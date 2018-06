FEDA presenta a sus galardonados en los premios 'San Juan' 2018

Ellos son los hombres y las mujeres que el próximo 22 de junio recibirán uno de los galardones ‘San Juan’ que cada año otorga la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA. Son empresarios, con más o menos experiencia, que se levantan cada mañana para abrir un negocio, una empresa en la provincia de Albacete que genera riqueza económica y social.

Junto a ellos están también el doctor Antonio Cepillo, pediatra del hospital de Albacete, galardonado con el Premio Responsabilidad Social. Un reconocimiento a su trabajo en el hospital, que revertirá en el propio hospital. Y es que el premio lleva aparejado consigo una cuantía económica de 5.000 euros que, tal y como ha dicho el doctor Cepillo, donará al Hospital para que se ambienten varias áreas de pediatría, para que tanto los niños como los padres que tengan que pasar por esta área de la hospital "se sientan como en casa” y conseguir “que lo esencial sí sea visible”.

El doctor Antonio Cepillo

En la fotografía también están las alcaldesas de Yeste y Molinicos , Cortes Buendía y Mª Dolores Serrano, que ponen cara a un premio, el de Promoción Económica, a sus dos municipios tras haber sufrido el incendio que acabó arrasando 3.200 hectáreas el verano pasado. Fueron días difíciles, han reconocido ambas. Por eso este premio “no lo consideramos para nosotras” sino que lo comparten y lo dedican a la gente que sufrió el incendio, “los evacuados” pero también con los equipos de extinción, los voluntarios. “Ahora– dice Dolores Serrano– hay que mirar hacia adelante con una actitud positiva, hay que ser optimistas y hay que tener una actitud constructiva para reconstruir todo lo que perdimos”.

Este jueves la Confederación los ha presentado en sociedad, pocos días antes de que se celebra la gala de entrega de premios, que será el día 22 de junio en el Palacio de Congresos. Una edición, la XIX que deja una fotografía distinta a la de otros años, y es la dispersión de las empresas premiadas. Y es que los galardones están muy repartidos por toda la provincia reflejando así “la riqueza empresarial de toda Albacete”.

Destaca Rafael Candel, un empresario albaceteño reconocido dentro y fuera de la ciudad, que este año será galardonado con el Premio al Mérito Empresarial. Le avala toda una vida de empresario, casi 50 años, pero este jueves, frente a la prensa ha dicho que a día de hoy no conoce a ningún empresario que no se merezca este mérito empresarial. En este medio siglo de andadura “he pasado varias crisis”. De la última, dice, “que ha durado 7 años y que todavía hoy no ha terminado”. Durante su intervención Candel ha asegurado que le gustaría que Albacete “estuviera más en el mapa por las grandes empresas que tenemos”.

Articlima SL, de Almansa, recibirá el galardón de Empresa Familiar. Se trata de una empresa fundada en el año 1968 están especializados en instalaciones y mantenimiento de Arotermia, Biomasa, energía solar térmica, aire acondicionado, calefacción, refrigeración industrial, calentamiento de piscinas, y montajes completos de maquinaria y mobiliario para la hostelería y alimentación.

En Nuevas Tecnologías e Innovación, la empresa galardonada es Goyval Vinagres, de Madrigueras. Se trata de una empresa familiar constituida por un equipo joven, profesional y creativo. Desde 1996 se dedican a la elaboración y crianza de vinagres de alta calidad. Fueron la primera empresa del país en hacer vinagre balsámico.

Eurontur ha sido la empresa elegida para el galardón Empresa Exportadora. “Es una empresa de Ontur que exporta en 90% de su producto”, ha destacado el presidente de FEDA. Se fundó en el 1985 y exporta fruta de hueso especialmente a paises como Francia o Italia.

El premio a Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente recae este año en Camacho Recyclinng, una empresa se fundó en Alicante y que años después se trasladó a Caudete. Camacho Recycling se dedica a la recogida, transporte, reutilización y reciclaje de todo tipo de vidrio. A día de hoy la empresa tiene dos centros de producción y cuenta con 90 trabajadores.

Manuel Martínez Marhuenda y Daniel Bonillo Guillen, fundadores de Búho Blanco Arquitectos, en Villarrobledo, recogerán el próximo 22 de junio el premio Joven Empresario. Un reconocimiento al carácter emprendedor que les llevó a fundar el estudio de arquitectura con 25 años y con la idea de renovar la arquitectura de su ciudada nata, Villarrobledo.

María José Haro

En esta edición de los premios ‘San Juan’ Mª José Haro Mateo, se llevará el galardón Mujer Empresaria. María José Haro es, desde 2004, la directora de Lacados Artealba, empresa se constituye en el año 1996 a cargo de su padre, y que ha conseguido sortear la crisis diferenciándose de la competencia por innovar con lacados en nuevos colores como el óxido, cemento, metalizados, etc.

En un gesto por defender los pequeños comercios de la capital FEDA ha concedido este año el premio Empresa Tradicional a una conocida joyería del centro de la ciudad, Joyería el Diamante Azul. Se fundó en 1966 y, a día de hoy, es uno de los negocios más antiguos. Su galardón, tal y como ha dicho el presidente de Feda, es “un guiño a la apuesta que queremos hacer por comercio tradicional y los pequeños comercios que sufren la competencia de las grandes plataformas y las compras por internet”.

Las Asociación de Distribuidores de Albacete, ADISAB, recibe este 2018 el premio Asociación Empresarial que representa casi a la totalidad de las empresas distribuidoras de la provincia.

El galardón a la Iniciativa Emprendedora ha ido a parar en esta ocasión hasta Hellín de la mano de Cervezas Ilúnica que nació hace en 2016 con un concepto diferente que abarca más allá de la creación de cerveza artesana. Y es que en Cervezas Ilúnica también se dedican a organizar catas y encuentros y su modelo de negocio es la “fabricación como cerveceros nómadas”. Es decir, alquilan instalaciones para producir la cerveza según la demanda.

En el apartado de las menciones, este año FEDA otorga la Mención Especial del Jurado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La albaceteña Rozalén tendrá un sitio en esta gala de los premiso ‘San Juan’ a la que asistirá el próximo 22 de junio para recibir la Mención del Jurado.