UGT tacha de "injustos" e "oportunistas" los nuevos festivos de apertura comercial

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha ha "rechazado totalmente" los nuevos días de apertura comercial autorizados por la Consejería de Empleo, 28 de junio y 12 de octubre, en sustitución de los dos festivos de apertura que no pudieron llevarse a cabo el 9 y 13 de abril por la gravedad de la COVID-19.

Alfonsi Álvarez, secretaria de Acción Sindical de FeSMC UGT CLM, considera"injusto" para los trabajadores y trabajadoras que se les "prive" ahora del disfrute de su vida personal y familiar justo cuando finaliza el estado de alarma y se terminan las restricciones de movilidad que han mantenido separadas a tantas familias y seres queridos. "Creemos que esta medida es totalmente oportunista porque se suma a que el siguiente domingo, 5 de julio, también es de apertura; y que además puede ser contraproducente sin saber cómo va a evolucionar la movilidad y el consumo tras el levantamiento de las restricciones", afirma Álvarez.

Desde la Federación sindical lamentan que "no se tenga en cuenta" la voluntad de los trabajadores y trabajadoras del comercio, que "han pedido en numerosas ocasiones" la supresión de esos dos festivos de apertura como "reconocimiento al trabajo realizado en primera línea de riesgo durante los meses más duros de la pandemia". "Creemos que está habiendo poca sensibilidad por parte de la Junta con estos trabajadores, el 28 de junio no contiene la misma carga causística que podría justificar la apertura en otras fechas festivas y no podemos entender que se omitan las peticiones reiteradas de una parte y se atiendan las de la otra”, señala Álvarez.

El sindicato ha vuelto a pedir que se modifique la regulación actual de aperturas comerciales evitando concentrarlas todas en navidades y en los pocos festivos que tienen los trabajadores y trabajadoras del comercio, y en implementar medidas de conciliación en las empresas, más aún con el cierre de colegios, escuelas de verano y centros de día. “Los horarios comerciales y fechas de apertura actuales dificultan enormemente la conciliación, las empresas tienen que comprender la situación y facilitar la adaptación temporal de jornada y acceder a negociar medidas en los convenios para el cuidado de menores, dependientes o ancianos", concluyen.