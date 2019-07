"Van a ser unos meses duros pero conseguiremos recuperar las arcas municipales"

Elena García es desde el pasado 15 de junio la alcaldesa de Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real. Una nueva etapa que afronta con mucha ilusión, tras conseguir mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil en la anterior legislatura. Tras conseguir ser la fuerza más votada y gobernar durante ocho meses, el PP y UPyD registraron una moción de censura contra la entonces alcaldesa, en 2016 y tuvo que dejar el Gobierno y pasar a la oposición donde ha estado más de tres años.

Pero todo no han sido buenas noticias a su llegada a la Alcaldía. Elena García se ha encontrado con una situación económica en el Ayuntamiento "delicada" a la que tendrá que hacer frente si quiere poner en marcha su programa electoral.

¿Cómo están siendo las primeras semanas al frente del Ayuntamiento de Socuéllamos?

Con mucho trabajo e intentando tomar las riendas de todo lo que ha acontecido estos días y sobre todo viendo la situación en la que está el Ayuntamiento para empezar a tomar decisiones y empezar cuanto antes a ponernos manos a la obra con nuestro programa y con las actuaciones como equipo de gobierno.

¿Cómo vivió los resultados de las pasadas elecciones municipales?

Personalmente muy tranquila, han sido cuatro años de altibajos y muy desagradables. Después de la moción de censura no han sido años fáciles los años que hemos estado en la oposición. Creo que hemos hecho un gran trabajo y ver que toda esa situación ha sido valorada por los vecinos y vecinas de Socuéllamos, quienes nos han brindado mucho más apoyo del que sinceramente esperábamos, porque al confluir partidos políticos nuevos en estas elecciones no sabíamos de qué manera podía afectar a los resultados y la verdad es que con una tremenda responsabilidad, y con la tranquilidad de poder gobernar únicamente centrados en el trabajo que viene a realizar el PSOE.

Estoy muy contenta de recibir todo ese apoyo y de alguna manera que se haya visto reconocido el trabajo que hemos hecho durante estos años en oposición y contentos porque hayan depositado su confianza. Ahora ha llegado el momento de devolver toda esa confianza en modo de trabajo para realmente darle esa vuelta a Socuéllamos que tanto necesita.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado en esta legislatura?

Son muchos. Desde las distintas concejalías llevamos unas actuaciones importantes. Es un conjunto de medidas que tienen que ayudar a Socuéllamos a progresar. No me puedo decidir por una en concreto, pero son actuaciones que van a mejorar la vida en Socuéllamos y por eso estamos deseosos de poder poner de la mejor manera posible la situación económica que ahora lamentamos que no es la más adecuada para poder tomar esas medidas.

Elena García FOTO: Ayuntamiento de Socuéllamos

No todo han sido buenas noticias desde que es alcaldesa. ¿Cuál es el estado de las cuentas municipales?

Se trata de un problema de liquidez. Hemos visto como el arqueo de caja que todos los alcaldes debemos firmar cuando abandonamos nuestro puesto presenta un saldo negativo y tras trabajar con un interventor, con un tesorero, y con la gente del Ayuntamiento de Socuéllamos, hemos visto la cantidad de deuda que hay por pagar y es una situación un poco desagradable.

Hay que llevar a cabo un planteamiento para quitarnos toda esa deuda y hacernos con el control económico y poder poner en marcha nuestro programa, no sin antes acometer toda esta deuda. Las ultimas obras que se han hecho a unos pocos meses de las elecciones están sin pagar, hemos visto que hay más de medio millón de euros pendientes en pago de facturas a proveedores que estaban pendientes también en este tiempo por pagar, una deuda con la Diputación que supera los 200.000 euros.. En definitiva, una deuda importante que debemos pagar, teniendo en cuenta que nuestra económica no es del todo buena pero ya estamos trabajado para darle una solución.

Van a ser unos meses duros pero conseguiremos recuperar las arcas del Ayuntamiento de Socuéllamos y empezar a trabajar mucho que es para lo que hemos venido aquí.

¿Cómo definiría al nuevo gobierno de Socuéllamos y en qué se ha basado para elaborarlo?

Es un gobierno progresista, que quiere mejorar, que quiere poner a Socuéllamos al nivel que se merece. Hemos visto como otros pueblos de la comarca, gobernados por el PSOE, han ido progresando en muchos aspectos y Socuéllamos estos años ha estado estancado. Somos uno grupo de personas jóvenes y alguno no tan jóvenes pero con experiencia.

Hemos estado en oposición, y conocemos, gente que está muy metida en el tejido asociativo, gente que está en la calle, que sufre los problemas que sufren los vecinos de Socuéllamos, y muy conocedores de la situación que actualmente tiene nuestro pueblo, y por lo tanto gente con muchas ganas de trabajar desde sus concejalías.

¿Qué le parece la llegada de Vox a Socuéllamos y cómo es su relación con la formación?

La llegada de Vox al Ayuntamiento de Socuellamos es muy respetable, muy lícita, es un partido que ha emergido recientemente que ha sido también elegido por un número de votantes que les han concecido su confianza.

Nuestra relación con ellos es cordial, es una relación que no puedo decir ni buena ni mala, esperemos que hagan una oposición constructiva. Pudimos ver un buen talante en el primer pleno de constitución y esperemos que esa sea la tónica de la oposición, tanto del Partido Popular, como de Vox en los próximos años.