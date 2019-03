Unidas Podemos-IU-Equo presenta sus candidatos en la región con García Molina como número uno

La confluencia de Unidas Podemos-IU-Equo para las próximas elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, el próximo 26 de mayo, ha alcanzado un “preacuerdo” para que el secretario general de la formación morada, José García Molina, lidera esta lista por la provincia de Toledo para optar a la Presidencia en la región.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, será el cabeza de lista de la confluencia por Ciudad Real -el único representantes de esta formación que será número uno en las listas que presenten por cada provincia-, mientra que en la de Guadalajara será Ana Isabel del Val Rodríguez (Podemos), en la de Albacete hará lo propio María Díaz (Podemos) y, por último, Adela Garrido (Podemos) hará lo propio en Cuenca.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa los secretarios de Organización de Podemos e IU en Castilla-La Mancha, María Díaz y Jorge Vega, respectivamente, que han recalcado que el acuerdo de confluencia a nivel autonómico está “totalmente cerrado” y que, de cara a las elecciones municipales, serán los órganos internos de cada partidos los que tengan que ratificar la lista de candidatos a la Alcaldía que también han anunciado para cada capital de provincia y, también, en Talavera de la Reina.

Jorge Vega (IU) y María Díaz (Podemos)

“Con lo único con lo que nos conformamos es con ganar, con salir a ganar”, ha dicho María Díaz sobre las posibilidades con las que ve a esta confluencia de unidad progresista de cara a los comicios autonómicos y que, casi en su totalidad, estará encabezada por representantes de Podemos. Una situación que se justifica, según ha apuntado Vega, porque es “lógico y visible que Podemos tiene representación en las Cortes, pero IU no”.

“Próximamente estaremos de forma unida en las Cortes regionales, no nos afecta mucho esa situación, se compensa con otras partes del acuerdo en las candidaturas municipales, que es donde IU tendrá más fuerza”, ha agregado el secretario de Organización de IU en la región.

Javier Mateo, María Ángeles García, José Morales, Nieves Peinado y Alfonso Moratalla

Respecto a las candidaturas de la confluencia para optar a las alcaldías de las capitales de provincia de la región, Unidas Podemos-IU-Equo -el nombre escogido a nivel estatal para esta confluencia y que se respetará en Castilla-La Mancha- contará con Javier Mateo (IU-Ganemos) como cabeza de lista en la ciudad de Toledo, María Ángeles García (Podemos) en la de Cuenca, José Morales (IU) en la de Guadalajara, Nieves Peinado (IU-Ganemos) en la de Ciudad Real y Alfonso Moratalla (Podemos) en la de Albacete).

María Díaz ha señalado que esperan incorporar a “independientes de prestigio” en las listas de candidatura municipales y ha asegurado estar “convencida” de que “ante la importancia de las próximas elecciones y el crecimiento de las tres derechas”, las formaciones “trabajarán duro para alcanzar acuerdos de confluencia en sus localidades” para que, de esta manera, “no se divida el voto que necesitamos en los municipios”.

Cuestionados por la petición de Ganemos Toledo -cuyo portavoz, Javier Mateo, es el candidato propuesto por IU para liderar la confluencia en la capital regional- para realizar unas primarias abiertas entre los aspirantes a entrar en la lista que se elabores entre IU, Podemos e independientes, María Díaz ha subrayado que “el reglamento no recoge que sea el procedimiento” y que “en caso de que no se llegue a un acuerdo”, desde Podemos no contemplan dicha posibilidad, aunque ha matizado que es “una cuestión que tienen que ratificar los órganos a nivel municipal”.

Sergio Ortiz en Talavera de la Reina y Jesús Manchón en Puertollano

De la misma manera, también han dado a conocer los nombres que encabezarán la confluencia en Talavera de la Reina -Sergio Ortiz (Podemos)- y en Puertollano (Ciudad Real) -Jesús Manchón (IU)-. Respecto a la confluencia en la Ciudad de la Cerámica, Jorge Vega ha avanzado que están hablando con otras formaciones que podrían integrarse en la misma -XTalavera- pero ha señalado que son “las direcciones locales” las que tienen que decidir sobre la posibilidad de incorporar a confluencia a formaciones como Ganemos Talavera.