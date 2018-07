“Sorolla nos transmite paz, tranquilidad optimismo y vida”

Uno de los grandes artistas que ha tenido este país era valenciano y se llamaba Joaquín Sorolla (1863-1923). Un pintor impresionista y luminista en cuya obra la luz y el color tenían un tratamiento muy especial y del que la Casa Zavala acoge, hasta el domingo, una exposición con cerca de 70 obras promovida por la Fundación Impulsa con un nexo común: la España del interior. Hablamos sobre esta muestra y el arte en general con una de sus descendientes, la también pintora Fabiola Lorente Sorolla, biznieta del autor de ‘El baño’ o ‘Vendiendo melones’ que el pasado fin de semana impartió un taller de pintura en la Oficina de Castilla-La Mancha en Madrid.

¿Qué le parece la selección de obras de la exposición ‘Tierra adentro’ que primero se pudo ver en Toledo y ahora en Cuenca?

La exposición tiene una selección de obras estupenda, porque recorre la zona de Castilla, con los cuadros de Toledo, luego están expuestos parte de sus inicios en Valencia, también de tierra adentro, otra selección de Castilla y León, otra parte del norte de España y una zona de la España blanca que sería Andalucía. Todo ello sin aparecer el mar, que es lo que habitualmente se ve de Joaquín Sorolla. Además, en Cuenca se han añadido unos bocetos sobre los tipos manchegos y los tipos de Lagartera. Es muy interesante porque son enormes, de más de dos metros de alto, y parecen cuadros de verdad terminados, pero realmente son dos bocetos para un enorme panel.

Se echa de menos el mar, pero son obras igual de dignas y de gran calidad….

A mí me parece que cada cuadro es una lección de pintura. Cambia constantemente la paleta de color: cuando pinta el río, las montañas o en esos efectos que hace de tormenta: hay uno de Las Covachuelas de Toledo con cielo de tormenta total, con esos colores morados y rosas, espectacular. Entonces, no es que sea igual de digno, sino más digno, porque representa de verdad todos esos tonos que se ven en nuestra tierra y que no se ven en ningún otro sitio. Realmente, uno se da cuenta de lo rica que era su paleta de colores y de lo bien que la manejaba.

¿Qué tienen las obras de Sorolla para resistir el paso del tiempo y seguir siendo tan admirado?

Para mí lo que tienen es que son obras optimistas. Al tener esa luz y ese colorido, nos transmiten vida y optimismo. Y en un mundo como el de ahora, en el que la prisa es tremenda, todo es inmediato, trabajamos con luz eléctrica y casi no nos damos cuenta de que ha amanecido porque vamos tan deprisa, sobre todo en las grandes ciudades, este Sorolla que vemos, ya sea de playa o de tierra adentro, nos transmite paz, tranquilidad, optimismo, esa luz que a veces nos falta.

Usted tiene un taller de pintura y el domingo impartió unas clases en la Oficina de Castilla-La Mancha en Madrid. ¿Cómo se enseña a los alumnos?

Yo particularmente lo que enseño en mi estudio es a transmitir el volumen y pintar con luz natural: que la gente vea el volumen de las cosas, los objetos, los árboles, los montañas, y el cambio de luz que existe desde la mañana hasta media mañana. Precisamente ese cambio de luz y de sombras es lo que hace rico el cuadro, lo que le da vida. La fotografía también lo recoge, pero al ser un instante no nos da eso, mientras que cuando estamos pintando la naturaleza dos horas, esta cambia, y eso hay que transmitirlo.

¿Ve a los jóvenes interesados en la pintura y con talento?

Tengo la suerte de tener en mi estudio muchísima gente joven con mucha fuerza. Algunos vienen de otros sitios donde les enseñan a pintar con fotografía, pero les falta pintar del natural. Y para poder hacer luego otras cosas o pintar en el ordenador, es muy bueno tener una gran base de pintura natural. Yo tengo la suerte de tener gente muy interesada en ello, gente que además quiere entrar en Bellas Artes y que estoy segura de que va a llegar a ser tan grande como mi bisabuelo. Así que estoy orgullosísima de estar ahí y de verlo.

De discípulos de Sorolla no sé si se puede hablar, al primar ahora el arte de vanguardia sobre el clásico.

Hay de todo. Hay gente que tiende a la abstracción pero también hay gente que quiere seguir haciendo mucha pintura realista o luminista. La tendencia a hacer cómic y dibujo fantástico es también muy realista. Lo mismo que la de todos aquellos que pintan grafiti: hay grafiteros maravillosos que prácticamente sin dibujar hacen retratos estupendos muy realistas. En parte son continuadores no digo solo de mi bisabuelo sino de esa tendencia del XIX y principios del XX. Así que creo que ahora hay posibilidades para todos los gustos, tanto para quienes quieren hacer pintura realista e incluso hiperrealista como para quienes quieren hacer algo más contemporáneo o abstracto, instalaciones y demás.

En su caso, llevar el apellido de Sorolla supongo que le habrá abierto puertas, aunque también debe pesar…

Hay veces que es peso y hay veces que no. Es peso cuando pinto algo y me preguntan si no pinto mar. Y les respondo con el título de la exposición: es que nací tierra adentro. Yo soy castellana y no pinto mar. Es verdad que a veces lo he pintado, pero me sale mejor la tierra. Y cuando pinto mar sí que hay una comparativa. Pero no quiero que me comparen. Luego también es verdad que ser descendiente de Sorolla te abre puertas. Yo estoy orgullosa de ser su biznieta y de que su nombre esté todo el día en el candelero.

Al estar la playa tan ligada a la obra de Sorolla, no sé si cuando va al mediterráneo o ve el mar piensa en él…

Sí. La verdad es que cuando vas a muchas zonas de España, de viaje, a veces busco los sitios donde estuvo pintando. Y da la impresión de que este hombre tenía una cámara de fotos en los ojos, porque el paisaje es igual a lo que pintaba. Es un gusto verlo.

Tengo entendido que entre sus pinturas de Sorolla favoritas están ‘Madre’ y ‘Mis hijos’, muy familiares….

La que más me gusta es el de ‘Madre’ porque es Clotilde, mi bisabuela, con mi abuela recién nacida, Elena. Me fascina. Además tiene unos blancos maravillosos.

¿Cuenca qué le parece como ciudad cultural?

Es muy interesante. La primera vez que fui me sorprendió toda la zona de las Casas Colgadas. No daba crédito. Luego, una vez que entras en la ciudad, es una maravilla. La Catedral es estupenda para visitar, aunque igual poco conocida. El Museo de Arte Abstracto también está muy bien. Desde luego que quien la visita va a poder ver cultura y paisaje. Y unir las dos cosas me parece extraordinario.

A a su bisabuelo le faltó pintarla…

No debió de pintar por allí, no, aunque sí que fue por Guadalajara. A lo mejor pasaba cuando iba a Valencia, yo pienso…

Recientemente expuso en Cuenca el artista chino Ai Weiwei, ahora tenemos a Sorolla, en breve vendrá el norteamericano Bill Viola.. ¿Le parece una programación acertada?

Yo creo que es bueno que se expongan pintores con opciones diferentes, que no sea todo igual, porque enriquece más a las personas que van a visitarlas. A unos les puede gustar más Sorolla y a otros otro autor. Pero las opciones que ofrecen son buenas.