Comienza una campaña de melón con una producción similar a la del 2018 y precios bajos

La campaña de melón y sandía, que ya ha comenzado en Castilla-La Mancha, será similar en cantidad a la del año pasado, con muy buena calidad y con unos precios que, de momento se mantienen bajos, según ha señalado a AgroalimentariaCLM el portavoz de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, José Angel Serrano.

En principio parecía que la campaña iba a comenzar algo más tarde. “Como ha hecho un verano un poco más suave creíamos que se iba a retrasar algo más la producción”, ha señalado, pero la recogida de melón lleva ya una semana y dos la de sandía.

La cosecha de este año será muy similar a la del pasado, ya que las hectáreas destinadas al cultivo son prácticamente las mismas de las de 2018. Según los datos de Cooperativas, hay un poco más de hectáreas dedicadas a la sandia, unas 200 según la Interprofesional de Melón y Sandia de Castilla-La Mancha, y “un 5 % menos en cuanto a melón”.

La producción de melón el año pasado alcanzó los 244,3 millones de kilos en Castilla-La Mancha. Por su parte, la producción regional de sandía en 2018 fue de 178,4 millones de kilo, según el Ministerio de Agricultura. La producción será similar a la del año pasado.

Se espera una campaña de una buena calidad ya que, según José Angel Serrano, el tiempo ha acompañado, ya que sólo ha hecho unos días de calor intenso y las noches se mantienen frescas, lo que da la posibilidad a que la planta se recupere. Además, en el caso del Melón ha destacado la importancia de que se esté apostando por menos variedades, “ya que se habían introducido en el mercado por parte de casas comerciales de semillas muchas variedades que han tenido que descartar, y ahora apostamos por un par de variedades, eso hace que la calidad sea más homogénea”

Uno de los problemas de este año, según Serrano, es que algunas zonas de Murcia han apostado por el melón tardío y eso va a hacer que las producciones de las dos regiones se solapen.

El tiempo influye en la exportación

Respecto a la exportación, el portavoz de las cooperativas ha señalado que “en Europa no está haciendo las temperaturas que verdaderamente hace que la exportación tire de mucho melón y sandía”. En este sentido, ha señalado que en estos dos frutos es muy difícil prever el consumo de una temporada a otra ya que va muy ligada a las temperaturas.

Sandía

Según ha manifestado, durante la última ola de calor en Europa de hace unas tres semanas, “hubo una producción de sandía y melón muy grande y no éramos capaces de abastecer toda la demanda”.

En cuanto a los precios, en estos momentos se mantienen sólo un poco por encima de los costes de producción. Las cotizaciones están siendo mejores para la sandía negra de consumo nacional que para la sandía pequeña con destino a la exportación.

Desde Cooperativas, han señalado que en estos momentos hay “mucha tranquilidad en los mercados, con precios estables más bien bajos y el deseo es que no se derrumben antes de que la Mancha empiece a plena producción”.

A juicio de Serrano, lo deseable es la estabilidad, que no haya grandes picos ni al alza ni hacia la baja de los precios. “Pretendemos que no haya esas puntas de precio. Lo óptimo sería un premio medio de entre 18 a 28 céntimos para hacer una campaña aceptable y no tuvieran las pérdidas que los agricultores han tenido otros años”, ha señalado.

La campaña en Castilla-La Mancha está previsto que termine para hacia mediados del mes de octubre.

La Interprofesional pide paciencia

Por su parte, el presidente de la Interprofesional de Melón y Sandia de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez, ha pedido al sector que no tenga prisa por recoger el cultivo. En este sentido, Jiménez ha señalado que los productores no se pongan nerviosos, "hay que esperar a que sea realmente su momento".

Ahora es la región de Murcia la que está inmersa en la campaña de melón y sandía. Antes lo estuvo Valencia y, primero, Almería. Allí la situación de los precios del melón no es especialmente buena, pero confían en que cambie conforme pasen las semanas.

La Lonja de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha aún no ha comenzado a cotizar. La primera será el próximo 26 de julio, en el marco de la Feria y Fiestas de La Solana. Así lo ha aprobado la Asamblea. La siguiente ha quedado programada para el 2 de agosto en Cinco Casas.

El presidente de la Interprofesional, Cristóbal Jiménez, ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las cuatro grandes áreas geográficas más representativas, a nivel nacional, en el cultivo de melón y sandía. Jiménez ha incidido en que la calidad del sector castellano-manchego es muy alta.