La DO Valdepeñas acogerá la cata de la VII Edición de los Premios Airén por el Mundo 2019

La Denominación de Origen Valdepeñas acogerá la VII edición de los premios Airén por el Mundo 2019, el tradicional certamen enológico organizado por Wine Connection y que distingue los mejores vinos elaborados con la variedad blanca Airén. Las bodegas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 5 de abril a través de la página web www.airenporelmundo.es.

El deseo de los responsables de Airén por el Mundo es, según han señalado en nota de prensa, extender esta convocatoria a todo el panorama nacional, si bien se pronostica que, por razones tradicionales de superficie en viñedo de esta variedad, nuevamente será Castilla-La Mancha centrará el foco en cuanto a número de participantes.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, establecidos en más de medio centenar de muestras, y teniendo en cuenta la calidad de la pasada cosecha, los organizadores esperan una gran competencia entre los vinos participantes, sin olvidar que lo más importante es que, con independencia de qué bodegas sean premiadas, todas ganan con esta mayor la visibilidad de la variedad Airén en el panorama nacional.

Como cada año el Concurso Nacional de Vinos Airén por el Mundo 2019 establece cuatro categorías para la presentación de los vinos, son las siguientes:

Mejor Vino Joven Airén (Monovarietal, mínimo 85% de airén cosecha 2018)

Mejor Vino Airén Espumoso.

Mejor Vino Airén Ensamblado con otras Variedades (mínimo 50% y máximo 85% de airén)

Mejor Vino Elaborado con Uvas de Producción Ecológica.

Todos los vinos podrán optar al mejor de cada categoría con Medalla de Oro, al segundo clasificado con Medalla de Plata, siendo el ganador del Gran Oro el vino que obtenga mayor puntuación de entre todas las categorías a concurso. También resultarán premiados con Medalla Distinción los vinos de mayor puntuación, siempre que superen los 85 puntos.

La cata, a cargo de un comité de expertos de D.O. Mancha, D.O. Valdepeñas y de la propia organización, se desarrollará a principios de abril en la sede de DO Valdepeñas, mientras que la entrega de premios tendrá lugar durante la celebración de FENAVIN, como ya viene siendo habitual en Airén por el Mundo, un certamen nacido en el entorno de esta importante feria.