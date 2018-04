La alcaldesa de Ciudad Real, operada satisfactoriamente de cáncer de mama

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha sido satisfactoriamente operada esta mañana en el Hospital General Universitario de Ciudad Real del cáncer de mama que le fue detectado hace unas semanas en una revisión rutinaria. Pilar se encuentra ya en planta, según ha comunicado el Ayuntamiento de la capital ciudadrealeña.

Durante el tiempo de su recuperación, Nicolás Clavero, asume las funciones de alcalde. El Ayuntamiento de Ciudad Real ha querido agradecer las "numerosas" muestras de cariño y mensajes, tanto de particulares como de instituciones y asociaciones, que la alcaldesa ha recibido a lo largo de estos días.

Zamora anunció su diagnóstico en los primeros días de abril, tras una prueba en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. “Fue una revisión rutinaria, en la que tras una biopsia se ha detectado que es cáncer de mama. Todos los pronósticos son muy positivos, ha sido una detección precoz… y el cáncer está en un estado muy leve, y los marcadores descartan los tipos más graves de cáncer, pero ciertamente tengo un cáncer de mama como muchas otras mujeres luchadoras y peleonas que han podido con esto, y yo no voy a ser menos. Voy a pelear con todas mis ganas y no me voy a retirar de esto y seguiré siendo la alcaldesa”, aseguró en un encuentro con los periodistas.

"El primer día que me lo dijeron si me deprimí, esto hay que asumirlo, hay que sentarse con la familia y hablarlo, pero ahora estoy llena de fuerza y de optimismo. Empiezo una carrera de fondo, sabéis que me gusta correr y la primer etapa no es sencilla, peo en los maratones, una vez que las piernas se hacen a correr, ya no te pesan y puedes llegar hasta el final y llegar a la meta, y yo voy a llegar a la meta, volveré a estar al frente del Ayuntamiento", explicó.