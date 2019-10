Un jurado popular absuelve a una mujer que mató a su pareja debido a que actuó con "miedo insuperable"

El jurado popular ha considerado a T.C.A., juzgada en la Audiencia Provincial de Guadalajara acusada de matar a su pareja sentimental en septiembre de 2018 tras una "fuerte discusión" en El Casar (Guadalajara), responsable de un delito de homicidio por imprudencia con la eximente "completa" de "miedo insuperable", por lo que se ha determinado para ella la libre absolución.

Con el enfado manifiesto de la Fiscalía, que no ha entendido el objeto del veredicto, el jurado ha determinado que la acusada era culpable de un delito de homicidio "imprudente" pero proponiendo para T.C.A. el indulto parcial y una sentencia absolutoria.

Ante este veredicto, la Fiscalía, que pedía para la procesada siete años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente de "legítima defensa", no ha descartado hacer una apelación y pedir la nulidad del juicio al entender que si la acusada es culpable "no puede haber tenido un miedo insuperable" y que si es culpable no se la puede absolver.

El Ministerio Fiscal ha trasmitido su protesta al Tribunal al entender que el objeto del veredicto es "intrínsecamente contradictorio" según la propia fiscal jefe, Rocío Rojo, al entender que no se puede decir que la acusada es culpable si concurre una eximente "completa" por miedo insuperable.

Pidió que no se disolviera el jurado

La Fiscalía ha llegado a pedir que no se disolviera el jurado pero el juez no lo ha estimado en base a lo que marca la ley, insistiendo en que si es culpable no cabe una eximente completa sino que el jurado tendría que haberla declarado "no culpable", tal y como han explicado a su salida de la vista.

El jurado, en su veredicto, ha considerado también que la procesada había causado la muerte de su pareja de manera fortuita pero también que la puñalada que le había clavado había sido "desproporcionada", aunque ella temía por su integridad.

Los hechos que se han juzgado esta semana en la sala de la Audiencia tuvieron lugar el 2 de septiembre de 2018. Ese día, T.C.A., de 28 años, apuñaló "mortalmente" en el corazón a su pareja sentimental. Ella le había denunciado por malos tratos en 2017 y tenía una orden de alejamiento que vencía al día siguiente del suceso, según informó El País, y habían vuelto a vivir juntos.

El juicio se inició el pasado viernes 18 de octubre y este jueves ha tenido lugar el veredicto después de varios días de deliberación por parte del jurado.