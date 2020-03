ASAJA Toledo facilitará la solicitud de las ayudas de la PAC por vía telemática y telefónica

ASAJA de Toledo ha decidido facilitar a los agricultores y ganaderos la tramitación de los expedientes de la PAC por teléfono y por vía telemática, a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La organización agraria ofrecerá a sus asociados servicio on-line y telefónico en las solicitudes de ayudas PAC, como ha venido haciendo hasta ahora, pero fomentando que estas gestiones se realicen a través del correo electrónico, por teléfono y por wasap.

Segú ha señalado la organización, “la excepcional situación provocada por la crisis sanitaria obliga, por responsabilidad y en aras de la salud pública, a cumplir una serie de medidas que van encaminadas a intentar controlar la expansión del virus, labor en la que debemos comprometernos todos”.

ASAJA de Toledo no cerrará sus oficinas, pero trabajará a puerta cerrada, y los socios pueden contactar con su técnico y realizar la solicitud de la PAC desde casa. No obstante, la organización agraria retrasará las citas de aquellos agricultores y ganaderos que, por cualquier motivo, no pudieran hacer la PAC por vía telemática.

Además de los teléfonos de las oficinas centrales de Toledo (925 216 200) y Talavera de la Reina (925 805 704), la organización agraria está facilitando a sus socios los correos electrónicos y los teléfonos de contacto de los integrantes de sus servicios técnicos en las oficinas locales y comarcales.

Por otro lado, la organización agraria también ha solicitado la ampliación del plazo de la PAC.