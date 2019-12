García-Page inaugura en Amsterdam la mayor feria del mundo de vino a granel

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugurará este lunes 2 de diciembre en Ámsterdam la 11ª edición de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), la mayor feria del mundo para el negocio del vino a granel en la que se concentra el 80% de la producción mundial.

El presidente, que estará acompañado por el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y por la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, cortará la cinta inaugural junto a la directora de la WBWE, Otilia Romero de Condés, y al presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, y posteriormente visitará los stands de las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha que participan en el evento.

Cerca de 80 empresas vitivinícolas castellano-manchegas acuden este año a la WBWE. En concreto, hay 12 inscripciones de Albacete, 9 de Toledo, 9 de Ciudad Real y 7 de Cuenca, entre ellas las cooperativas de segundo grado Manchuela, Dcoop, Hispánica de Comercialización, Vidasol y Vialcon que en su conjunto representan a 43 empresas.

El encuentro internacional, al que se espera que acudan operadores internacionales de 60 nacionalidades, será una magnífica oportunidad para catar la cosecha de las más de 260 bodegas de 24 países (más de 450 productores representados) que se reunirán en esta cita.

El sector del granel genera el 40% del vino que se exporta a nivel mundial, una cifra que representa un valor de más de 3.000 millones de euros y de la cual un porcentaje importante se negociará este lunes y martes en el RAI de Ámsterdam en el marco de la World Bulk Wine Exhibition, WBWE.

Vino Coop. El Progreso

La WBWE, impulsada por la empresa castellano-manchega Pomona Keepers con el respaldo de Globalcaja y el apoyo del IPEX de Castilla-La Mancha, es una plataforma que en estos años ha ayudado a regular y mejorar el mercado del granel en el mundo, pero también un escenario donde se analizan y debaten las nuevas tendencias del sector.

Sostenibilidad

La Feria apuesta este año por la sostenibilidad como hilo central de su ciclo de conferencias que, bajo el título “El desafío del vino a granel: medio ambiente, cambio climático y nuevas oportunidades de negocio”, reunirá a numerosos expertos, entre ellos Pau Roca, director general de la OIV, que pronunciará la conferencia inaugural.

Otra de las actividades únicas de la WBWE es The Art of Blending Wine, el único seminario internacional dedicado en exclusiva a las técnicas del coupage como herramienta fundamental para el éxito. También es fundamental el espacio The Vine Research & Innovation, un punto de encuentro dentro de la feria para generar sinergias entre todas las empresas que comparten el discurso y filosofía de la WBWE a favor de la economía circular, la ecología, la innovación y la investigación por un sector más sostenible.

En cuanto al premio Voice of Wine, que el año pasado se entregó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en esta ocasión recaerá en Alleanza delle Cooperative Italiane, que agrupa a un total de 480 cooperativas con 141.000 socios, que producen cerca del 60% del total del vino de Italia y facturan más de 5.200 millones de euros.

Tampoco faltará este año la Gourmet Area que como siempre dirigirá el chef con una estrella Michelín Kike Piñeiro.

También los asistentes disponen de una herramienta para profesionales del sector del vino, se trata de The Bulk Wine Club, una plataforma exclusiva digital para el negocio pero que, a la vez, es también un foro informativo dirigido a que los socios dispongan de un acceso directo, y en tiempo real, a lo que sucede en nuestro sector en todo el mundo: datos de ventas, precios, flujo comercial y tendencias.

Asimismo, en el marco de la WBWE, pero de forma previa, se celebrará este domingo 1 de diciembre el International Bulk Wine Competition, el único concurso del mundo que apuesta por la promoción, la transparencia, la calidad y el prestigio de los grandes vinos a granel que se producen en todo el mundo, que este año cuenta con un panel de cata formado por 30 profesionales de renombre de 23 países.