El director de Salud Pública pide disculpas por comparar la sentencia de Incarlopsa con la de 'la manada'

El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, ha pedido excusas por comparar la sentencia de 'la manada' con la de los veterinarios que denunciaron maltrato animal en el antiguo matadero de Incarlopsa. Fue CCOO quien pidió, semanas atrás, "su cese inmediato" tras conocerse la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia reconocía la "complacencia" de su departamento ante las quejas de Incarlopsa por las denuncias de tres veterinarios. Dos de ellos fueron expedientados, tal y como reconoce la propia sentencia.

“La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, recogía la sentencia fechada en septiembre de 2017. Sobre este punto y poniendo como ejemplo las opiniones del juez particular de la sentencia de 'la manada' Tordera aseguró que "a veces los tribunales en sus aportaciones no son relativamente todo lo correctos que deben ser porque no han estado ahí".

De esta manera se ha disculpado en rueda de prensa de los agentes sociales que por su comentario pudieron sentirse ofendidos y, además, ha señalado que la comparación "no fue acertada". En concreto, el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, aseguraba hace unos días que comparar la sentencia de los veterinarios que denunciaron maltrato animal en el antiguo matadero de Incarlopsa, con la de 'la manada' no fue "afortunado".

Hace unos días, Manuel Tordera, reconoció que la empresa Incarlopsa se quejó de los veterinarios que denunciaron maltrato animal, porque "se pasaban de sus funciones", ya que en la empresa trabajan siete veterinarios, de los cuales "cinco hacían una cosa y dos la contraria", además recordó que la Justicia había dado la razón a la Junta dos veces. Fue su respuesta tras el nuevo debate ( en una pregunta oral del diputado de Podemos, David Llorente) en torno a este tema celebrado en el pleno en las Cortes regionales.