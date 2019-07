La pesca y la gastronomía cinegética serán protagonistas en la próxima edición de FERCATUR

La pesca y la gastronomía cinegética serán las protagonistas de la próxima edición de la próxima edición de la Feria Nacional de la Caza y la Pesca y el turismo (FERCATUR) que se celebrará en Ciudad Real del 20 al 22 de septiembre.

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha señalado hoy en la presentación de la Feria que “la pesca será uno de los platos fuertes de Fercatur 2019”. Para ello se realizarán demostraciones y cursos gratuitos de pesca para barbos y carpas, tanto de mosca como con señuelo. Todo ello en una piscina situada en la zona de actividades.

Marín ha recordado que Fercatur colabora con el próximo campeonato de mundo de Pesca en Agua Dulce sub 25, sub 20 y sub 15, que tendrá lugar en septiembre en el Embalse de El Vicario de Ciudad Real. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 22, en el escenario principal de Fercatur.

Otra de las novedades tendrá como protagonista a la cocina de caza con la celebración del I Concurso Nacional de Gastronomía Cinegética donde se seleccionarán tres chefs ganadores que participarán en directo en Fercatur en la fase final del concurso a través de un showcooking, en el que el público podrá ver y degustar los distintos platos que realicen los finalistas.

Nueva oferta de Fercatur 2019 serán un Taller de montaje de Moscas, en el que grandes y mayores podrán aprender de forma gratuita de la mano de instructores de la Escuela de Pesca de Ciudad Real cómo fabricar moscas para pescar.

Un centenar de stand en 21.500 metros cuadrados

A la espera de la finalización del pabellón ferial, Fercatur se celebrará junto al recinto ferial de Ciudad Real (Avenida Descubrimiento de América) y contará con más de un centenar de stands en sus 21.500 metros cuadrados, que acogerán numerosas actividades además de la expositiva

Carlos Marín ha adelantado que FERCATUR 2019 es un evento para todos los públicos que viene cargado de novedades . El objetivo de esta fiesta cinegética es poner en valor un sector que, además de ser un motor económico, contribuye a la conservación del medio ambiente.

La Feria estará distribuida en dos zonas, una comercial y de actividades, donde se instalará una carpa poligonal de 3.300 metros cuadrados con capacidad para albergar una centenar de expositores. Además, en el interior de la carpa se impartirán talleres en espacios habilitados para ello, así como conferencias y actividades lúdicas y gastronómicas en el escenario principal. Y una segunda zona denominada de ocio en el Auditorio La Granja, que será el espacio destinado al ocio y la diversión a través de la música y la gastronomía, además de albergar competiciones caninas.

Esta edición combinará actividades técnicas para profesionales del sector cinegético con actividades de corte lúdico dirigidas a todos los públicos. Una parte importante serán las conferencias y talleres, donde se analizará el presente y futuro de la comercialización de la carne de caza, la gestión de cotos, el crecimiento y la expansión cinegética, la caza sostenible o la mixomitosis en los conejos, entre otros temas.

Otro capítulo destacado será la exhibición de rehalas, en la que los perros serán unos de los grandes protagonistas de esta edición de Fercatur, en esta ocasión se prevé un mayor número de rehalas y colleras que se exhibirán en la zona exterior.

Fercatur también acogerá concursos morfológicos de distintas razas de perros de caza (perdiguero de Burgos, Podenco, etc.).

Entre los atractivos figura un simulador de tiro virtual, en la que los participantes podrán practicar entrenamientos tácticos y deportivos a través de una pantalla gigante obteniendo una experiencia muy real y divertida;

Además contará con espectáculos musicales, que se desarrollarán en la zona de ocio como complemento a las actividades cinegéticas; exposiciones, en el que los visitantes podrán adentrarse en el sector cinegético y comprobar su evolución, a través de diferentes muestras que se expondrán en exclusiva en la Feria; tiro con arco, en el que el público podrá practicar de forma gratuita el tiro con arco de la mano de monitores titulados expertos; y actividades infantiles, donde los más pequeños tendrán la oportunidad de acercarse a la caza, pesca y naturaleza, a través de distintas actividades diseñadas en exclusiva para ellos como demostraciones de adiestramiento de perros, talleres y experiencias gastronómicas en las que degustarán distintos tipos de carnes de caza.

Estarán presentes en Fercatur expositores de accesorios de caza, pesca, armas y tiro, cartuchería, Artesanía cinegética, Asociaciones de Caza, Automóviles, Gastronomía y Restauración, Gestión Cinegética, Ropa y equipamiento, Óptica, Seguros, Organismos Oficiales, Taxidermias, Turismo activo, Medios de comunicación, etc.

“Será una muestra, ha indicado Marín, de la importancia y del peso económico y social del sector cinegético, del mundo de la pesca, la naturaleza y el turismo de interior en la provincia y región, "ya que son una bastión más para luchar contra esa despoblación que padecen nuestros pueblos; estamos en un momento en el que los aficionados a la caza, pesca y naturaleza hemos perdido el miedo a defenderla con toda la pasión con que la ejercitamos y creo que es el momento de recordar y agradecer desde Fercatur, a todos aquellos que la han defendido y la siguen defendiendo".

6.500 millones de euros

Por último, el presidente de FECIR ha recordado que el sector de la caza aporta 6.500 millones de euros al PIB nacional y genera 187.000 empleos, según datos de la fundación ARTEMISAN. Mueve más de 600 millones de euros, más de 6.500 puestos de trabajo y más de 1.700.00 euros en jornales.

También ha señalado que hay cerca de un millón de cazadores en todo el país, el deporte en el que más federados hay después del fútbol. Todo ello, ha añadido, sin mencionar la actividad agroalimentaria que se genera alrededor de la comercialización de la carne de caza, una carne sana, ecológica y que garantiza el bienestar animal.