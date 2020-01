Una estudiante de Tomelloso, reconocida por su "original" solución para transportar frutas y verduras de forma sostenible

Raquel Muñoz, natural de Mota del Cuervo (Cuenca) y alumna de la Escuela de Arte Antonio López de Tomelloso (Ciudad Real) es la primera estudiante española que sube al podio de los 'WorldStar Student Awards’, los premios mundiales de diseño de envase para estudiantes, que convoca anualmente la World Packaging Organization. Esta alumna ha conseguido el trofeo de plata en esta competición internacional con su 'Proyecto Logifruit', una original solución para el transporte y la exposición de productos hortofrutícolas en el punto de venta.

Respondiendo al reto de la compañía Logifruit de crear un envase secundario sostenible para la distribución de fruta y verdura, Muñoz ha diseñado una caja completamente plegable pensada para abaratar el transporte. La caja permite dos tipos de plegado, el básico para el envío de la mercancía y el apilado accesible para su uso como expositor en el punto de venta. Incluye, asimismo, dos asas abatibles en los laterales que aportan mayor versatilidad y agarre. El color y estética atractiva del packaging resaltan el producto que contiene y lo identifican como ‘Marca España’.

Su proyecto de caja sostenible para transportar hortalizas FOTO: Cedida por Raquel Muñoz

“Lo que buscaba con este diseño es que además de tener una determinada funcionalidad contara con una estética atractiva. Intenté que tuviera una estética ‘Made in Spain’ por eso utilicé la perforación con círculos que recuerdan a los vestidos de flamenca y elegí el color rojo, que es el color complementario del mayor número de frutas y verduras, que normalmente es el verde, y de este modo se destaca el producto de una manera más eficiente”, explica esta joven de 27 años.

En estos premios, que se entregarán el 8 de mayo en Düsseldorf (Alemania), solo participan proyectos de estudiantes galardonados previamente en certámenes nacionales reconocidos por la World Packaging Organisation (WPO), que en el caso de España son los Premios Liderpack que convocan Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de Barcelona.

Desde 2019 la única manera de acceder a este apartado de los Liderpack dedicado a estudiantes es a través de los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje que organiza el Clúster de Innovación en Envase y Embalaje. En esta edición de los WorldStar Student Awards, España ha presentado un total de cinco candidaturas.

Raquel Muñoz FOTO: IVAN ARLANDIS

“Creo que mi diseño ha recibido este reconocimiento porque presenta novedades con respecto a las cajas que se encuentran actualmente en el mercado. Las novedades que he presentado en este diseño son unas asas que se pueden plegar y esto permite que además de sujetarlo de otro modo puedan apilarse unas cajas sobre otras de manera accesible, es decir, que el cliente pueda acceder a toda la fruta que contiene esta caja sin problemas. Es un modo de poderse exponer el mayor número de frutas en el menor espacio posible”, explica Muñoz.

El máximo galardón de los WorldStar Student Awards ha recaído en tres estudiantes chinos por un envase para medicamentos con un eficaz sistema de dosificación; mientras que el tercer premio ha sido para el trabajo presentado por dos estudiantes turcos consistente en un packaging doble para contener ketchup y mayonesa. El jurado también ha seleccionado como finalistas y concedido un ‘Certificado de mérito’ a otros diez envases, entre los que se encuentran una propuesta de un estudiante de la ESD de Madrid y otra de un alumno de la Universidad de Zaragoza.

“Ha supuesto mucha satisfacción pero no me ha dado tiempo a disfrutarlo como me gustaría porque estoy en el último curso y estoy a tope con las entregas y proyectos. No me lo esperaba y no soy capaz de asimilarlo", concluye.