El alcalde de Villar de Cañas sobre el ATC: "Será una realidad en la localidad"

Por su parte, el diputado del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver "en qué se materializa" el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la paralización del permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

Velázquez ha señalado, según recoge Europa Press, que aún no saben si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "tiene o no confirmación oficial" de este tema o si la tiene o no el Ayuntamiento de Villar de Cañas.