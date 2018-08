Torralba de Calatrava regresa al siglo XVII con su Mercado del Siglo de Oro

Este fin de semana, Torralba de Calatrava (Ciudad Real) regresará al corazón del siglo XVII con la celebración del Mercado del Siglo de Oro. Mercaderes, artesanos y personajes típicos de la época barroca llenarán la plaza de la Villa de historia, cultura, comercio y diversión en un viaje a una de las épocas más destacadas de la Historia de España y de Torralba.

Unos 40 artesanos de sectores como la bisutería, la madera, la enea o el encaje de bolillos, participarán en este mercado especial que también contará con asociaciones sin ánimo de lucro como Cáritas, Manos Unidas, Asociación Contra el Cáncer o Calatrava en Acción, entre otras.

El Mercado del Siglo de Oro arrancará este viernes, 31 de agosto. A las ocho de la tarde, la alcaldesa, María Antonia Álvaro, inaugurará dicho evento en la Plaza de la Villa. La alcaldesa llegará a la plaza montada en coche de caballos y pronunciará su discurso desde el balcón del Ayuntamiento.

En torno a las diez de la noche, tendrá lugar la llegada del juez, figura cómica que representa al juez de Comisión que llegó a Torralba a principios del siglo XVII para prohibir el mercado y la feria. Este personaje, acompañado por una comitiva, llegará en coche de caballos y recorrerá todo el mercado.

El sábado, 1 de septiembre, las actividades comenzarán a las once de la mañana, con una visita guiada a la Torralba del Siglo de Oro. Concretamente, se visitarán los monumentos de la población que están relacionados con la época barroca, como la Iglesia Parroquial, la ermita de la Concepción y la ermita del Cristo, entre otras.

A las doce del mediodía, en la Plaza de la Villa, habrá juegos del Siglo de Oro. Niños y mayores podrán disfrutar de multitud de juegos tradicionales organizados por el AMPA de Torralba.

A las nueve de la noche, también en la Plaza de la Villa, tendrá lugar la representación infantil ‘Pepa y Repita. El menú de Quijote y Sancho’ a cargo de Producciones 099. La divertida obra narra la historia de un pinche de cocina que está entusiasmado con la lectura de Don Quijote y cuando se dispone a preparar el menú de los personajes de los cuentos junto a su jefa Pepa, aparecen Don Quijote y Sancho. A través de juegos de objetos que cobran vida, movimientos de mobiliario y una desbordante vitalidad, se repasa la segunda parte de la novela más universal de la Literatura.

Este mismo día, a las diez de la noche, el grupo La Teatrería protagonizará un pasacalles mitológico desde el Patio de Comedias hasta la Plaza de la Villa. Cerca de una treintena de ‘asustaniños’ manchegos, seres mitológicos y personajes mágicos participarán en este desfile.

La última jornada del Mercado del Siglo de Oro, el domingo 2 de septiembre, a las once de la mañana, habrá una nueva oportunidad para visitar la Torralba del Siglo de Oro con un recorrido por los edificios más emblemáticos del Barroco.

A las siete de la tarde, volverán a celebrarse los Juegos del Siglo de Oro en la Plaza de la Villa y a las nueve de la noche se celebrará el baile del Siglo de Oro. La agrupación de manchegas serán las encargadas de realizar la exhibición del baile de la cinta con música de la época.

Por último, el domingo a las ocho de la tarde, habrá una exhibición de herraje y majura de mulas, en el que el público asistente podrá contemplar cómo se ponían las herraduras y cómo se engalanaban las mulas. La programación se completa con una exhibición de cetrería durante todo el fin de semana.

El Mercado del Siglo de Oro, que organiza el Ayuntamiento torralbeño, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Asociación Maravedí de Torralba de Calatrava, el Grupo La Teatrería, la Peña Ecuestre La Espuela y el AMPA de Torralba.

Concierto 'La Edad de Oro del Pop Español'

Por otro lado, este viernes, 31 de agosto, a las once de la noche, en la Plaza de Toros de Torralba, tendrá lugar el concierto ‘La Edad de Oro del Pop Español’. La mejor música de los años 80y 90 volverá a sonar en Torralba de Calatrava de la mano de Pablo Perea, de La Trampa; Joaquín Padilla, de Iguana Teatro; Alberto Comesaña, de Amistades Peligrosas; y Chus Herranz, de Dreamland y musicales como ‘Grease’, ‘Peter Pan’ y ‘Hoy no me puedo levantar’.

Durante tres horas de concierto, todos los asistentes podrán disfrutar de temas archiconocidos de la que, sin duda, fue la edad dorada del pop español como ‘Cruz de navajas’, ‘La puerta de Alcalá’, ‘Amante bandido’, ‘Mediterráneo’ o ‘Hijo de la luna’. Canciones de Loquillo, La Guardia, Nacha Pop, Los Secretos, Danza Invisible, Gabinete Caligari, Miguel Ríos, Olé Olé o Mecano sonarán en este tributo musical para rememorar una época inolvidable para muchos.