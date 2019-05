La candidata de Vox que llamó “desquiciadas feminazis” a las feministas será concejal en el Ayuntamiento de Albacete

El concejal electo de Vox por la ciudad de Albacete, Delfín Córcoles, renuncia al acta de concejal "por motivos personales", tal y como ha comunicado la formación de ultraderecha a los medios de comunicación.

Con esta decisión, será Rosario Velasco Hernández, que ocupaba el segundo lugar en la candidatura municipal, la que represente a Vox como edil en el Ayuntamiento de Albacete. A Velasco se la conoce por ser la presidenta del partido en Albacete y además por su intensa actividad en twitter, una red social en la que, en numerosas ocasiones ha mostrado abiertamente sus convicciones acerca del feminismo y la migración.

Precisamente sobre las feministas opinaba en esta red social. Las tildaba de “ordinarias, poco femeninas, poco sensuales, poco señoras, no muy agraciadas, poco (nada) lógicas, tremendamente torponas, extremadamente atrevidas, excesivamente ¿valientes? (cuando se unen, si no, no)”. Un tuit que borró debido a la polémica que suscitó en su momento.

La que será concejal en el Ayuntamiento de Albacete a lo largo del mandato, también ha dejado comentarios sobre la migración y perpetuando el mensaje de que los inmigrantes tienen acceso a más recursos públicos que el resto.

En otro tuit, su ataque se centraliza específicamente en aquellos que saltan la valla de Melilla. Según Velasco con la llegada de inmigrantes que saltan la valla de Melilla de quienes opina que son "INMIGRANTES fornidos y desquiciados".

No es intento de asalto, es INVASIÓN; no son migrantes, son INMIGRANTES fornidos y desquiciados; no son presos políticos, son un ramillete de GOLPISTAS poniendo en jaque a todo un país, ¿por qué no hablamos con propiedad y llamamos a las cosas por su nombre?