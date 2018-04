Villegas: Cs entrará en las Cortes de Castilla-La Mancha y pactará con quien acepte "más reformas"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado convencido este viernes de que la formación naranja va "a entrar en el próximo Parlamento autonómico" y que lo hará "con fuerza y va a ser decisivo", y ha añadido, respecto a la posibilidad de que el partido sea clave para formar gobierno, que Cs pactará "con aquel que acepte más reformas".

En una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión con motivo de la reunión en Toledo del Comité Regional de Ciudadanos, Villegas ha indicado que su formación "ha demostrado que se puede llegar a acuerdos con unos o con otros". "Nosotros llegaremos a acuerdos con aquel que más se acerque a nuestro programa, con aquel que acepte más reformas, con el que acepte condiciones de regeneración democrática que Ciudadanos quiere imponer y practicar con todas las instituciones", ha explicado.

"Ya veremos esas negociaciones, ya veremos qué condiciones se dan, aún es pronto para hablar de un escenario de negociación cuando estamos a un año de las elecciones, pero el partido está preparado para esas responsabilidades. Sin duda tomaremos la decisión que será más beneficiosa para Castilla-La Mancha", ha subrayado.

Ha señalado que en Castilla-La Mancha están "muy contentos" por el incremento del apoyo a la formación que hay en la región, donde las encuestas de cara a las próximas elecciones de mayo son "favorables" y, a la espera de ver dónde ponen los ciudadanos a cada formación política tras los comicios, ha confiado en que las políticas de regeneración y de reformas se van a poder ver también en Castilla-La Mancha a partir de mayo de 2019 con la entrada de Cs en las Cortes.

No desvela el candidato a la Presidencia de la Junta

En cuanto a su candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades, el secretario de Organización de Ciudadanos ha destacado que "aún falta para eso" y que los partidos no puede "estar en elecciones continuamente" sino centrados en "trabajar y hacer propuestas", remitiéndose a enero de 2019 para hablar de candidatos y de las primarias para elegirlos. La actual portavoz de la formación naranja en la región, Orlena de Miguel, ya mostró su disposición a presentarse a las primarias del partido.

Finalmente, preguntado por su valoración del Gobierno de PSOE y Podemos en la Comunidad Autónoma, Villegas ha incidido en que esa unión "ha dado inestabilidad y provocó una crisis" con la aprobación del presupuesto que "no se ha subsanado" con la entrada de la formación morada en el Ejecutivo.

"Es una mala noticia para los ciudadanos que un partido populista como Podemos tenga responsabilidades de gobierno", ha destacado, añadiendo que en Cs están "muy alejados de estas ideas populistas", convencido de que cuantas más responsabilidades tiene Podemos en el gobierno o las instituciones es "peor para los ciudadanos".

El perfil de un exalto cargo de Cospedal "no era coherente" con el ideario de C's

El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, también se ha referido al hecho de que el partido haya impedido la afiliación del exdirector general de Cultura en el Gobierno de María Dolores de Cospedal, Javier Morales, que "si ha habido una revocación de una afiliación es porque se ha considerado que el perfil no era coherente con el ideario del partido".

Javier Morales, exdirector general de Cultura con Dolores de Cospedal Foto: Europa Press

No obstante, a preguntas de los medios en una rueda de prensa con motivo de la reunión del Comité Regional de Ciudadanos en Toledo, ha indicado que no va a entrar en casos particulares por la Ley de Protección de datos y debido a que el afectado no ha hecho declaraciones sobre este asunto.

"Al final la norma general es esa, el partido acepta a todo el mundo, creemos que cuantos más seamos es mucho mejor, estamos en esa fase de crecimiento que queremos aprovechar, pero tenemos esa posibilidad de valorar si las afiliaciones son de un perfil coherente con nuestro programa electoral", ha concluido.