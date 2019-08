Unidas Podemos recurre la cesión de un solar al Obispado de Albacete valorado en más de un millón de euros

El Grupo Municipal Unidas Podemos ha presentado alegaciones y el recurso preceptivo frente a la publicación en el BOP del edicto de cesión de solar al Obispado de Albacete, de 2.600 metros cuadrados valorado en 1.100.000 euros y situado en el barrio de Imaginalia entre la Avenida de la Mancha y la calle Simon de Beauvoir.

El recurso se opone a la cesión, según ha explicado el portavoz de Unidas Podemos, Alfonso Moratalla, porque la administración debería "garantizar la laicidad del Estado que establece la Constitución y eso significa que con sus actuaciones no debe beneficiar a ninguna confesión".

Según el portavoz municipal el expediente, una vez que lo han analizado al detalle, tiene "muchas carencias en lo que a requerimientos legales se refiere". Entre ellas que no existe una memoria por parte del peticionario referente al beneficio que tendrá para los vecinos de la ciudad de Albacete los fines que persigue y, por lo tanto, "no se acredita el interés general", tal y como apuntan desde Unidas Podemos desde donde se asegura que el barrio en donde se propone la cesión tiene otras muchas prioridades que atender en lo que a equipamientos se refiere, y no existe un informe en el que se establezca que el Ayuntamiento no va a necesitar ese suelo en un plazo de 10 años. “A esto hay que añadir que el Ayuntamiento no está precisamente muy sobrado de suelo público”.

Lo que preocupa a Unidas Podemos es que este expediente se haya reactivado nuevamente, después de que en noviembre de 2016 se archivó por parte del Ayuntamiento. La viceportavoz Nieves Navarro ha comentado que esta es la segunda intentona por parte del PP de hacer esta cesión, y que las dos veces se ha hecho unos meses antes de que finalizara el mandato y con la misma falta de transparencia.

Ya en noviembre de 2015 el Grupo Municipal Ganemos Albacete también presentó un recurso de reposición similar al presentado este lunes y que ante el silencio administrativo del Ayuntamiento, presentó un contencioso ante el TSJ que fue admitido a trámite. “Y qué casualidad que un mes más tarde el Ayuntamiento archivó el expediente argumentando que el Obispado había renunciado al solar”.

La diferencia entre un primer intento y este segundo es que el solar de ahora dobla en superficie al anterior -ha precisado Nieves Navarro- pero sigue siendo un regalo a cambio de nada, ya que no es lo mismo ceder el uso de un bien público durante un tiempo determinado y para un fin de interés general que hacer una cesión gratuita sin límite de tiempo.

Por último, la letrada Maite Márquez ha comentado que tal y como ocurrió la vez anterior, la pretensión del Ayuntamiento de Albacete de atender dicha petición no se ajusta a Derecho y ahora además es extemporánea. En este sentido ha explicado que el Decreto de Alcaldía de 2016 dejó sin efecto el acto administrativo y frente a dicho Decreto el Obispado no hizo nada.

La letrada ha lamentado la tenacidad de la Administración en no cumplir la normativa y en perseverar en los mismos defectos en la tramitación del expediente, señalando que los procedimientos judiciales para impedir este tipo de decisiones tienen un coste.