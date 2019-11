La presencia y actividad digital, asignatura pendiente de la mayoría las bodegas de la región

La presencia y la actividad digital sigue siendo la asignatura pendientes de las bodegas de la región, según los datos obtenidos por la informe 'Marketing & Wine Score' realizado por la agencia de marketing online Vital Innova, que ha analizado empresas vitícolas de varias denominaciones de origen, entre ellas algunas de Castilla-La Mancha como Do La Mancha, Almansa o Manchuela.

Según este estudio, aunque la gran mayoría de las bodegas tienen página web, en la mayoría de los casos, no son seguras y tienen poca o nula actividad en la creación de nuevos contenidos. Asimismo, son todavía muy pocas las bodegas que tiene tienda online y escasísimas las que venden a través de Amazon, el mayor Marketplace de internet, con un mercado potencial de más de 100 millones de usuarios Prime.

En redes, es Facebook la más utilizadas por las empresas del sector vitivinícola, seguida de twitter e Instagram siendo Instagram en la que menos presencia tienen.

El informe analiza aspectos fundamentales de la presencia online de las bodegas como el posicionamiento en Google, la actividad en redes sociales, la seguridad de su tienda online, la presencia en marketplaces, la inversión en publicidad de 2.500 bodegas, integradas en las 40 DO e IGP, asignándoles a cada elemento un valor cuantitativo entre 0 y 1.000 puntos, que los propios responsables del estudio han reconocido que ha podido ser "muy exigentes".

De hecho, la denominación de origen que obtiene una mayor puntuación es la de Rueda, con 396 puntos sobre 1.000, lo que demuestra que todas las marcas tienen "un recorrido amplio" de mejor, pero en el caso de las de Castilla-La Mancha se quedan aún muy lejos de estos primeros puestos.

DO La Mancha

En el caso de DO LA Mancha, el estudio analiza 165 bodegas de las cuales solo 14 han superado los 500 puntos, lo que supone el 8,48%. El valor (MWScore) promedio de la DO La Mancha se sitúa en los 215,03 sobre 1.000 puntos

Así, aunque de estas bodegas el 69% posee página web solo el 48% es responsive (se adapta a los diferentes tamaños de pantalla) y sólo el 22,42% de las mismas dispone de certificado de seguridad SSL.

Bodega Bárbara Alarcón

Además, tienen solo el 37,58% de las páginas dispone de blog o sección de noticias y tan solo el 6% lo actualiza con la suficiente periodicidad.

En este aspecto, la denominación de origen tiene muchas posibilidades de mejora puesto que tan solo el 27,88% de las webs analizadas dispone de tienda online donde vender sus producto. Y en el caso de la venta en plataformas, el 5,45% de las bodegas de la denominación de origen vende a través de BodeBoca. un 0,61% de las bodegas vende directamente en el mayor Marketplace de internet Amazon, con un mercado potencial de más de 100 millones de usuarios Prime.

En cuanto a la redes, para todas las denominaciones la red preferida es Facebook, el 46,06% de las bodegas tienen perfil en esta red social; el 28,48% tiene Twitter, el 23,64% en Instagram y YouTube. La red menos popular es Linkedin, con solo un 13,94% de perfiles. Respecto a las actualizaciones, la red Facebook es la más activa, mientras que Linkedin es la menos utilizada.

A pesar de que el rendimiento de las páginas no es excesivamente bueno, más del 68,48% de las bodegas tiene un buen posicionamiento de marca con respecto a distribuidores. No obstante, el 50,30% de las bodegas tiene contenido poco original o duplicado, y una mala optimización onsite.

El aspecto más flojo de la DO La Mancha y donde mayor margen de mejora encuentra el estudio es en la inversión publicitaria en buscadores. Tan solo el 0,61% de las bodegas realiza alguna inversión en search (publicidad de búsqueda), el 1,21% en publicidad de display y ninguna realiza fichas de producto “shopping” (anuncios mostrados a los usuarios que efectúan una búsqueda concreta).

DO Almansa

Los datos para la DO Almansa no son mucho mejores. De las 12 bodegas que forman la denominación de origen Almansa, sólo una supera los 500 puntos, lo que supone el 8,33%. El promedio de la DO Almansa se sitúa en los 262,50 puntos.

Según el estudio, el 91,67% posee página web y un 83% de las páginas web de las bodegas están diseñadas para que se adapten a los diferentes tamaños de pantalla aunque tan sólo el 33,33% de las mismas dispone de certificado SSL.

De las 12 bodegas de la DO Almansa solo el 41,67% de las páginas dispone de blog o sección de noticias, pero ninguna de ellas lo actualiza.

Respecto a la tienda online, tan solo el 33,33% de las webs dispone de tienda online donde vender sus productos. El 25% de las bodegas de la denominación de origen vende a través de BodeBoca, sin embargo ninguna de las bodegas de la denominación de origen vende directamente a través de Amazon.

Presencia online

En relación a la presencia y actividad en redes sociales, el 66,67% elige Facebook como principal red social; el 33,33% tiene perfil en Twitter, el 41,67% en Instagram y el 25% en YouTube. La red menos popular es Linkedin, con solo un 8,33% de perfiles. Respecto a las actualizaciones, la red Facebook es la más activa, mientras que YouTube es la menos utilizada.

En lo que respecta a publicidad, en la actualidad ninguna bodega de la DO Almansa está realizando actividades de promoción de pago en línea.

A pesar de que el rendimiento de las páginas no es excesivamente bueno, el 91,67% de las bodegas tiene un buen posicionamiento de marca con respecto a distribuidores. Sin embargo, el 91,67% de las bodegas tiene una mala optimización onsite.

DO Manchuela

Por lo que respecta a la DO Manchuela, de las 37 bodegas que forman la denominación solo cuatro han superado los 500 puntos, lo que supone el 10,81%. El MWScore Promedio de la DO Manchuela se sitúa en los 243,24 puntos (σ=187,72).

El 78,38% posee página web de ellas el 65% de las páginas web es responsive, aunque también tienen un problema de seguridad, pues tan solo el 27% de las mismas dispone de certificado SSL. El 21,62% de las páginas dispone de blog o sección de noticias, pero ninguna de ellas lo actualiza.

Respecto a la tienda on-line, tan solo el 35,14% de las webs analizadas de la DO Manchuela dispone de tienda online donde vender sus productos. El 2,70% de las bodegas de la denominación sí venden a través de BodeBoca y Amazon.

En relación a la presencia y actividad en redes sociales, la red más popular entre las bodegas de la denominación de origen es Facebook. El 48,65% de las bodegas tienen perfil en esta red social. El 32,43% tiene perfil en Twitter, el 24,32% en Instagram y el 8,11% en Linkedin. La red menos popular es YouTube, con solo un 5,41% de perfiles. Respecto a las actualizaciones, la red Facebook es la más activa, mientras que Linkedin es la menos utilizada.

A pesar de todo ello, el 73% de las bodegas tienen un buen posicionamiento de marca con respecto a distribuidores. No obstante, el 59,46% tiene contenido poco original o duplicado, y una mala optimización onsite (86,49%).