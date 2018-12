La UCLM dará ayudas de hasta 2.000 euros a alumnos en situación económica precaria

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha convocado ayudas por valor de 115.000 euros, que serán ampliables, destinadas a estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha en situaciones especiales en este curso 2018/2019 y que la Institución académica repercutirá en su presupuesto para el próximo año.

La UCLM dice ser "consciente" de que, por diversas circunstancias, puede haber estudiantes "con una situación económica precaria que les ocasiona serias dificultades para continuar con sus estudios universitarios" y por eso establece una línea de ayudas "excepcionales" que contribuyan a evitar el abandono de los estudios por razones económicas.

Podrán solicitar esta ayuda los estudiantes que hayan formalizado matrícula de Grado en el curso académico 2018/19 en la Universidad de Castilla-La Mancha a los que se podrá conceder ayudas de hasta 2.000 euros.

La Institución académica entiende que estas situaciones, objeto de ayuda, están relacionadas con el fallecimiento, jubilación forzosa o desempleo de la persona que sirva de sustento principal a la familia; o enfermedad o accidente grave de algún miembro de la unidad familiar.

Pero también se detallan una serie de excepciones por las que no se pueden percibir ayudas. Por ejemplo, es necesario no estar en posesión, ni reunir los requisitos legales para la expedición de un título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio. Deberá acreditarse la situación de dificultad económica que impida al estudiante la continuidad de sus estudios. Además, los solicitantes deberán haber superado, en el curso 2017/18, al menos el 50% de los créditos en que se hubiesen matriculado, a excepción de los estudiantes de enseñanzas técnicas y de ciencias, que será del 40%.

Deberá acreditarse que no se dispone de una renta o recursos que le permitan hacer frente a los gastos ocasionados para la realización de los estudios o si al solicitante se le ha anulado por impago la matrícula en los últimos cuatro cursos académicos. También hay que estar al corriente de las obligaciones tributarias, en el caso de tratarse de estudiantes independientes económicamente. Para estudiantes que no tengan independencia económica, la existencia de dicho requisito se extenderá a todos los miembros que conformen la unidad familiar. A dichos efectos la presentación de la solicitud faculta a la UCLM a obtener los datos oportunos de la Agencia Tributaria y del Catastro. Finalmente, no podrán solicitar esta ayuda aquellas personas matriculadas en otras universidades y que realicen estancias temporales en la Universidad de Castilla-La Mancha en virtud de programas nacionales o internacionales de movilidad.

El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta el próximo 18 de enero de 2019.