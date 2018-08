Villarrobledo retirará su apoyo institucional al pueblo palestino por la "presión" de un lobby

El Ayuntamiento de Villarrobledo, en Albacete, ha aprobado la anulación de la moción presentada y sacada adelante en abril de 2017 de apoyo a los derechos de libre determinación del pueblo palestino. La decisión viene, señala el concejal de Se Puede Villarrobledo Mario de la Ossa, tras la "presión" impuesta por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento. En concreto, se refieren a la declaración responsable de los contratos municipales, que no podían tener relación con el Gobierno de Israel.



Además, desde ACOM han acusado al Ayuntamiento de Villarrobledo y, en particular a de la Ossa, de incitar al "odio y la discriminación" al pueblo de Israel, llegando incluso a tachar a los concejales de "antisemitas". "Es una vergüenza", asegura el concejal de Se Puede Villarrobledo que rechaza tajantemente este tipo de acusaciones y asegura que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían señalado que las cláusulas eran "completamente legales" al hacer referencia a la defensa de los derechos humanos.



El documento del Ayuntamiento también reclama que "no es cierto" que en los pliegos de condiciones se establezca "cláusulas discriminatorias" a las empresas relacionadas con el pueblo israelí ya que "ni siquiera se les menciona", sino que se declara que la empresa "cumple con las condiciones establecidas de no estar incurso en la comisión de ningún delito o violación de los derechos humanos". Además, lamentan que las "vicisitudes que se han producido" tras tomar ese acuerdo, así como las "manifestaciones" vertidas en los medios de comunicación hacen que la Alcaldía se plantee reconsiderar la decisión para mantener una posición "neutral o imparcial" en el conflicto palestino-israleí.





Mario de la Ossa explica que fue el PSOE el que votó a favor de la retirada en la comisión municipal convocada para la misma, mientras que Se Puede Villarrobledo votó en contra y el resto de los grupos se abstuvieron. "ACOM saca una noticia a raíz de mi viaje a Palestina y hace pública la demanda que nos hizo. Así la presión de este lobby empieza a crecer y es por esto que llega esta propuesta", lamenta el concejal. Entre las "presiones", explica, se encuentran numerosas menciones al alcalde de la localidad, el socialista Alberto González, en las distintas redes sociales.



"Las acusaciones son una vergüenza. Hay que diferenciar entre criticar al estado de Israel, que es una acción política, y contra cualquier movimiento religioso. Niego totalmente las acusaciones de antisemitismo y también quiero niegar las acusaciones de haber convertido Villarrobledo en un espacio libre de judíos. Nunca se ha hablado de esto y nunca ha sido la intención, ni de nuestro grupo ni del Ayuntamiento", asevera de la Ossa.



Además, el concejal de Se Puede Villarrobledo lamenta que González se una a la "lista de cargos políticos que han cedido a la presión del lobby". En este sentido, recuerda que desde el PSOE se están haciendo "importantes" avances relacionados con el conflicto palestino-israelí, incluso por parte de Pedro Sánchez y también por parte de la Internacional Socialista, de la que Sánchez es vicepresidente. Igualmente, recuerda que otras instituciones, como el ayuntamiento de Valencia o la Generalitat valenciana "no han cedido" a este tipo de presiones.