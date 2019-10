Ponen en marcha un taxi rural adaptado para facilitar la movilidad en la comarca de los Montes de Toledo

El toledano Pedro Querencia ha podido poner en marcha esta iniciativa con ayuda del Grupo de Desarrollo Rural 'Montes de Toledo' "No solo hago el traslado, sino que en caso de ir al médico, entro con mis clientes a las consultas (si ellos me lo piden), les ayudo a pedir cita, contacto con sus familiares e intento que pasen un rato agradable“, apunta el emprendedor Defiende que es “un servicio necesario, no solo para una población bastante envejecida sino también para personas con dificultades de movilidad”