 125.000 intervenciones quirúrgicas al año, 500 al día y en el momento actual estamos ya sobrepasamos todos los días las 300", asegura el director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros.

En este sentido, y al margen de la actividad vinculada al coronavirus, Ballesteros ha querido resaltar otro tipo de actividades que el SESCAM ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos meses vinculadas no solo a patologías urgentes, sino también a no urgentes y no demorables. “Desde el 15 de marzo al 31 de mayo se han hecho 7.000 resonancias magnéticas, 18.000 TAC, 14.000 ecografías y casi 3.000 intervenciones quirúrgicas”, asegura.

El director general de Asistencia Sanitaria ha explicado que toda la “reactivación asistencial” se está realizando bajo tres premisas fundamentales: la seguridad para profesionales y pacientes; baja densidad de personas en las instalaciones sanitarias y rápida reversibilidad. Y es que según ha dicho, ante la amenaza de un rebrote, “los servicios sanitarios deben estar en disposición de modificar su modelo organizativo y su actividad para hacer frente al Covid-19 en un periodo entre 24 y 48 horas”.

Por ello, ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad” a los ciudadanos y ha asegurado que los planes de contingencia puestos en marcha durante la “primera embestida” del virus han sido “reformados, recompuestos y bien estructurados” para lo que pueda suceder si vuelve a aparecer.

En concreto ha explicado que el SESCAM está en condiciones de transformar las 4.394 camas de hospitalización con las que se trabaja “de manera estructural” en cerca de 6.100 para pacientes no críticos y que de 164 camas de UCI se ha pasado a 535 durante la pandemia.

“De ninguna manera, nuestros hospitales, centros de salud y consultorios locales se pueden convertir en focos de contagio y por tanto estamos primando la baja densidad de pacientes. Reclamamos puntualidad en las citas con el fin de conseguir garantizar la seguridad y finalmente, estamos intentando priorizar y potenciar la seguridad de nuestros profesionales”, ha señalado Ballesteros.

En el ámbito de las consultas externas, el director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, ha asegurado que se está potenciado la telemedicina y, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha al cien por cien de actividad la Teledermatología, de tal manera que toda la Atención Primaria de la región está citando ya cuando requiere hacer una interconsulta a los pacientes en el ámbito hospitalario a través de este nuevo sistema.

En cuanto a la Atención Primaria, ha insistido en la importancia de que los ciudadanos recuerden la necesidad de concertar siempre una primera cita telefónica con su profesional con el fin de que haya “un filtro previo” que permita determinar qué paciente es absolutamente necesario que acuda presencialmente al centro sanitario para ser atendido.