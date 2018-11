Víctor Manuel presentará su nuevo disco en Alcázar de San Juan

El cantante Víctor Manuel presentará el 27 de abril de 2019 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) su nuevo trabajo 'Casi Nada está en su sitio', el primer álbum de canciones originales desde que en 2008 lanzara 'No hay nada mejor que escribir una canción'.

Tras su reciente participación en la gira 'El gusto es nuestro 20 años', la publicación de 'Canciones regaladas' --su disco de versiones junto a Ana Belén--, un libro de memorias y el directo '50 años no es nada' "era hora de que nuevas composiciones vieran la luz", ha señalado el cantante.

"Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto", describe el cantante sobre este proceso.

"Cada canción nueva le llegaba inmediatamente a David San José - productor, arreglador - para que preparase una maqueta, cuando iba por la 18 me preguntó si pensaba hacer un doble, le dije que no y seguí componiendo unas cuantas más hasta que decidí parar y me costó trabajo, durante días anduve sin saber qué hacer con mi vida. Todo esto que cuento me ocurrió entre el 10 de enero y el 23 de marzo del 2018", ha agregado, así como que tenía " una ilusión parecida" a cuando vio a sus hijos dar los primeros pasos y se le iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen.

"Así me siento hoy. Editar un trabajo con canciones nuevas es como un náufrago en una isla desierta que arroja una botella al mar con un mensaje dentro. A ver a quien le llega", explica Víctor Manuel.

Este nuevo álbum 'Casi nada está en su sitio' fue publicado el 5 de octubre a través de Sony Music y su gira de presentación arrancó el 26 de octubre en Avilés con entradas agotadas y continuará por ciudades del país como Ávila, Plasencia, Badajoz, Valladolid, Valencia, Vigo, Zaragoza, Alcoy, Santander, Gijón, Barcelona, Ciudad Real, Pamplona, Bilbao y Logroño.

Tras esta " intensa" gira, Víctor Manuel llegará a Madrid, para actuar en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía con este nuevo LP compuesto por un total de trece canciones como 'Allá arriba al norte', 'Vaya regalo', 'Así me siento hoy', 'Que se vengan todos', 'Elegir rumbo', 'No me digas', 'Digo España', 'Cuando acabe este vals', 'No me quieras tanto', 'Cachito', 'Nos están preguntando', 'Mujer hablando con su perro' y 'He cortado estas flores'.