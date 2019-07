Sanidad, ante la denuncia del cierre de camas hospitalarias en verano: "Están todas a disposición de los facultativos"

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado el cierre de 509 camas en verano en los hospitales de Castilla-La Mancha, lo que "afectará negativamente" a la seguridad y salud de los ciudadanos, así como de los enfermeros y fisioterapeutas. En concreto, según el sindicato se van a cerrar 86 camas en los hospitales de la provincia de Albacete; 124 camas en los hospitales de la provincia de Ciudad Real; 75 camas en el Hospital de Guadalajara y 224 en los hospitales de la provincia de Toledo. Por el contrario, según el sindicato, el Hospital de Cuenca no cierra camas este verano.

Además ha criticado que las distintas administraciones sanitarias públicas utilicen todos los años como "chivo expiatorio" el argumento de que "la gente se va de vacaciones" para cerrar camas y servicios, además de no suplir adecuadamente a los enfermeros y fisioterapeutas en los centros, lo que conlleva un menor número de ellos para atender adecuadamente a pacientes y ciudadanos.



En este sentido, la organización sindical ha lamentado que, en lugar de aprovecharse el verano para seguir trabajando en la reducción de las listas de espera, éstas se incrementan aún más al paralizarse las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes.



Otra consecuencia negativa del cierre de camas es la masificación de pacientes en los servicios de Urgencias, lo que según SATSE obliga a los profesionales sanitarios a atenderlos, en muchas ocasiones, en zonas no habilitadas para ello, como los pasillos, ha señalado el sindicato. También ha denunciado que el índice de enfermos que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología, lo que deteriora la calidad de la asistencia recibida.

El Gobierno activa de nuevo el Plan MAS Sanidad

Por su parte, el Gobierno regional ha asegurado que va a mantener durante este verano el Plan MAS Sanidad, con el objetivo de reforzar la asistencia sanitaria que presta el SESCAM en época estival. Así está previsto realizar más de 5.300 sesiones quirúrgicas, más de 245.000 primera consultas, más de 22.200 resonancias magnéticas y más de 41.000 topografías computerizadas, entre otras.

Además, el Ejecutivo asegura que, al igual que ha ocurrido en los últimos cuatro años, se va a mantener operativa toda la red de camas que tiene el SESCAM para que sean utilizadas tanto en ingresos urgentes como programados, "dotadas con el personal necesario para que los pacientes reciban la asistencia sanitaria en los niveles que corresponde y que el SESCAM ofrece a lo largo de todo el año".

A lo largo del verano, El Ejecutivo regional va a llevar a cabo algunas obras de mantenimiento en aquellas plantas de hospitalización que así lo requieran, siguiendo la planificación diseñada para incidir lo menos posible en la labor asistencia, y siempre con el objetivo de mejorar las instalaciones.