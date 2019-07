"Vamos a hacer que Azuqueca sea una ciudad sostenible desde un punto de vista energético, económico y social"

Hace ya más de un mes que el socialista José Luis Blanco Moreno fue reelegido alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara) con más de la mitad de los votos de los vecinos de la localidad. Una mayoría absoluta que lejos de dar tranquilidad, supone para el socialista una responsabilidad para culminar muchos proyectos iniciados en la pasada legislatura.

Nueva etapa en la que no quiere perder ninguna de las oportunidades que brinda Europa, "para seguir progresando" y en la que la educación jugará un papel muy importante. Charlamos con el primer edil sobre sus planes para los próximos cuatro años.

¿Cómo están siendo estas primeras semana de la nueva legislatura?

En Azuqueca no ha habido parón, no ha habido que resetear porque se le ha dado continuidad al trabajo que se venía realizando en los pasados cuatro años. De hecho, los días siguientes a las elecciones ya tuvimos que seguir con el proceso de contratación para que 30 jóvenes se pudieran ir estos días a Londres y a Dublín para mejorar sus competencias lingüísticas.

Hemos solucionado cuestiones importantes como la obra de la Plaza 3 de abril evitando unas humedades que afectaban a los vecinos o hemos, por ejemplo, desbloqueado el problema para la instalación de las pantallas acústicas en el ferrocarril para evitar el ruido, una obra muy importante para el futuro de la ciudad.

El nuevo Gobierno presenta algunas novedades como la creación de la Concejalía de Europa y la de Educación Global. ¿Por qué se han decidido poner en marcha?

Para Azuqueca siempre ha sido fundamental poder obtener todos los fondos que nos brinda Europa. Y ahora he querido centralizarlo en una Concejalía para que de una forma más concreta haya un seguimiento, para no perder ninguna oportunidad.

Por otro lado, los proyectos educativos en Azuqueca son la línea estratégica de este mandato. Educación Global es una Concejalía que significa que en el centro de todas las políticas del Ayuntamiento de Azuqueca está la eduación. Por eso, tenemos un programa que creo que no existe en otros municipios con becas para los jóvenes cuando salen al extranjero, con ayudas a los jóvenes que están estudiando un master o hemos apostado por traer la universidad a Azuqueca a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Educación Global es una Concejalía que lo que pretende es hacer ciudad. En Azuqueca somos una ciudad educativa y educadora.

Como ocurrió en el anterior mandato, no ha delegado competencias en el área económica y las asume usted de nuevo. ¿A qué se debe?

Había sido ocho años concejal de Hacienda antes de ser alcalde y he considerado que sería conveniente para la ciudad que el alcalde siguiera manteniendo las competencias en Hacienda, porque Hacienda es la Concejalía más trasversal, la que toma las decisiones en el día a día pero también en los proyectos más importantes, siempre en colaboración con los concejales.

Creo que es el alcalde el que tiene que asumir esas competencias, distribuyendo el trabajo y delegando competencias.

José Luis Blanco

¿Cuál es el análisis que hace del resultado de las elecciones en Azuqueca?

Hemos conseguido mayoría absoluta, 11 concejales de 21 pero un dato muy importante es que hemos obtenido el 50,16% de los votos, es decir, más de la mitad de los votos han ido a la candidatura encabezada por mi, y eso significa que la gente ha validado nuestro trabajo en los pasados cuatro años, y quiere que continuemos en la misma línea. No vamos hacer otra cosa que seguir trabajando en lo que nos hemos comprometido.

Nos hemos comprometido con proyectos tan trasformadores como el ‘Learning Center’. También en este mandato vamos a duplicar los metros cuadrados del Complejo Educativo San Miguel, que es el gran centro deportivo de Azuqueca y vamos sobre todo en todas las líneas de nuestras políticas a hacer que Azuqueca sea una ciudad más sostenible, desde el punto de vista energético, económico y social.

¿A qué proyectos se refiere?

Azuqueca es un ecosistema en el que todo tiene que estar relacionado. Tenemos la suerte de contar con el río de Henares que nos permite tener unos parajes espectaculares y tenemos que poner en valor la Reserva Ornitológica de Azuqueca. Estoy seguro de que un porcentaje muy alto de Azuqueca no conoce esta maravilla que tenemos ahí en el río. Para eso, a través de los fondos FEDER vamos a construir una pasarela peatonal, para comunicar la zona residencial con la zona natural. Eso también entra dentro del concepto de sostenibilidad.

Los fondos FEDER nos van a permitir mejorar nuestra ciudad, mejorar la porosidad de la zona industrial con zona residencial o la instalación de nuevos bosques dentro de la ciudad.

Entrevista con José Luis Blanco en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¿Se va a volver a poner en marcha el programa ‘Iniciativa Puente’?

Como alcalde, lo que tengo que hacer es intentar que mi ciudad funcione mejor y que estos jóvenes mejoren sus competencias linguisticas, es bueno para ellos y para la ciudad. Esto junto con otros programas en el ámbito educativo como por ejemplo los auxiliares de conversación.

Este es otro de los proyectos que tenemos para que los jóvenes de Azuqueca tengan un plus con respecto a otros en este mundo tan competitivo. Desde las escuelas infantiles hasta los institutos e incluso en la escuela de adultos tenemos auxiliares de conversación financiados exclusivamente por el Ayuntamiento.

¿Cuáles van a ser las principales reivindicaciones que va a trasladar a Emiliano García-Page esta legislatura?

No voy a dejar de luchar para que los vecinos de Azuqueca tengan la misma relación calidad-precio en el servicio de Cercanías. No podemos pagar más por tener menos servicios que los vecinos de Alcalá de Henares o Coslada. Siendo conocedor del servicio de Cercanías, (porque soy ferroviario, y he trabajado en él) es fundamental para Azuqueca que el tren de Cercanías funcione, y que haya un buen servicio, y una buena relación calidad-precio.

Azuqueca ha cobrado protagonismo a nivel regional. Pablo Bellido es el nuevo presidente de las Cortes regionales, y José Luis Escudero a la Consejería, ambos azudenses ¿Qué le parece?

Es una satisfacción que dos personas a las que conozco, y que son compañeros tengan estas responsabilidades. Yo creo que será bueno para Azuqueca pero sobre todo para Castilla-La Mancha porque son dos personas que van a trabajar intensamente para mejorar la vida de los vecinos de la región.

¿Qué cree que va a pasar con la investidura de Pedro Sánchez?

Creo que al final tendrá que imperar el sentido común, y creo que vamos a tener un gobierno progresista y un gobierno liderado por Pedro Sánchez que dé respuestas a las necesidades y a lo que los españoles hemos decidido. Estoy convencido que la semana que viene Pedro Sánchez será presidente de Gobierno.