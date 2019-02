Torra no sabe si García-Page hablaría con él y éste no renuncia a que el diálogo "se imponga" en el conflicto catalán

"El día que un político renuncie a intentar convencer por la palabra se está equivocando". Así de rotundo se ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras las manifestaciones vertidas por su homólogo en Cataluña, Quim Torra, en las que apuntaba que desconoce si García-Page, tal y como ha dicho este último, sería "una de esas personas que no querría hablar con él".

En este sentido, el líder del Ejecutivo castellano-manchego ha recalcado que no renuncia a que "la palabra, el consenso y el diálogo necesario que hubo desde polos muy opuestos para sacar adelante la mejor Constitución que ha tenido España en su vida se pueda volver a imponer". "Mucho mejor eso que cualquier otra cosa", ha apuntado García-Page durante el acto de inauguración de una planta fotovoltaica en el municipio de El Carpio de Tajo (Toledo).

En este evento ha aprovechado García-Page su discurso para responder a las referencias que ha hecho hacía él el presidente catalán en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press. El presidente regional ha desvelado que en una de sus últimas visitas a Cataluña para reunirse con las casas regionales de Castilla-La Mancha en esta comunidad autónoma, la Generalitat le ofreció para atenderle "al consejero de relaciones exteriores": "Les dije que se tomaran el finde tranquilo, que yo no necesito un ministro de exteriores en mi país", ha dicho García-Page.

Además, ha afirmado que él no habría tenido "ningún problema en mantener cualquier tipo de encuentro". "Creo que hubiera tenido mejor propósito de convencerlos; que yo me mueva de mis ideas es muy difícil porque están muy contrastadas, son 40 años de éxito constitucional".

"Nunca renunciaré a intentar convencer de lo absolutamente ininteligente que es, en términos sociales e históricos, ese egoísmo que está detrás del independentismo. Lo digo con respeto. Ojalá pudiéramos convencernos con palabras sin tener que utilizar ningún otro mecanismo", ha reiterado el presidente de Castilla-La Mancha.

"No se está juzgando por pensar de una manera"

En este contexto, García-Page ha subrayado que no cuestiona "para nada que en Cataluña haya gente que quiera tener el derecho a decidir", sin embargo, considera que "por lo que se les está juzgado -en referencia al juicio sobre el procés que arrancó este martes- a algunos hoy en España no es por pensar de una manera, ni siquiera por opinar, sino por utilizar la Constitución y las instituciones de todos para socavarlas, y eso no está permitido en ningún país del mundo".

"No discuto ni me tomaré la molestia de combatir que alguien en Cataluña pueda decidir por su cuenta. Eso sí, me voy a dejar la piel para que ese presunto derecho que quieren no vaya en contra del que tenemos todos los demás que es el de decidir entre todos lo que queremos", ha finalizado García-Page sus referencias al conflicto catalán.