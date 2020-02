Ángel Villafranca: "En un escenario de cambio climático, ¿qué sentido tiene mantener la chaptalización?"

El presidente de Cooperativas Agrarias de España y de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, ha ha dejado hoy una nueva pregunta: En un escenario de cambio climático, ¿qué sentido tienen seguir manteniendo la chaptalización?

Villafranca ha hecho estas declaraciones durante la celebración en Toledo de la Jornada Anual del sector del Vino de Cooperativas Agroalimentarias y que este año se ha centrado en la propuesta de la reforma de la PAC, su repercusión en el sector y los planes estratégicos.

El responsable nacional de Cooperativas ha recordado que hay una parte de Europa que chaptaliza (adicción de azúcar al vino para subir su graduación) pero considera que con un escenario de cambio de clima, donde Europa ya no sufre la climatológica de antaño hay que hacer esta reflexión: “Los viñedos tienen ahora más graduación, qué sentido tiene seguir manteniendo la chaptalización, no tiene ningún sentido”, ha señalado.

Angel Villafranca Coop. Agroalimentarias

Considera que si se mantiene esta práctica, que “hasta hace unos años eran intocable en la UE”, habrá que informar al consumidor en el etiquetado:”Si estamos elaborando a vino a través de azúcar de remolacha por qué no informamos en el etiquetado al consumidor”, ha señalado. Por ello, considera que aunque sea un asunto muy difícil para sacarlo adelante, España tiene que reincidir en poner sobre la mesa este tema.

Es positivo que no se haya alcanzado acuerdo

Sobre las negociaciones que se llevan a cabo para la reforma de la PAC y para fijar el presupuesto de la UE, Villafranca ha felicitado al Gobierno español porque “todo el mundo ha considerado como un fracaso las últimas negociaciones, pero no tener un presupuesto con una reducción del 14% lo valoramos como positivo porque el fracaso habría sido cerrar un presupuesto con esta reducción”.

A su juicio, y así se lo ha trasladado al Ministerio, “tiene que ser una PAC fuerte, que venga con un presupuesto suficiente para abordar la cantidad de cambios que nos va a venir”.

Por ello se ha referido a la gran cantidad de cambios que se van a tener que llevar a cabo para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales. “La sociedad está exigiendo al campo cambios en su forma de trabajar, todo esto en el campo sabemos hacerlo pero necesitamos un presupuesto suficiente, no se nos pude exigir más cosas con menos presupuesto”, ha señalado.

El sector está abordando las herramientas para poner en marcha esta adaptación y también trabaja en el artículo 167, en colaboración con todas las organizaciones industriales y agrarias a través de la interprofesión con el Ministerio, para desarrollar una norma de comercialización con el fin de atajar situaciones climatológicas,años donde tenemos grandes cosechas seguidos de malas cosechas y conseguir mecanismos para poder equilibrar los mercados.

Aranceles

Ángel Villafranca ha puesto de manifiesto el momento tan delicado que atraviesa el sector también debido a los aranceles impuestos por los EEUU a varios productos españoles, entre ellos el vino. Actualmente “hay una caída de salidas al mercado en general. Los aranceles los está asumiendo el exportador y hay una caida de rentabilidad y de ingresos del sector del vino”.

Villafranca ha señalado que no solo es el vino español que no sale para los EEUU sino que los aranceles también están afectado a otros países como Francia y “parte del vino que no viaja a EEUU se queda en otros mercados donde te hace la competencia y te afecta”.

Además, considera que hay que tener en cuenta otro efecto que no se puede cuantificar en euros, pero que es grave. “Hay una pérdida por el esfuerzo de muchos años para conseguir un importador, tener una marca reconocida y un puesto en los lineales americanos, Ahora tú ves que hay otros países como Italia y Portugal , no tienen esos aranceles, y pueden ocupar parte de lo que nosotros hasta ahora habíamos conquistado. Los daño son importantes y ponen en cuestión el trabajo de años”, ha señalado.