'What is love', la gran triunfadora del Festival europeo Villamayor de Cine!

La XII Edición del Festival Europeo de Cortometrajes Villamayor de cine! ha finalizado este sábado 10 de agosto con "gran éxito". Desde la organización destacan que el evento "no ha dejado de crecer en afluencia desde su primera edición", y cuenta cada vez con cortometrajes de mayor nivel, según el jurado y el público asistente. De este modo, resaltan que se ha consolidado como una de las "grandes citas" del circuito de cortometraje a nivel nacional.

Los asistentes a la última sesión pudieron disfrutar de los seis últimos cortometrajes de la Sección Oficial: 'Amandine', de Juan Carlos Mostaza; 'Ian. Una historia que nos movilizará', de Abel Goldfarb; 'Portraitiste', de Cyrus Neshvad; 'Lina', de Dominique Barniaud; 'Un coche cualquiera', de David P. Sañudo; y 'Je suis chaud!', de Benoit Bargeton. El acto estuvo presentado por el actor Luis Mottola.

Entre los invitados, se contó con la presencia de Nacho Guerreros, actor y productor de 'Cariño'; de Yadira Ávalos, productora de 'Amandine', de Elena Zabía, productora de 'La Tierra llamando a Ana' y de David P. Sañudo, director de 'Un coche cualquiera'. Además, la Unión Musical Villamayorense interpretó obras del homenajeado Ennio Morricone.

En cuanto a los ganadores, 'What is love' ha sido, con seis galardones (incluyendo Mejor Cortometraje), el gran triunfador, mientras que 'Out of Plastic' ha obtenido el premio a Mejor Documental y 'La Tierra llamando a Ana' ha conquistado el Premio del Público.

Así es la relación completa de ganadores:

Premio Globalcaja- Jesús Guzmán, del Jurado al Mejor Cortometraje (dotado con 500€, trofeo): 'What is love', de Paco Caballero

Premio del Público Residencial Cervantes al mejor cortometraje (dotado con un gran lote productos típicos y trofeo): 'La tierra llamando a Ana', de Fernando Bonelli

Premio del Jurado CEV, al Mejor Cortometraje Documental (dotado 100 euros y trofeo): 'Out of plastic', de Line Hadsbjerg

Premio del Jurado Bodegas al Mejor Cortometraje de habla no hispana (con un lote de productos típicos de la tierra, placa): 'Les jouvencelles' de Delphine Corrard

-Premio del jurado Orbayu, al mejor actor (dotado con un lote de productos típicos de la tierra y placa): Miki Esparbé por 'What is love'

Premio del jurado Palet Blas, a la mejor actriz (dotado con un lote de productos típicos de la tierra y placa): Verónica Echegui por 'What is love'

Premio del jurado Químicos VS a la mejor dirección (dotado con un lote de productos típicos de la tierra y placa): Paco Caballero por 'What is love'

Premio del jurado Redvisona, al mejor guion argumental (dotado con un lote de productos típicos de la tierra y placa): Jorge Yúdice por 'Cocodrilo'

Premio del jurado Quesos de la Huz, al mejor montaje (dotado con un lote de productos típicos de la tierra y placa): Miguel Serón por 'Cariño'

Premio, del jurado Cine Club Juan Valdes, a la mejor fotografía (dotado con un lote de productos típicos de la tierra y placa): David Valldeperez por 'What is love'