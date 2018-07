La alcaldesa de Toledo confía en que el Gobierno de Sánchez se sume al Acuerdo Social del Agua

Cuenta que la política corre por sus venas desde que era pequeña. Ha sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo estando en la oposición y en el gobierno, también ha pasado por las Cortes de Castilla-La Mancha como diputada regional y, desde hace poco más de tres años, es la alcaldesa de su ciudad. Ahora también forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Economía de las Ciudades, un cargo que en un principio se planteó rechazar y que hubiera supuesto una decisión de la que ahora afirma que se habría arrepentido.

Milagros Tolón va "pasito a pasito", no descarta seguir avanzando con su carrera política pero por el momento lo tiene claro: "Tengo un pacto con Toledo y con los toledanos". Un pacto que quiere extender al menos otra legislatura presentándose de nuevo como candidata socialista a las próximas elecciones municipales. Su incorporación el equipo de Pedro Sánchez, al que siempre ha defendido, dice que le ha abierto las puertas para poder abordar temas para los que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy le "cerraba las puertas". Entre ellos, el trasvase Tajo-Segura, el cual rechaza de pleno y por el que muestra su esperanza en la nueva gestión de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero. En esta entrevista, aborda algunos de estos temas y despeja posibles dudas sobre sus, por ahora, aspiraciones políticas en la región.

¿Qué impresión le causaron las declaraciones de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, respecto a los trasvases? De los que dijo que se trata de un recurso extraordinario que no puede convertirse en ordinario.

Llamé para felicitarla, la conozco personalmente. Sé perfectamente que los trasvases no se pueden acabar de un día para otro pero yo siempre voy a reivindicar lo mismo: no al trasvase, esté quién esté en el Gobierno de España. Sé que este nuevo Gobierno es muy sensible con este tema, así lo ha expresado la nueva ministra y también la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. No se puede utilizar de forma tajante un trasvase que está perjudicando a una parte del territorio español. Hay que ser solidario con las territorios del país pero también con el nuestro.

Se han puesto encima de la mesa medidas importantes como el uso de las desaladoras que a nosotros cada vez nos convencen más. Espero que el Gobierno de España sea muy sensible con nuestra comunidad y con la ciudad y si no, estaremos machacando para que lo sea. Mi primera preocupación desde el punto de vista medioambiental es el Tajo.

¿Cree que a nivel nacional el Gobierno de España va a firmar el Acuerdo Social del Agua al que ya se ha adherido el Ayuntamiento de Toledo?

Eso espero, espero que sí. Entiendo que es muy complicado porque los intereses son totalmente diferentes pero espero que sí.

¿Cree que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que flexibilizar los límites que supone la ley de Estabilidad Presupuestaria?

El Gobierno de España tiene que cambiar ahora muchas cosas, para empezar la financiación de los ayuntamientos, que somos los organismos más pobres y los que tenemos que soportar muchas veces una mayor presión. La revisión de la financiación es una asignatura pendiente que además no se ha hecho desde que se aprobó la Constitución Española. La financiación autonómica se tiene que revisar pero también la local, estamos llevando a cabo competencias que no son nuestras, competencias impropias. Por eso muchas veces nos encontramos con informes jurídicos y del interventor que no permiten llevar a cabo ciertas cosas.

Dijo que lo primero que iba a pedir el Gobierno de Sánchez es agilizar los trámites para llevar a cabo el parking de Santa Teresa, ¿ha podido hacer ya esta petición?

Ya me he puesto en contacto con el nuevo Gobierno de España no solo por el tema del parking sino también por otros. Estamos esperando la resolución de la ORA y no resultará mucho más fácil, no solo este tema sino otros para los que el anterior Gobierno nos cerró las puertas.

Foto: José Verdugo

Entiendo que otro de esos temas es la conexión de la nueva línea de AVE entre Madrid y Extremadura, ¿qué perspectiva tiene en este asunto para Toledo?

Bueno, Acciona está llevando a cabo el estudio de la nueva línea. Lo más importante es que Toledo será una de las paradas de esta línea que pasará por Talavera, Extremadura y Lisboa. Soy muy optimista, las comunicaciones son básicas en el siglo XXI y esto significa que Toledo se comunica con Talavera y la zona oeste de la Península Ibérica con lo que supone esto desde el punto de vista del empleo y del desarrollo económico.

Otra buena noticia es que la estación vaya a ser la misma que ya conecta con Madrid, no me valdría una nueva estación. Habrá unas obras para adecuarla y estaremos conectados a 28 minutos con Madrid y a 27 minutos con Talavera, será una gran infraestructura para Toledo y puedo asegurar que la estación de ahora será la misma para esta nueva línea. Igual que también habrá parte de soterramiento en una zona, pero habrá que ver a partir de donde dependiendo de las cotas que haya.

¿Cómo está siendo su papel en la Ejecutiva Federal del PSOE?

Me encantaría escribir un libro sobre eso. Cuando se celebró el Congreso Federal yo estaba malita y para mí fue una grata noticia que Pedro Sánchez contara conmigo, lo había apoyado las dos veces que se presentó para ser secretario general del partido. Por mi cargo institucional me reservaba siempre a los órganos del partido y para mí ha sido muy gratificante. Mi pacto es con la ciudad de Toledo y al estar en la Ejecutiva se abren puertas para ese pacto, con el tema del trasvase, con las infraestructuras, con el AVE, con el parking de Santa Teresa... Me gusta la política desde muy pequeña y pertenezco al partido desde 1989. Estar en la Ejecutiva Federal es un gran acicate para seguir trabajando por Toledo.

¿Eso le ha traído desencuentros con el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha?

Ninguno. Siempre hemos tenido muchísimo respeto, aparte de ser amigos de toda la vida, en un partido siempre hay familias, pero nunca he tenido ningún desencuentro. Eso sí, cuando se presentó a la Secretaría General del PSOE en la región esta militante por supuesto que apostó por él.

Dice que le gusta mucho la política desde pequeña y e n un desayuno informativo no descartó aspirar algún día a presidir la región. ¿Es una de sus aspiraciones?

Yo no dije eso, dije que los objetivos se tienen que ir haciendo a corto plazo. Insisto, a día de hoy, mi pacto es con Toledo y los toledanos. Lo que quise decir es que poco a poco. Ser la alcaldesa es un honor y un compromiso muy importante.

¿Se malinterpretaron sus manifestaciones?

Creo que no. Lo he dicho, primero la ciudad y luego poco a poco. A lo mejor dejo la política, quién sabe. Lo que quiero es que quede claro que mi pacto es con Toledo y estoy ilusionada. Cada vez que voy del Polígono a la zona norte y veo el Casco Histórico y la ciudad no me canso de mirar, es una ilusión trabajar día a día.

Foto: José Verdugo

El presidente de Castilla-La Mancha tiene que seguir siendo Emiliano García-Page, y el secretario general del PSOE en la región también. Él es el que ha desterrado al PP con sus acciones y hay que apoyarle para que siga siendo presidente. Tiene una carrera muy importante todavía en Castilla-La Mancha.

¿Cómo cambia su día a día una vez que se convierte en alcaldesa?

Pues muchos días todavía no me lo creo. Sigo viviendo en mi casa, dirán que tengo 20 cigarrales, sigo teniendo mi Toyota Corolla que un día se me va a caer por el camino, doy mi teléfono a todo el mundo, como prácticamente todos los días en mi casa. Para una mujer, el paso importante en política es cuando tienes que decidir. Ahí sí que me costó y mucho.

Para mi fueron determinantes dos personas, mi madre y mi hijo. Mi madre me dijo 'mira hija, si te ha gustado toda la vida, te lo están planteando ahora y no te vas a meter en este proyecto, no ha valido la pena que yo haya trabajado tanto para sacar adelante esto'. Mi hijo también me animó a tirar para adelante. Lo importante es dar el paso. Tus ideas tienen que ir muy vinculadas con tu forma de vida, yo no puedo defender mis ideas y vivir en un cigarral. No critico a quien lo haga pero yo no podría. Mis vecinos siguen siendo los mismos, sigo bajando a la piscina cada fin de semana.

¿Se ha arrepentido de algo en estos tres años?

No. Me hubiera arrepentido de algo si no hubiera entrado en la Ejecutiva Federal porque no quería. Me convencieron, uno de ellos Pedro Sánchez. Fue un momento difícil. Se empeñó, me llamó por teléfono la misma noche del Congreso y me dijo que quería que estuviese.

La otra parte de la entrevista, en la que aborda temas de su actividad política como alcaldesa en la ciudad, se puede ver en este enlace