Valdepeñas, la "mejor pinacoteca" de la región gracias a la Exposición Internacional de Artes Plásticas

La localidad de Valdepeñas se prepara para celebrar de manera "especial" la 80 edición de la Exposición Internacional de Artes Plásticas, el único evento en Castilla-La Mancha que ha recibido una Medalla al Mérito de las Bellas artes otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el año 2001. La exposición abrirá sus puertas el próximo 25 de agosto en el Centro Cultural ‘La Confianza’. En esta ocasión, el artista invitado será el escultor Martín Chirino, que será celebrado a título póstumo y estará presente en la muestra a través de varias de sus obras.

“Junto a Chillida podemos decir que han sido los dos máximos exponentes de la escultura abstracta de vanguardia que ha tenido España”, destacaba el teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Educación y Festejos, Manuel López Rodríguez. Además, el artista ha sido jurado de la exposición durante tres ediciones, fue artista invitado, y declaró su enorme admiración hacia la exposición porque sabía que era un puente importantísimo de lanzamiento para los jóvenes artistas de nuestro país”.

Por otro lado, para celebrar el 80 aniversario se han programado diversas actividades que se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre. López Rodríguez adelantaba que tendrá lugar una conferencia sobre la evolución del arte en España y en la exposición a cargo de Juan Manuel Bonet Planes, crítico de arte y literario, director del Instituto Valenciano de Arte Moderno y Director del Instituto Cervantes, además fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Herederos de quienes soñaron la exposición

El alcalde de la localidad, Jesús Martín, comparte con eldiarioclm.es una anécdota personal para demostrar que toda su vida ha estado presente la exposición. "Mi madre nos llevaba a la exposición cuando éramos pequeños y mirando un cuadro de aquella época, en los 70', surrealista con un brochazo. Le dije, 'mamá, no lo entiendo'. Y ella me contestó, 'pues yo tampoco, pero su misterio tendrá'". "Esta reflexión de alquien que no sabe de arte y no se lo cuestiona, es lo que hace inocular la exposición en la sociedad valdepeñera, un gusto por la cultura y por la estética", recalca.

A pesar de esto, Martín recalca que algo que lleva "tanto tiempo" en el pueblo, y, por tanto, se debe coger con "naturalidad" pero sin dejar de prestar atención a la importancia que tiene dentro de la localidad. En este sentido, recalca que el hecho de haber llegado a los 80 años de la exposición implica que la localidad ha sido "buena heredera" de quienes soñaron en primer lugar con llevar a cabo esta actividad. "Tenemos la pinacoteca más importante de la región, fruto de esta labor", destaca el edil. Esto, les crea "algún problema" porque les piden cuadros prestados de forma "constante", como los de Antonio López.

"Credibilidad" en el mundo del arte

Martín reflexiona quqe la importancia de la exposición recae en que ayuda a remontar la "credibilidad" de la localidad en el mundo del arte. "Por aquí han pasado directores del Museo del Prado, del Museo Pompidou, del Museo Reina Sofía o la Ciudad de las Artes. "Todos los que tienen algo que decir, todo los críticos de este país han estado en el jurado", destaca el alcalde. Y esto también es reflejo del trabajo que ha llevado a cabo el municipio durante las últimas décadas. "Un año tras acabar la contienda civil, dió la casualidad de que aquí en Valdepeñas teníamos gente como Paco Nieva, Gregorio Prieto, Sagrario Torres, que decidieron salir del estío e inaugurar la exposición local". Se llamaba 'Primera Exposición de Arte Valdepeñero' y se inauguró en 1940.

Tras la trágica riada que asoló Valdepeñas en 1970, la exposición también siguió. "A pesar de cobrarse 20 vidas, los artistas mandaron sus cuadros igualmente y ese año en medio de la tragedia se celebró la exposición. Además, dejaron los cuadros para subastarlos y se dejó el dinero para recuperar al pueblo. Hay que llegar a los 80 años, arrodillarse y dar las gracias a quienes soñaron y reconocer su trabajo. No somos acreedores, somos deudores de la memoria", recalcó.

Bases del certamen

En cuanto a las bases de la exposición indicaba que la fecha de entrega de las obras se puede realizar del 24 de junio al 12 de julio en el Pabellón Ferial ‘Esteban López Vega’, con un máximo de dos obras por artista, tanto pintura como escultura. En la categoría de pintura las obras serán de un mínimo de 100x81 centímetros y con un máximo de 250 centímetros, mientras que en escultura las obras presentadas no deberán exceder los 2 metros de altura.

La Medalla de Oro de la exposición está dotada con un premio de 15.000 euros instituido por el Ayuntamiento de Valdepeñas y hay un fondo de adquisición de 15.000 euros que también aporta el Consistorio, 10.000 euros financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 7.000 euros aportados por la Diputación de Ciudad Real y 3.000 euros de Francisco Delgado Abogados.

Las bases del certamen se pueden consultar en la web municipal, en el Blog Cultura Valdepeñas, en el teléfono 926 32 92 00 extensión 158 y a través de correo electrónico escribiendo a cultura@valdepenas.es.