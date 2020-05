El sector de la hostelería pide una mesa de diálogo y participación en las decisiones que están afectando al sector

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) que agrupa a 6.500 bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio nocturnos y establecimiento de alojamiento de la provincia de Toledo, ha pedido una mesa de diálogo para estar “presentes en la toma de decisiones y que las medidas estén presididas por la transparencia y la calidad para poder abrir con garantías nuestros negocios”.

Este manifiesto forma parte de un conjunto de acciones en todo el territorio nacional y que se ha materializado hoy en varias provincias de la región. El sector nacional demanda un plan estratégico de relanzamiento y reconversión sectorial, que se materializaría tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas y municipios.

En Toledo, la entrega de la tabla reivindicativa en la Delegación del Gobierno la han protagonizado miembros de la Junta directiva de la Asociación entre lo que se encontraban su presidente, Tomás Palencia, y Adolfo Muñoz, presidente de Saborea España, .

Entre las medidas que solicitan está que el aforo de los establecimientos se delimite por la distancia de seguridad y no por el porcentaje, algo que ya se está haciendo en otros países.

Además, solicitan participación en el diseño de las medidas, claridad y transparencia para poder planificar la reapertura del sector; creación de una mesa negociadora para definir la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE); microcréditos de unos 25.000 euros; establecer un IVA superreducido;prórroga en el pago de hipotecas y suspensión de los alquileres de los negocios de hostelería desde el inicio del estado de alarma.

Acto reivindicativo en Toledo EHT

También proponen campañas para la promoción del consumo y del turismo y para que los clientes pierdan el miedo a acudir a los establecimientos.

Tomás Palencia ha leído la tabla reivindicativa y ha señalado que actualmente tan sólo un 20% de los establecimientos de la provincia están abiertos y tienen miedo de que “se queden fuera de la desescalada establecimientos de hostelería a nivel provincial”.

Además, ha señalado que el cierre de la hostelería está arrastrando a otros sectores, entre ellos, productores, agricultores y ganaderos cuyas ventas han caído a cero.

Respecto a la posibilidad de que la provincia de Toledo pase a fase dos la próxima semana, Tomás Palencia ha señalado que este avance “puede aliviarnos no porque tal como están los ERTEs supone que quien no abra va a empezar a tener Seguridad Social de sus empleoados, este en el ERTE o trabajando. Quien haya tenido en sus manos la cuenta de explotación de un restaurante sabe que con el 50% del aforo no es viable”.

Por su parte Adolfo Muñoz, presidente de Sabores España ha señalado que lo que más le preocupa sus empleados, que lo están pasando peor. “Creemos que esto va a cambiar muy despacio. Antes de diciembre de 2020 la recuperación va a ser nada, vamos a tener un 30% aproximadamente de las ventas que teníamos”. Sin embargo, se ha mostrado dispuesto encarar la situación: “Hay que abrir, hay que tener ganas y luchar”.

Estas mismas acciones se han llevado a cabo en otras provincias en las que también se ha hecho entrega de la tabla reinvidicativa.