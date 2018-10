Más de 70 bodegas de la región estarán en la cita imprescindible del vino a granel

La 10ª edición de la World Bulk Wine Exhibition, WBWE, el Encuentro Internacional del Vino a Granel que se celebrará en el pabellón 2 del RAI de Ámsterdam durante los días 26 y 27 de noviembre de 2018, reunirá a productores de 20 países, entre los que habrá 86 bodegas y cooperativas españolas representadas, 73 de ellas de Castilla-La Mancha.

La WBWE, impulsada por la empresa castellano-manchega Pomona Keepers y Globalcaja, se ha presentado en una rueda de prensa en la en la que han participado el presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, la presidenta de Pomona Keepers, Otilia Romero de Condés, el director de Actividades Paralelas, Vicente Sánchez-Migallón, el director de Conferencias de la WBWE, José Luis Murcia, y el director del IPEX Castilla-La Mancha, Fernando Laviña.

Presentación de la World Bulk Wine Exhibition

Otilia Romero de Condés ha explicado que la Feria celebrará su 10ª edición con unas cifras “espectaculares” ya que este año hay inscritas 52 bodegas y cooperativas (de primer y segundo grado) españolas, 39 de Castilla-La Mancha, lo que significa que habrá 86 empresas representadas, 73 de nuestra región.

En concreto, son 10 inscripciones de Albacete, 13 de Ciudad Real, 8 de Cuenca y 8 de Toledo, entre ellas las cooperativas de segundo grado Hispánica de Comercialización, Vidasol, Vialcón, Viñedos de Castilla-La Mancha, Manchuela Group y Baco.

Las cifras, según la presidenta de Pomona Keepers, avalan la consolidación de este evento que en estos diez años se ha convertido en una “cita imprescindible” para compradores y productores de todo el mundo y en una plataforma que ha ayudado a regular y mejorar el mercado del granel en el mundo.

Un sector en el que en el año 2009, ha apuntado, no había precios ni transparencia, que hoy puede presumir de buena salud y donde la WBWE ha sido “un actor importante” como atestiguan las cifras oficiales del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). En 2009 las ventas mundiales de granel eran de 31 millones de hectólitros y en 2017 de 39, un 26% más. Ha crecido también el valor, ya que de 1814 millones de euros se ha pasado a 3074, un 70% más, y el precio, de 0,58 euros litro a 0,78.

En España la evolución ha sido aun más importante pasando de 6,48 millones en ventas a 11,4, un 80% más, y de 255 millones de euros a 643, un 118% más, al igual que en Castilla-La Mancha donde se ha crecido un 80,5% en ventas (de 5,1 millones a 9,04 millones) y un 150% en valor (pasando de 153 millones de euros a 382).

Ayudas para las empresas que quieran estar

Fernando Laviña, por otro lado, ha recordado que hasta el día 15 de octubre está abierto el plazo para acogerse a las ayudas del IPEX para participantes, hasta 40 bodegas y cooperativas de la región, y ha resaltado el papel de la WBWE en estos diez años contribuyendo a la mejora cualitativa y cuantitativa del sector del granel.

El director del IPEX ha asegurado que los grandes volúmenes siguen siendo prioritarios en la promoción a mercado exteriores y ha valorado la “mejora significativa” de los graneles con DO y varietales, cuyo reto sigue siendo la conquista de nuevos mercados más allá de los tradicionales que son Francia, Italia y Alemania.

Laviña ha asegurado que el IPEX “va a seguir contribuyendo con ayudas específicas para que las bodegas y cooperativas castellano-manchegas puedan participar en ferias como la World Bulk Wine Exhibition que es una herramienta muy poderosa para que las tendencias de crecimiento se materialicen”, ha finalizado.

Conferencias y actividades paralelas

Romero de Condés, por otro lado, ha explicado que este año, con motivo del 10º aniversario del encuentro, además del programa paralelo de actividades con conferencias, el concurso The Vine, el curso The Art of Blending, y el premio Voice of Wine, que en esta ocasión recaerá en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su apoyo decidido a la feria y al sector, habrá propuestas artísticas como pintura, ya que el pintor ciudadrealeño Ángel Barroso pintará un cuadro durante los días de la feria; escultura, con un escultor holandés; y además habrá música. Y como siempre gastronomía de la mano del chef con una estrella Michelín Kike Piñeiro.

Vicente Sánchez-Migallón, director de Actividades Paralelas, ha recordado que existe un club para expositores y compradores, The Bulk Wine Club, una plataforma exclusiva digital para el negocio dirigido a un perfil de profesionales muy concreto pero que, a la vez, es también un foro informativo dirigido a que los socios dispongan de un acceso directo, y en tiempo real, a lo que sucede en nuestro sector en todo el mundo: datos de ventas, precios, flujo comercial y tendencias.

Asimismo, ha explicado que la WBWE organiza el único concurso del mundo que apuesta por la promoción, la transparencia, la calidad y el prestigio de los grandes vinos a granel que se producen en todo el mundo, el International Bulk Wine Competition, cuyo objetivo es dar a conocer las virtudes de los mejores vinos a granel que se producen internacionalmente entre compradores, distribuidores y consumidores, así como premiar el esfuerzo de sus elaboradores.

En esta décima edición, el jurado estará formado por representantes de 22 países, entre ellos dos Master of Wine, y el plazo de inscripción y envío de muestras estará abierto hasta una semana antes de la feria.

Escaparate de nuevas tendencias

José Luis Murcia, director de Conferencias, por su parte, ha puesto el acento en la importancia de la WBWE también como escaparate de las nuevas tendencias que llegan desde Estados Unidos, que es el gran consumidor de vino del mundo, con nuevos productos como el vino de barril (keg), el vino en lata de 33 centílitros o el bag in box de 2 litros.

Por su parte, el presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, ha recordado que la entidad renueva hoy su compromiso con este evento que hace 10 años cuando se inició la colaboración era una apuesta y hoy “es el éxito de un sueño hecho realidad”.

Ha explicado que Globalcaja da soporte y ayudas mediante el patrocinio a las empresas y los empresarios de nuestra tierra en la búsqueda de un posicionamiento internacional diferenciador como el que da la WBWE que, en su opinión, “se trata del escenario más adecuado y favorable en el que todas nuestras cooperativas y bodegas de Castilla -La Mancha puedan realizar sus transacciones comerciales, defendiendo los mejores precios”.

“En Globalcaja estamos firmemente convencidos de que apoyar la internacionalización de nuestras cooperativas y bodegas es contribuir a la mejora económica y a la competitividad; en definitiva, estamos contribuyendo al crecimiento económico de Castilla -La Mancha y a la puesta en valor del tejido empresarial de nuestra tierra más allá de nuestras fronteras”, ha destacado. De ahí que –ha especificado- en este último ejercicio, Globalcaja haya incrementado un 42,25% su financiación al comercio exterior de las diferentes empresas de Castilla-La Mancha, alcanzando un importe de 207,25 millones de euros.

Sobre la WBWE

La World Bulk Wine Exhibition se dirige a productores y compradores de vino a granel, bodegas, destilerías, importadores, distribuidores, minoristas, cadenas internacionales, negociantes, medios de comunicación, profesionales con una amplia visión del sector sin los que la WBWE no podría convertirse, cada año, en uno de los principales encuentros mundiales para el negocio del vino. Entre el 70/80% del vino a granel que se exporta en todo el mundo se encuentra en la WBWE, lo que convierte a esta feria en el lugar donde hay que estar si no se quiere perder un tren de vital importancia para el negocio y el futuro de los productores.