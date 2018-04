Vuelve Zeporock y este año también llevará los conciertos a las calles de El Toboso

Vuelve a la localidad toledana de El Toboso el Festival de Música ZepoRock, una plataforma cultural para bandas emergentes castellano-manchegas. Se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio en el recinto del Albergue Dulcinea de El Toboso. Es ya la quinta edición de un festival que ofrece una novedosa propuesta de conciertos al aire libre, talleres infantiles, pintacaras, exhibiciones de la Escuela de Música Creativa de Alcázar de San Juan, clases de Swing, conciertos, Djs o piscina. Las entradas ya están a la venta, al precio de 8 euros.

Este festival ya vivió pasadas ediciones en 2006 y 2007, y se volvió a activar en 2016 gracias a la ilusión y el trabajo de los organizadores, Manuel Muñoz, Iván Martínez y Miguel Ángel Aparicio, tres toboseños que a través de este proyecto quieren dar visibilidad a las bandas de rock emergentes de la zona.

De cara al #ZepoRock2018, explican, “estamos dando los pasos necesarios para seguir haciendo del festival algo diferente y muy especial. El contacto directo con las bandas emergentes y el heterogéneo público convierte al festival en un punto de encuentro y diversión para toda la familia".

El 'Zeporrismo' sale este año también a las calles de El Toboso

Este año darán un paso más y sacarán el festival a las calles del pueblo para "acercarlo a aquellos que todavía no se han dejado atrapar por el zeporrismo”, explica Manuel Muñoz. De hecho se dará la bienvenida al festival el viernes por la noche localizando diferentes conciertos por los rincones de El Toboso, con un pasacalles musical a cargo de Samba Da Rua, que guiará al público entre concierto y concierto.

Además, aprovechando las Jornadas Cervantinas que se celebran este fin de semana en El Toboso, han querido presentar el cartel y los organizadores estarán presentes ofreciendo información a los visitantes. El cartel con nuevas bandas emergentes, casi todas ellas con denominación de origen La Mancha, está encabezado este año por la banda 'Aurora & The Betrayers'.

El programa del #ZepoRock2018

El viernes 8 de junio arrancará con el pasacalles musical a ritmo de samba que servirá de nexo de unión a las actuaciones en formato electroacústico tendrán lugar en tres terrazas en horas consecutivas entre 22:00 y 1:00 de la madrugada y que correrán a cargo de: Mike Blues Acoustic Project, Blue Shade y Tomaccos que ofrecerán con versiones y temas propios de blues, dizzy o swing entre otros estilos.

Ya el sábado, en el recinto del festival desde las 12 de la mañana (con la piscina disponible entre las 12:00 y 21:00 horas), se podrá disfrutar de diferentes actividades; talleres infantiles de creación de instrumentos reciclados, pelucas, atrezos rockeros y pintacaras para los más peques de la casa. Seguidamente el profesor de swing Carlos Cayuela impartirá una clase libre de iniciación al swing, amenizada por la música de Swinging Cats Club Band, de Albacete.

Por la tarde será el turno para las exhibiciones musicales de los jóvenes talentos de la Escuela de Música Creativa de Alcázar de San Juan que se une a la 'causa zeporra' en esta edición. Tras la exhibición será el turno de las Bandas que componen el cartel de esta V edición: Crucifix Climb de El Toboso, talento local con su Hip Hop de nueva escuela, Swinging Cats Club Band que harán doblete en la jornada, Deskaraos, de Argamasilla de Alba, que traerán la fiesta combinando ska, jazz, blues y punk, Rojo 5 de Illescas (Toledo), que ofrecerán el rock más alternativo y metalero de la jornada, Los Manterolas de Tomelloso, con su Surfabilly y Aurora & The Betrayers de Madrid que cerrarán los directos presentando su último disco 'Tune of the noise', una de las más potentes bandas de la escena nacional. La mejor música de los 'djs' pondrá colofón a una jornada de disfrute y diversión.

Ya el domingo 10 de junio, en el mismo recinto del festival y con la piscina disponible se ha programado un concierto vermut a cargo de Pauline & The big Kahunas como cierre: las mejores revisiones de clásicos del Rock&Roll desde los 50' hasta los 90' en formato electroacústico.