VÍDEO | Un alcalde del PP en Cuenca corta la grabación de un pleno: "no me da la gana"

La formación Ahora Casasimarro ha difundido un vídeo en el que se ve como el alcalde de la localidad conquense, el 'popular' Juan Sahuquillo García, decide levantarse en medio del ruego del edil de Ahora Andrés Fernández. Fernández comenzó la lectura de dicho documento al final del pleno ordinario, que se celebra cada tres meses en Casasimarro, en el que recordaba al alcalde que "no sabemos a qué dedica el tiempo que debería dedicar a solucionar los problemas de los ciudadanos" del pueblo.

Así, continuaba Fernández, está "a ojos vista" que no se ponen soluciones, ya que "la tasa de paro sigue, las calles mal asfaltadas, no se proponen soluciones para reactivar la actividad del champiñón y las setas, no se amplía el polígono industrial con la celeridad que demandan empresarios y autónomos". Es por esto que cuestiona el salario del edil, de más de 26.000 euros anuales "por no hacer nada más que firmar algunos decretos de alcaldía" y "firmar felicitaciones para enviar a algunos vecinos".

Por eso, señalaba que Sahuquillo como "servidor publico" está "obligado" a desarrollar su función con eficacia y "cumplir" con el contrato público que es el programa electoral. "Señor alcalde, nuestro ruego es que cumpla su programa electoral y se gane el sueldo", finalizaba Fernández.

En el vídeo, sin embargo, se puede ver como los ediles del PP, entre los que se encuentran la secretaria del Ayuntamiento, el concejal de Deportes, Óscar Pinar, liberado por la Diputación de Cuenca e Isidoro Bernal, concejal de Hacienda y, Urbanismo, también liberado, se levantan nada más empezar la lectura de Fernández. De hecho, Sahuquillo empieza a gritar "¡Andrés, Andrés!", y hacer gestos para acabar con la grabación del pleno, hasta finalmente quitar la imagen del mismo. También se oye "¡No me da la gana!".

Fernández ha rechazado en declaraciones a eldiarioclm.es la actitud "antidemocrática" del alcalde de la localidad, así como el trato recibido en el pleno que ha tachado de "denigrante y degradante". No es la primera vez que tienen problemas con la grabación del Pleno municipal, que Ahora Casasimarro realiza con sus propios medios. "Cuando levanta la gestión le hace un gesto a mi compañero para que apagase la cámara, pero le dice que no, que está en su derecho de grabar", asegura.