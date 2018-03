Siguen subiendo los desahucios por impago del alquiler en Castilla-La Mancha  

Los nuevos datos de la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica dejan un significativo contraste en cuanto al problema de los desahucios. En Castilla-La Mancha, aunque las ejecuciones hipotecarias descendieron el año pasado de forma muy llamativa -un 40,9%-, no ha sucedido así con los lanzamientos judiciales –la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble- que subieron un 2,4% en 2017 con respecto al ejercicio anterior.

Según estos datos, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas el pasado año en esta comunidad autónoma fue de 1.316. Es la cifra más baja de las registradas en Castilla-La Mancha desde 2008, cuando se iniciaron 2.845 ejecuciones hipotecarias. Los datos por provincias del año 2017 constatan también disminuciones importantes en el número de estas ejecuciones hipotecarias con respecto al año anterior: Albacete con un descenso del 33,7 % (177); Ciudad Real un 42,7 % menos (260); Cuenca con una disminución del 58 % (76); Guadalajara un 49,9 % menos (185); y Toledo con un descenso del un 35,4 % (618).

Sin embargo, el número de lanzamientos practicados en esta región el año pasado fue de 2.420, lo que supone un aumento del 2,4 % respecto a los 2.364 de 2016. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCM) precisa que este tipo de lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual.

De ese total de lanzamientos, 1.172 fueron consecuencia de procedimientos derivados del impago del alquiler, mientras que otros 1.164 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 84 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 15,1 % en 2017, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 7%.

Valores absolutos

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en 2017 fue de 1.071, un 2,4 % más que el año anterior. De ellos, 656 terminaron con cumplimiento positivo, es decir, con el desalojo.

Más concretamente, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 se practicaron en Castilla-La Mancha 546 lanzamientos, un 13,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior. De ese número, 301 fueron consecuencia del impago del alquiler, 225 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y 20 obedecieron a otras causas. Además, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos en el cuarto trimestre de 2017 fue de 302, un 6,3 % más que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 205 terminaron con cumplimiento positivo.