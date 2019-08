Hace tres años, Jesús Martín decidió asumir la Presidencia de la Denominación de Origen Valdepeñas. Lo hizo "por responsabilidad" aunque considera que su etapa en el cargo ya ha terminado. "Cuando finalice la vendimia habrá elecciones y ya no seguiré al frente". Sobre este tema y la situación actual de la DO Valdepeñas hemos hablado con él en una entrevista.

¿En qué objetivos está trabajando la DO Valdepeñas en la actualidad?

La DO Valdepeñas está ahora mismo en un punto de inflexión porque cosas que tenía que haber hecho hace diez años y no pudo hacerlas ahora las ha hecho. Por ejemplo somos una DO de referencia porque estamos señalando en las contraetiquetas la tipología de variedad de uva y la añada de los vinos embotellados. Incorporar todo eso no serviría de nada sino somos capaces de llegar al consumidor para darle esa información. Ahí vamos muy bien pero necesitamos tiempo.

Por otro lado, la DO Valdepeñas era la única que adjudicaba 6.000 kilos de tinto por hectárea lo que cual hoy con las nuevas técnicas de producción era absurdo. Por ello hemos ampliado el pliego a 7.500 e incluso se puede modificar a un 10% más.

¿Pierde por eso eso calidad la uva? No, porque la uva antes se alimentaba con poca agua y ahora con el riego de goteo genera mayor agua, con lo cual la planta está cogiendo mayores nutrientes y por lo tanto no va en menoscabo de la calidad de la uva. Con lo cual la producción de la DO Valdepeñas va a crecer en un 20% en los próximos años.

Además, a corto plazo, de mantenerse esta línea, muy posiblemente vamos a ir a desapareciendo de las grandes superficies, vamos a dejar de ser un vino en este mercado porque no vamos a poder ser competitivos, para ganar espacio en la restauración y en la exportación en la que seguimos creciendo exponencialmente cada años.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones para la DO?

Tenemos un problema con el Brexit del Reino Unido. Si se llevara a cabo, tendremos que ponernos las pilas. Estoy preocupado por este tema porque no hay que olvidar que un 40% de nuestro mercado exportador lo absorbe Reino Unido y si hubiera un Brexit va a haber aranceles, y si hay aranceles no vamos a ser competitivos en ese mercado.

Cuando los pueblos entran en crisis se encierran en lo peor de ellos mismos, y creo que si va a ver un Brexit, para autosalvarse Reino Unido va a tirar de sus colonias, es decir, de Sudáfrica y Australia para meter sus vinos y frenar los vinos europeos. Ahí tenemos un problema pero los problemas se resuelven cuando vienen.

Si se diera esta situación, tendremos que abrir nuevos mercados posiblemente los potenciales en este momento para el tema del vino sean los sudamericanos.

Jesús Martín, con una copa de vino de la DO Valdepeñas

¿En que punto se encuentra la Asociación Ruta de Vino de Valdepeñas?

Conseguimos homologarla en marzo y estamos empezando. Hemos conseguido construir las Rutas del Vino de Valdepeñas y ahora tenemos que ir incorporando, que nos queda mucho en ese sentido, a restauradores y bodegas que tengan abierto sábados y domingos para atender a los visitantes.

Estamos teniendo una media dentro de la DO cada fin de semana de entre 200 y 300 visitantes pero eso no es nada con las capacidades que tiene.

Además tengo que lanzar una crítica y es que a la política de enoturismo en Castilla-La Mancha hemos llegado tarde y menos mal que la consejera de Economía y el consejero de Agricultura se pusieron las pilas y nos han puesto a todos a trabajar.

En 2018 firmó un acuerdo con la UCLM para el estudio de los suelos y de las plantas acogidas a la DO Valdepeñas. ¿En qué punto se encuentra ese convenio?

Ese convenio está finiquitado. En cuanto pase la vendimia, vamos a presentar el estudio del suelo. Quitando una DO que lo tiene, somos la única que ha hecho este estudio. La DO de Valdepeñas territorialmente no es muy grande, abarca diez municipios pero es cierto que tenemos zonas volcánicas, arcillosas, pedregosas, y de calizas y no todas las plantas se adaptan igual.

El estudio era fundamental, ha durado casi dos años y ahora estamos en la última fase, el mapa de suelo lo vamos a presentar una vez pasada la vendimia porque ya está elaborado por la UCLM, y ahora queda la segunda parte y es que de acuerdo a sus capacidades orgánicas, hay que estudiar las plantas para ver cual va mejor a cada suelo. Por lo tanto está hecho el 80%.

Por último, ¿Va a seguir al frente de la DO Valdepeñas?

Al frente de la DO Valdepeñas no, cuando acabe este ciclo y acabe la vendimia habrá elecciones. Hay que recordar que yo no me presenté que me metieron y que lo hice por responsabilidad. Yo me resistí pero tanto agricultores como industriales (enfrentados a cuenta del precio de la uva) consideraron que el único hombre de consenso era el alcalde.

Al final dije que sí porque no tengo voto, me siento en la mesa, intento que lleguen acuerdos y hago que se cumplan los acuerdos, de tal manera que si tengo que levantar un acta y cerrar una partida de vinos, no es el alcalde quien la cierra se las cierras ellos mismos porque no cumplen. Pero han pasado ya tres años, hay que convocar elecciones, el Consejo está estupendo y ahora que arranquen ellos de acuerdo a sus estatutos.