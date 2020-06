Tintoralba Roble de Almansa, Gran Oro al mejor tinto 2019, en la 34 edición de los premios Baco

El vino tinto Tintoralba Roble de la Denominación de Origen (DO) Almansa se ha alzado con el Gran Baco de Oro al mejor vino tinto de 2019 en la 34 edición de los Premios Baco, que organiza la Unión Española de Catadores para distinguir a los vinos más jóvenes y cuyo fallo se hizo público ayer.

Este ha sido el único vino de Castilla-La Mancha que ha logrado esta categoría de premio superior aunque otros muchos de la región han obtenido Bacos de oro y de plata,

Este tinto, de Cooperativa Santa Quiteria, situada en la localidad albacetense de Higueruela, es un ensablaje de Garnacha Tintorera y Syrah que ha pasado 4 meses en barrica de roble francés y perfecto para acompañar carnes, asados y quesos.

Según la nota de cata de la bodega, los aromas primarios de la Garnacha Tintorera y el Syrah están claramente presentes en nariz. Tonos ahumados y un aroma que recuerda al café con leche.

El fallo del concurso se ha hecho público tras cinco intensas jornadas de cata con un total de 517 vinos participantes.

El mayor reconocimiento lo ha obtenido Do Ferreiro 2019, una etiqueta de la DO Rias Baixas firmada por Gerardo Méndez, al más alto reconocimiento, el del Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo, la etiqueta mejor calificada en una escala de 0 a 100 por el panel de catadores. Además de Tintoralba Roble 2019 (DO Almansa), han alcanzado grandes oros Scala Dei Pla dels Angels 2019 (DOQ Priorat) y Silvano Garcia Dulce Monastrell 2019 (DO Jumilla) como mejores etiquetas rosada y dulce, respectivamente. El Petit de Sanui Negre 2019 de Celler de Sanui en la DO Costers del Segre se convierte en el Baco de Oro a la Mejor Nueva Marca aparecida en el mercado.

Siete Grandes Bacos de Oro (puntuación superior a 92 puntos), 76 Bacos de Oro (puntuación superior a 88 puntos) y 28 Bacos de Plata (puntuación superior a 84 puntos), un medallero en el que un total de 34 Indicaciones de Origen tienen presencia, destacando por encima de todas la DO Rias Baixas, con 21 medallas, seguida por Rueda (9), Rioja y La Mancha (8) y Jumilla (7).