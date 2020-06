VÍDEO | Centros de salud y consultorios médicos agradecen a la España vaciada su apoyo en la lucha contra la pandemia

El personal sanitario y no sanitario del Centro de Salud de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y los consultorios médicos asociados de Cózar, Alcubillas, Carrizosa, Fuenllana y Montiel agradecen a través de una carta el apoyo recibido por la ciudadanía del Campo de Montiel en los "peores" momentos de la pandemia del COVID-19.

Estos profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han trasladado su homenaje a través de una carta pública que ya se puede leer en el vestíbulo del centro de salud y con un vídeo-homenaje que cuenta con la animación musical del grupo de rumba ciudadrealeña El Bastón de Hermes, que ha cedido su canción "Tesoro":

Las enfermeras, médicos y demás profesionales sanitarios y no sanitarios han hecho frente a la pandemia gracias a los recursos materiales y no materiales que de forma altruista ha donado la sociedad. Guantes, gafas, batas, pantallas, mandiles, mascarillas hechas a mano o ayuda no material, como apoyo logístico, limpieza y desinfección del centro, entre otras iniciativas solidarias. Los comercios locales, personas individuales que han aportado su talento y el apoyo de los ayuntamientos de la comarca han logrado que los profesionales sanitarios no se sintieran solos en su trabajo. Por todo ello, dan las gracias.

"Sólo hay una palabra que represente lo que sentimos... Y esa palabra es... GRACIAS". De esa manera comienza la carta pública en la que nombran "a todos los vecinos del Campo de Montiel" y a todas las personas que han donado de manera "desinteresada y espontánea". Reiteran que esa ayuda ha sido "la diferencia" entre enfrentarse a esta "terrible" pandemia "con protección o hacerlo a cara descubierta".

En su misiva destacan el civismo generalizado de la sociedad en los momentos en los que el virus se transmitía con mayor rapidez. Desde "los niños y adolescentes" hasta las "personas mayores" por su "actitud ejemplar" y el esfuerzo de las personas trabajadoras que han hecho posible que la mayoría de la población pueda quedarse en casa abastecida de alimentos y servicios básicos.

Por otro lado, los profesionales del SESCAM agradecen también a "los sustitutos que han estado disponibles" cuando más necesarios eran, así como a los agentes de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y personal de ambulancias y funerarias por coordinarse con los sanitarios.

Acompañamiento a las víctimas

La carta muestra un gran crespón negro como homenaje y recuerdo para todas las víctimas de la COVID-19. Los pacientes que han fallecido a causa de la enfermedad lo han hecho lejos de sus familias y amigos, debido a las precauciones sanitarias de distancia social impuestas por el estado de alarma para proteger al conjunto de la ciudadanía. En esos momentos tan duros, las enfermeras, médicos y demás profesionales han sido los encargados de acompañar a las víctimas en sus últimos momentos de vida, transmitiéndoles el cariño de sus familiares en la distancia y tratando los cuerpos con respeto, cuidado y solemnidad.

Finalmente, la carta reivindica que en el Campo de Montiel se ha demostrado que "la España vaciada está llena de solidaridad y generosidad", ya que, salvo contadas excepciones, la ciudadanía ha mostrado "la mejor parte del ser humano". El esfuerzo colectivo de la ciudadanía quedándose en casa para frenar la propagación del virus se ha convertido en la mejor estrategia para vencerlo, a falta de una vacuna o remedio terapeutico.

Por todo ello, desde el Centro de Salud de Villanueva de los Infantes y Consultorios de Alcubillas, Carrizosa, Cózar, Fuenllana y Montiel, los trabajadores sanitarios y no sanitarios quieren dar las gracias a todas y cada una de las personas que han contribuido a frenar la curva. "¡Entre todos lo superaremos!", concluye, enérgicamente, la carta.