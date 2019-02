Toledo honra a 220 víctimas de la represión franquista con la dignificación del patio 31

En el Cementerio Municipal de Toledo hay más de mil personas que fueron fusiladas o asesinadas durante la Guerra Civil y, posteriormente, durante la dictadura franquista. 220 de ellas -“perfectamente identificadas”- se encuentran en el patio 31, “un lodazal” que se ha reformado para dignificar la memoria de las víctimas y en el que se han podido recuperar tumbar perdidas por los encharcamientos habituales de la parcela y la tierra acumulada por las corrientes de agua.

Tras esta actuación, que da continuidad a la labor emprendida en el año 2010 con la dignificación del patio 42, el más grande los cinco en los que se encuentran víctimas del franquismo -con 727 personas-, el equipo de Gobierno local prevé también en los próximos años hacer lo mismo con los patios 43 -con 19 víctimas-, 19 -26 víctimas- y el 17 -con 44 víctimas-.

“Casi la mitad -de las víctimas de los patios que quedaban por dignificar- ya tienen un sitio para descansar”, ha apuntado el concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, que ha visitado el cementerio junto a la concejala de Obras, Noelia de la Cruz, sobre las 220 personas que hay en 16 tumbas distintas en este patio 31.

Una de las víctimas enterradas en este patio, Nicolás, fue fusilado el 13 de noviembre de 1939, cuando tenía 32 años y cuatro hijos. Uno de sus nietos, Francisco Javier Puebla, ha señalado que la dignificación de este espacio supone “un orgullo muy grande” y “una satisfacción”. “Pensaba que nunca se iba a hacer después de 80 años”.

“Mi abuelo luchó en la guerra con el bando republicano. Al venir a Toledo le hicieron preso, fue sometido a un juicio sumarísimo y le fusilaron”, recuerda Puebla, que relata que su abuelo tenía una carbonería en Santo Tomé y que su asesinato supuso un hecho “muy triste” que causó también “mucho miedo” a su familia. “Me encuentro muy bien la verdad con esta actuación”, ha recalcado.

“Es importante que Toledo sepa que aquí también están sus muertos”

Con estas obras, que han contado con un presupuesto de 50.000 euros, se salda “una deuda con todas esas personas y sus familias”, ha señalado el concejal de Servicios Sociales, al tiempo que ha calificado de “lamentable” que tras 40 años de democracia en España “sigan en el olvido todas esas víctimas del franquismo”, algo que “no ocurre en ningún otro país del mundo”.

El patio 31, antes y después de la dignificación

Señalización de las sepulturas dignificadas

Aunque muchas de las 220 víctimas que hay en las 16 tumbas de este patio 31 están reconocidas por sus familiares y pone el nombre de muchos de ellas, hay otras en las que no se muestran los nombres de las personas de las víctimas porque las familias han preferido mantener su anonimato. “La función del Ayuntamiento es respetar escrupulosamente los deseos de los familiares que bastante han tenido con tener un lodazal por tumba durante muchos años hasta el momento en que se ha dignificado”, ha apuntado al respecto Mateo.

Las tumbas que no son propiedad de ninguna familia cuentan ahora con un acabado de césped, tratando de guardar la misma estética que el patio 42, y serán numeradas para que los familiares puedan localizar también el lugar donde están los cuerpos de las víctimas. Además, hay otras tumbas en este patio en las que no había represaliados y se han tapado con losas de granito desmontables por si fuera necesario levantarlas.

La actuación que han llevado a cabo en el patio ha permitido dotar de nuevos accesos a la parcela, así como ejecutar un sistema de drenaje que evite la acumulación de agua de lluvia, ha apuntado sobre esta actuación la concejal de Obras. “Estamos muy orgullosos de esta actuación. Hemos corregido técnicamente todas las dificultades que se nos ponían de manifiesto para dignificar esta zona. A partir de ahora seguiremos trabajando en todos los patios que sea necesario para poner en valor nuestro cementerio municipal”, ha resaltado de la Cruz.

Imagen del patio 31 tras la actuación Foto: Ayuntamiento de Toledo

Actuaciones más complicadas de la mano de PP, Ciudadanos o Vox

“Probablemente, desde luego que sí”, ha recalcado la edil del PSOE preguntada por si considera que sería más complicado llevar a cabo acciones como estas, a favor de la memoria histórica, de la mano de partidos como PP, Ciudadanos o Vox. “Nosotros estamos gobernando con Ganemos y nos encantaría gobernar en solitario, pero entendemos que estamos en una época de pactos, en la que nos tenemos que entender todos y tenemos que seguir trabajando por el bien común de los ciudadanos”, ha agregado la edil también en clave electoral.

Por su parte, Mateo ha intervenido también para recordar que “en el año 2002 surgió la polémica con el patio 42 porque el Ayuntamiento de Toledo, entonces gobernado por el PP, decidió ampliar el cementerio metiendo las excavadoras directamente en un patio en el que se sabía que había represaliados”. “Es el concepto de memoria histórica que tienen algunos que se dedican a poner a gente de ultraderecha a dirigir la Comisión de Memoria Histórica en Andalucía, pero como no se va a dar el caso y en la próxima legislatura no va a gobernar la derecha en la ciudad de Toledo, no vamos a tener ese problema”, ha sentenciado.