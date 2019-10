Vox Albacete rechaza sumarse al Día Internacional de la Niña: "No se puede instrumentalizar a la infancia"

La portavoz del Grupo Municipal Vox Albacete, Rosario Velasco, ha mandado un comunicado para anunciar que no se van a sumar a la celebración del ‘Día Internacional de la Niña’, ya que entienden “que no se puede instrumentalizar a la infancia en función de una ideología”. En este contexto, Vox asegura que no van a favorecer a un sexo en detrimento del otro y “vamos a seguir luchando por defender los derechos de todos”.

Para esta formación “en España la igualdad está recogida en el artículo 14 de nuestra Constitución, para nosotros los niños son lo más importante y, tal como dice UNICEF, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.

El Ayuntamiento de Albacete se suma por primera vez a esta conmemoración

Sin embargo, el Ayuntamiento de Albacete se suma por primera vez a la conmemoración del ‘Día Internacional de la Niña’, que se celebra cada 11 de octubre desde el año 2011, para llamar la atención de la población mundial sobre la doble discriminación que sufren millones de niñas, por su género y por su edad.

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha programado la representación de una obra de teatro interactivo, la proyección de una película de animación y ha editado un libro de relatos infantiles con el trasfondo de la necesidad de caminar hacia la igualdad.

La otra de teatro, que se representará en el Auditorio Municipal y a la que asistirán un millar de niños y niñas de tercer y cuarto curso de Primaria de 13 colegios de la ciudad y sus pedanías, está basada en el cuento infantil de Rapuntzel y bajo el título ‘Pelocrece te lo cortaré si me apetece’, tiene como protagonista a una princesa que no está dispuesta a aceptar las normas y costumbres que le imponen un futuro para convertirse en madre o reina, cuando lo que realmente quiere es estudiar y aprender cosas nuevas, que le están vedadas por su condición de mujer.

La película de animación, a la que asistirán 500 alumnos y alumnas de 5º y 6º de 10 centros de Primaria, es el ‘Pan de la Guerra’ y está basada en el libro del mismo título de la autora Deborah Ellisy. En ella, Parvana, una niña afgana de 11 años, ve como de la noche a la mañana su país ha caído bajo la dictadura de un gobierno de los talibanes, que arrebata todos los derechos a las mujeres.

Por último, el Ayuntamiento ha editado 2.000 ejemplares del cuento ‘Piruleta y Garabato’, de Carmen Lázaro, que fue el ganador la segunda edición del certamen de ‘Cuentos Infantiles por la Igualdad de Género’, que se van a distribuir entre las bibliotecas, Centros Socioculturales y educativos de Albacete. En estos últimos, además, el profesorado los empleará como material de apoyo para trabajar el ámbito de la igualdad con el alumnado.