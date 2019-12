El envasado en destino, la alternativa de futuro para el sector del vino

La cumbre del clima y la necesidad de un compromiso medioambiental del sector han protagonizado también estos días la 11ª World Bulk Wine Exhibition (WBWE) de Ámsterdam, la mayor feria del mundo para el negocio del vino a granel, que ha cerrado sus puertas con la presencia de 260 bodegas de 24 países, más de 450 productores representados, entre ellos más de 80 de Castilla-La Mancha y que ha registrado más de 6000 visitas de profesionales de 60 nacionalidades.

La WBWE ha visibilizado una vez más la necesidad de un compromiso del sector por una industria más verde, algo que, según han señalado los expertos, debe pasar necesariamente por el envasado en destino. Este tema ha sido protagonista estos días en el ciclo de conferencias titulado “El desafío del vino a granel: medio ambiente, cambio climático y nuevas oportunidades de negocio”, de la mano de profesionales como Pau Roca, director general de la OIV, Deborah Parker Wong, periodista y profesora o Steve Daniel, comprador de la empresa Hallgarten Wines en Reino Unido.

Los mayores operadores internacionales, así como profesionales diversos de todos los tamaños y áreas del sector, han llenado la WBWE durante estos dos días. La diversidad en la oferta y un modelo de negocio centrado en la rentabilidad consigue que la WBWE sea la feria en la que más contratos y acuerdos de envasado (en origen o en destino) se realizan.

Países productores como España, Francia, Italia, Argentina, Sudáfrica, Chile y Australia han vuelto a tener una importante representación en la feria, así como nuevos actores en el mercado que ganan cada vez más peso en el escenario global.

Visitantes en la feria WBWE

Calidad ha sido posiblemente la palabra más pronunciada en esta edición de la feria. Calidad, según los expertos, en el concurso internacional de vino a granel (IBWC) y calidades diversas en toda la feria. Bodegas con graneles “Premium” tienen en la WBWE la plataforma para encontrar los compradores adecuados a sus productos, garantizar la trazabilidad y poder elegir el destino final de sus vinos a granel de alta gama. Vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegida, vinos con denominación varietal, vinos genéricos destinados a mezclas, espumosos, vinos aromatizados como el vermú, brandy e incluso destilados, todas las potenciales necesidades de un mercado creativo se concentran en la WBWE.

Otro de los temas más candentes de esta edición ha sido el papel protagonista que tienen en el sector los packagings alternativos, como el vino en lata, bag in box, kegs, etc. Un tema que va muy ligado a los nuevos consumidores y que estará liderado desde el vino a granel.

La organización de la WBWE ha señalado que no se entiende el negocio sino es acompañado de debate y reflexión sobre las tendencias de futuro y en ese sentido, hay que destacar el éxito de The Art of Blending Wine, el único seminario del mundo dedicado en exclusiva a este tema y que se celebra dentro de la WBWE. Las sinergias y conversaciones que han surgido acerca de este tema van a permitir a los profesionales tomar mejores decisiones y encontrar mejores soluciones a sus problemas diarios tanto en laboratorios como en el campo.

La WBWE es la única feria capaz de reunir en dos días y un único espacio el 80% de la producción mundial de vino a granel, por eso es el mayor encuentro del mundo para el negocio del envasado en destino.

WBWE Ámsterdam, impulsada por la empresa castellano-manchega Pomona Keepers con el respaldo de Globalcaja y el apoyo del IPEX de Castilla-La Mancha, ha cerrado 11ª edición con reflexiones sobre el futuro y la mirada puesta en Asia ya que los próximos 29 y 30 de mayo se celebra en Yantai, China, la WBWE Asia.