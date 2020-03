"Avalancha" de ERTE y clamor por más medidas de seguridad en el sector de la logística castellanomanchego

Logisfashion fue una de las primeras empresas en logísitica con presencia en la región en anunciar un ERTE tras la declaración de estado de alarma, el pasado 14 de marzo. La logística es uno de los sectores económicos con más fuera en la región, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara, en zonas estratégicas como el corredor del Henares. Sin embargo, el número de trabajadores también hace que sea un sector muy vulnerable, y no sólo por la "avalancha" de ERTE que denuncian desde los sindicatos.

Así lo explica Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Guadalajara, sindicato que está actualmente negociando parte de estos Expedientes. "Nuestra preocupación es en qué condiciones están desarrollando el trabajo, porque en muchos casos si no hay medios de protección para sanitarios, pues imagina la situación de trabajadores en plantillas tan abultadas", señala.

En la provincia de Guadalajara, el sindicato calcula que hay unas 10.000 personas dedicadas al sector de la logística, repartidas entre unas 50 o 60 empresas. "Pero las más importantes son las que más acaparan el personal de trabajadores", explica López. La dificultad recae, en plantillas con tantas personas, en mantener la distancia de seguridad, no tener suficientes mascarillas o geles alcohólicos. "Nos preocupa especialmente en las empresas de alimentación o farmacéutica".

En este sentido, asegura que los comités de seguridad y salud trabajan "día y noche" en este tipo de medidas, para aumentar la seguridad de los trabajadores. "Lo que planteamos es distanciar la entrada y salida de los turnos, que se respete la designación de tareas, e instamos a la limpieza de equipos sobre todo entre turnos, que se desinfecten. Pero tenemos muchos problemas para acceder a este tipo de desinfectantes", explica el sindicalista. Guantes, sí se han facilitado, señala, pero mascarillas ha sido "prácticamente imposible".

"Falta de información"

"Los sindicatos nos quejamos también de la falta de transparencia que hay en la información, muchas veces escudándose en que es un tema de la ley de protección de datos. No solicitamos el nombre de los trabajadores afectados, pero sí queremos el número y las empresas están escondiendo esos datos", asegura López. Lo que sí buscan es conocer los datos de los posibles positivos, para establecer las medidas necesarias. "Pero las empresas no están facilitando los datos. Y es una obligación dar esos datos a los comités de seguridad y salud, de las bajas, que en este caso es fundamental", afirman.

"Los mismos trabajadores quieren ERTE"

Pedro Barriga es el responsable de logística de UGT en Castilla-La Mancha y cuenta el caso de una empresa del sector en Toledo en la que los mismos trabajadores piden un ERTE, al considerar que no son productos de primera necesidad. "De Amazon tenemos un montón de quejas, pero son quejas generalizadas del sector, contra Amazon, DHL o CAT, a todas esas empresas", recalca Barriga.

"Un delegado sindical afirma que importa más dar servicio que proteger a los trabajadores y por eso se niegan al ERTE. Las medidas de seguridad no son las que consideran suficientes", afirma el sindicalista. "En general no se está parando la actividad y se demandan mascarillas, gel y distancia de seguridad", recalca Barriga, cuando menciona nuevamente a Amazon, donde no hay "nada de mascarillas y el gel es común".

"Resulta imposible mantener las distancias y esto nos lo cuentan los afiliados que nos llaman", señala. En la empresa, afirman desde UGT, no se ha cancelado la cantina y "un paquete pasa por seis manos". "Al no tener mascarillas, si uno tose o estornuda, pues a ver quién controla eso", lamenta. Además, asegura que se está repartiendo "mucho" bricolaje, juguetes y artículos que "no siempre son de primera necesidad". "Ellos están al pie del cañón siempre", afirma.

Desde Amazon recalcan que "valoran enormemente" el bienestar, la salud y la seguridad de empleados, colaboradores y clientes. "Seguimos estrictamente las recomendaciones facilitadas por el Gobierno y las autoridades sanitarias locales para así poder garantizar que estamos implementando las medidas correctas en todos nuestros centros del país. Nuestros equipos están trabajando para asegurar que podamos continuar repartiendo a los clientes más afectados, muchos de los cuales no tienen otra forma de acceder a artículos de primera necesidad".

Trabajadores "invisibles"

La logística es uno de los sectores fundamentales de la economía castellanomanchega y así lo reconocen también desde el Gobierno regional, que ha querido destacar el "esfuerzo" de los profesionales que trabajan de la manera "más invisible" y que realizan una "magnífica labor" garantizando la distribución de servicios básicos para la ciudadanía. "El grueso del sector logístico se va a ver afectado por la caída de la actividad que ha supuesto el cierre de buena parte de la actividad comercial por el estado de alarma decretado para el conjunto del país", advierten desde la consejería.

"En estos momentos, tanto las empresas en el ámbito público como las empresas privadas estamos obligados a cumplir con los escenarios que plantea la administración competente, a partir de los mandatos de las autoridades sanitarias, y que varía en función del riesgo de exposición a los agentes biológicos. Todos tenemos esa responsabilidad y debemos cumplir con la normativa para la salud de los trabajadores, que comprende tres escenarios diferentes de protección obligatoria, y estamos actuando en aquellos casos en los que ha habido conflicto, sobre todo en el ámbito industrial privado, con los servicios de prevención propios y en coordinación con la Inspección de Trabajo y de la salud", recuerdan desde la Junta.