Martínez Arroyo destaca la importancia de que el trabajo que hacen agricultores y ganaderos llegue a la sociedad

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado la importancia de que el mensaje de la actividad que cada día hacen agricultores y ganaderos llegue a la sociedad, sobre todo, en un momento en el que se está negociando la nueva Política Agrícola Común (PAC) para que sea una política agraria fuerte.

Un mensaje que pasa por recordar que este sector es el que garantiza que se disfrute de la mayor seguridad alimentaria del mundo, que hay que preservar y pagar por ella, además de la labor fundamental que se realiza desde la ganadería y la agricultura frente a la despoblación y ante la lucha contra el cambio climático.

Así lo ha explicado el consejero ante cerca de 200 invitados al desayuno 'Espacio Reservado', organizado por el digital encastillalamancha.es y patrocinado por GlobalCaja, que ha contado con la colaboración de la DO La Mancha y se ha celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Un encuentro al que han asistido alcaldes, entre ellos la alcaldesa de la localidad Rosa Melchor, representantes de empresas del sector, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, de denominaciones de origen, así como de entidades bancarias, además de senadores y diputados.

En su intervención, el consejero de Agricultura ha incidido en la necesidad de concienciar que la PAC no es solo una política de ayudas para agricultores y ganaderos, "sino que de ellas y de sus beneficios se aprovecha toda la sociedad en su conjunto".

"Estamos ante una política esencial y tenemos que reivindicarla", ha dicho Martínez Arroyo, recordando que a nivel nacional se cuenta con 700.000 perceptores, y en Castilla-La Mancha con 140.000 explotaciones y 100.000 perceptores y "no queremos perder ninguno". Así, ha lamentado que "en aras de la eficiencia administrativa dejemos por el camino a agricultores y ganaderos que tienen pocos fondos de la PAC y esto sucedió con el ex ministro Arias Cañete y Cospedal en Castilla-La Mancha, que no tomaron la decisión de mantener a todos los agricultores y ganaderos".

"Queremos mantener el número de agricultores, pero primando a los que se comprometen", ha proseguido el consejero, algo que se hará en la definición del 'agricultor genuino', donde se apuesta por el agricultor profesional y por la agricultura familiar, las pequeñas y medianas empresas, el relevo generacional y las mujeres en el medio rural.

Además, ha destacado que en la posición de Castilla-La Mancha ante la reforma de la PAC se encuentra la necesidad de ir hacia un modelo de convergencia de las ayudas para que "quien tenga un olivar aquí cobre lo mismo que quien tenga un olivar en la campiña del Guadalquivir", con la consecuente desaparición de los derechos históricos.

Francisco Martínez Arroyo ha apostado por un techo por explotación, apoyado en la generación de trabajo para los asalariados en el campo, empleo de calidad. Y de ahí, se podrían ahorrar recursos y estos deben servir para poner en marcha un pago redistributivo y ayudar más a quienes se dedican profesionalmente al campo, "a los que están más comprometidos, generan el empleo y la riqueza".

En esta línea, con una postura regional existente, y mientras se definen estas cuestiones se está trabajando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, contribuyendo con la propuesta nacional.