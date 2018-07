VÍDEOS | La socialista Amparo Ballesteros, nueva alcaldesa de Tobarra

Este era el momento en el que la socialista Amparo Ballesteros se convertía en alcaldesa de la localidad albaceteña de Tobarra tras prosperar la moción de censura impulsada por el PSOE y por i, y que ha quitado el bastón de mando al hasta ahora alcalde, el ‘popular’ Pío Bernabeu.

Ha sido este martes cuando se ha debatido en sesión plenaria la moción de censura que ha dejado fuera de la Alcaldía a Pío Bernabeu. En apenas una hora y media se ha resuelto el Pleno extraordinario en el que, desde las filas del PSOE de Tobarra se ha insistido en que ésta era una moción de censura “de carácter constructivo” que ha venido promovida por “la falta de un gobierno municipal solvente” y por dos hechos puntuales que han sido el detonante que ha llevado a la oposición, el PSOE y la Plataforma Ciudadana de Tobarra, a este punto: un brote de legionela en las duchas del pabellón municipal y la presencia de una planta invasora llamada ‘Cactus Arizona’.

La moción, que fu e registrada por sus impulsores el pasado 3 de julio, se ha debatido y votado desde este mediodía en el Consistorio tobarreño, con el voto a favor de los cinco concejales socialistas, de los dos de PcdT y de la concejal no adscrita, y en contra de cuatro del PP (por la ausencia de una de sus ediles)

“Situación nefasta y caótica”

La crítica más dura a los tres años de gestión de Bernabeu al frente del Ayuntamiento tobarreño ha sido la que ha hecho el portavoz de Plataforma Ciudadana de Tobarra, Manuel Escobar, quien ha tildado de “situación nefasta y caótica” la que viven a día de hoy algunos servicios municipales de la localidad.

De hecho ha enumerado algunos de los problemas con los que se va a encontrar en nuevo Equipo de Gobierno como, según sus palabras, “están sin pagar el 95% de las facturas de la Feria y Fiestas de San Roque de 2017”. También ha recordado que este Ayuntamiento lleva cuatro meses sin convocar un pleno y que en los tres años de mandato “no ha hecho usted absolutamente nada, ni tan siquiera pagar”, ha asegurado Escobar que ha dicho también: “Lo único que ha hecho usted en tres años ha sido asfaltar dos calles”.

No ha sido el único en criticar la gestión del alcalde saliente. También Manuel Valcárcel, portavoz del PSOE, ha recordado que a falta de dos días (contando deste hoy) para que finalice el plazo para presentar solicitudes al Plan Extraordinario de Empleo de la Junta, este ayuntamiento no lo ha hecho, algo que correrá a cargo del nuevo equipo de Gobierno. “La culpa de que hoy estemos aquí con esta moción de censura es de usted”, ha repetido en varias ocasiones el edil socialista que ha insistido: "Le dijimos que si usted dimitía no teníamos ningún problema de que siguiera al frente del Ayuntamiento el PP. Pero se enrocó y nos ha traído usted hasta esta moción de censura”.

Bernabeu se defiende

Tranquilo y arropado por sus concejales, y también por el presidente provincial del PP, Francisco Núñez, Pio Bernabeu ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento de Tobarra asegurando que se encontró una situación de deuda de 12 millones de euros heredados de la anterior Corporación, entonces gobernada por el PSOE.

Pío Bernabeu mostraba documentación de sus meses de gestión Foto: Lourdes Cifuentes

De hecho ha enumerado algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo a lo largo de estos tres años como la puesta en marcha de los planes de Empleo de la Junta, o los planes de Obras y Servicios (que financia la Diputación) y otras obras en el matadero municipal y el cementerio de la localidad. Además, ha reiterado en varias ocasiones que los promotores de la moción de censura sólo tienen un interés: los sillones.

“El odio une mucho”, ha dicho Bernabeu, que asegura que tanto PSOE como la Plataforma Ciudadana de Tobarra han puesto “las siglas por encima de las personas” lo que les ha llevado a realizar ( con esta moción de censura) un “suicidio político” a apenas nueves meses de la elecciones. También ha tenido palabras de agradecimiento para sus concejales y el trabajo hecho en estos años.

“El movimiento se demuestra andando”

Consciente de que apenas cuenta con 9 meses para poder “enmendar” la gestión de Bernabeu, Amparo Ballesteros, ha enumerado los ocho aspectos principales que recoge en su “hoja de ruta” que guiarán sus actuaciones en el Ayuntamiento hasta las próximas elecciones. Así, ha enumerado “luchar contra la emergencia medioambiental del municipio”, abrir las puertas del Ayuntamiento, “retomar el diálogo social con los empleados municipales” o colaborar con el tejido productivo, entre otros.

Una vez que ha tomado posesión como alcaldesa Ballesteros ha asegurado que para asumir este cargo no la mueve “ninguna ambición de poder” sino que la guía “un espíritu de servicio y sacrificio y en lo más hondo, una obligación moral de devolverle a Tobarra, con mi cariño y mi trabajo, todo el amor que me ha dado”.

También ha advertido a sus compañeros de Grupo Municipal que los que vienen serán meses de mucho trabajo : “Nuestro ritmo de trabajo va a ser frenético, eso ya lo sabéis”. De ahí que haya convocado el próximo pleno para el 23 de julio. La que es la primera alcaldesa de Tobarra se ha despedido del auditorio diciendo: “El movimiento se demuestra andando”.