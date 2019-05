La alcaldesa de Toledo no habla de pactos porque aspira a un liderazgo mayor del PSOE

Milagros Tolón es la actual alcaldesa de Toledo, la primera mujer que ha liderado el Gobierno municipal de la ciudad y del que pretende seguir al frente en la próxima legislatura. La candidata del PSOE en la capital regional para las elecciones municipales que se celebran este domingo 26 de mayo señala que en los comicios locales “la gente vota más a la persona que al partido”. Así, espera contar con un respaldo aún mayor del que consiguieron los socialistas en las pasadas elecciones generales, en las que se situó como primera fuerza en la ciudad en unos resultados que, sin embargo, podrían propiciar también un cambio de gobierno con la suma de PP, Ciudadanos y Vox.

“Nosotros representamos el futuro respecto a otros partidos que se quieren unir para paralizar la ciudad y hacerla retroceder”, asevera la candidata del PSOE en una entrevista con toledodiario.es a apenas cuatro días de la cita electoral. Licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio, Tolón ha ejercido la docencia como profesora de adultos en distintos centros de Toledo y también fue concejala del Ayuntamiento de Toledo y diputada regional por el PSOE. En esta primera experiencia como alcaldesa, pone una nota “muy buena” al trabajo del equipo de Gobierno durante esta legislatura y afirma sentirse “con fuerzas para seguir trabajando por la ciudad”.

“Aspiro a que los toledanos me den el máximo apoyo para llevar a cabo mi proyecto de ciudad, el mío”, asevera al ser preguntada por los posibles pactos de los que podría requerir su continuidad como alcaldesa y que le sirvieron para conformar el primer gobierno con más número de mujeres que de hombres en la historia de la ciudad. En esta ocasión, no dispondrá del apoyo de Ganemos Toledo y de los cuatro concejales que han formado parte del bipartito en esta legislatura. Así, cabe destacar también de cara a estos comicios que sus actuales socios de gobierno no se presentan a estas elecciones y han denunciado la “fraudulenta” candidatura que, sin embargo, aparecerá bajo este nombre en una de las siete papeletas entre las que los toledanos podrán elegir y sobra la que la propia Tolón advirtió que formaba parte de “una trama”.

Balance de legislatura

¿Qué tal va la recta final de la campaña electoral? ¿Qué sensaciones tiene de cara a la cita electoral del domingo?

A mi me gustan las campañas electorales así que estoy contenta, deseando que llegue el día 26. Creo que la campaña electoral la empezamos hace cuatro años, no ahora. Pero en estos diez-quince días te encuentras con mucha gente. Así que con ilusión y, a tres días de que termine -la entrevista se realizó este pasado miércoles-, con fuerzas para seguir trabajando por la ciudad.

Ha trabajado como docente, ¿qué puntuación pone al equipo de Gobierno en esta legislatura?

Le pongo una puntuación muy buena porque ha sido un equipo de Gobierno que ha estado en contacto con la gente, en la calle, donde se ha llegado a consensos importantes y donde, sobre todo, hemos estado mirando por la ciudad de Toledo.

Siempre he dicho que la política municipal es proximidad y cercanía, estar con los ciudadanos en la calle, escuchar sus propuestas, y eso es lo que ha hecho este equipo de Gobierno desde el primer día, no solamente estos 15 días de campaña electoral. Y sobre todo preocupándose por las cuestiones municipales. En un momento donde podría haber interferido todo el tema nacional, nosotros nos hemos centrado en la ciudad de Toledo, que ha sido la prioridad.

¿De qué se siente más orgullosa entre todo lo que han podido hacer en estos cuatro años?

De que la ciudad de Toledo haya sido una ciudad donde se han creado más de 7.500 puestos de trabajo, donde el paro ha bajado en dos mil personas… todo lo que tenga que ver con las personas es de lo que nos sentimos más orgullosos, sobre todo de darles una oportunidad para el empleo.

¿Alguna espina clavada?

No porque lo que quiero es, en los próximos cuatro años, seguir haciendo todo lo que no hemos podido hacer o rematar. No se puede llegar a todos sitios en todos los momentos y entonces es importante que en estos próximos años los toledanos y toledanas me den su confianza para poder seguir haciendo los proyectos de ciudad.

Ha habido momentos malos, claro que sí, pero en general creo que ha sido una legislatura responsable donde la ciudadanía de Toledo ha ido a más en muchas cosas, no solamente en la situación económica sino en las ayudas a la cooperación, en los servicios sociales… En definitiva, en ayudar a las personas, que es lo que queremos.

Programa electoral y proyecto de ciudad

Centrándonos ya en el programa. Proponen reducir algunos impuestos. ¿No ha dado tiempo en estos cuatro años a bajarlos, estando las cuentas saneadas y consiguiendo superávit? ¿Por qué en estos cuatro años no y en la próxima legislatura sí?

La ciudad de Toledo ha bajado los impuestos y los queremos seguir bajando. En esta legislatura se han bajado todos los impuestos, el IBI, las tasas, y se han mejorado las bonificaciones fiscales. Además, somos la ciudad de Castilla-La Mancha con el coeficiente de bonificación más bajo de toda la región, un 0.4%. Por tanto, durante esta legislatura se han bajado los impuestos, se han bajado las tasas y, además, se han dado bonificaciones fiscales para el desarrollo económico, para el empleo y para las familias numerosas. Por otro lado, somos la primera ciudad de toda Castilla-La Mancha donde los parados no tienen que pagar nada para ejercer deporte en las instalaciones deportivas municipales.

Eso es bajar los impuestos durante una legislatura, pero queremos ir a más. Por eso en estos cuatro años queremos seguir bajando impuestos como el de plusvalías, que nos parece muy injusto; o el impuesto de circulación para que la gente que matricule su coche lo haga aquí y no en otros municipios. Queremos seguir con las bonificaciones fiscales y, además, realizar reducciones importantes como la gratuidad del autobús para menores de entre 0 y 12 años.

Quiero que quede claro que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el superávit solamente se puede utilizar para obras sostenibles que no tengan que tener mantenimiento. Por lo tanto, la ley nos impide utilizar el superávit para bajar los impuestos.

Habla en su programa de desarrollar una estrategia de fomento de la economía social. ¿Cómo se llevaría a cabo?

En la ciudad de Toledo hay muchas cooperativas y empresas de economía social que lo que hacen es repartir beneficios entre sus propios socios. Lo que queremos es que esos socios tengan también el amparo del Ayuntamiento porque son una realidad, tanto de España como en la ciudad de Toledo. Por lo tanto vamos a estar en contacto con ellas por todo lo que hacen.

También incluyen un plan estratégico dotado con un millón de euros para fomentar el empleo entre jóvenes y mayores de 52 años. ¿De qué tipo de trabajos estamos hablando y con qué condiciones laborales?

Esa es la primera medida que voy a poner en marcha si los toledanos me eligen como alcaldesa. Es un millón de euros que nos ha dado Europa para jóvenes y mayores de 52 años desempleados. Habrá itinerarios, en los que están los nichos de empleo, para que puedan insertarse en el mercado laboral, sobre todo los jóvenes. Los nuevos nichos están directamente relacionados con el medio ambiente, las energías renovables y la sostenibilidad.

El Sindicato de Policías locales pedía estos días llegar a un acuerdo con los agentes de movilidad para mejorar sus condiciones laborales. ¿Si gobierna el Partido Socialista se van a mejorar las condiciones de estos trabajadores?

Hemos llegado a un acuerdo con la Policía Local y con los bomberos, que era mucho más complicado, con lo cual no lo veo complicado. La voluntad política está y nosotros estamos intentando que sea cuanto antes. Ahora los técnicos municipales están valorando las peticiones. Cualquier acuerdo sindical tiene que llevar el visto bueno de los técnicos, de los servicios de Intervención del Ayuntamiento de Toledo, que son los que firman los informes.

No han tenido tiempo esta legislatura para aprobar la modificación 29 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 -actualmente vigente-, y que ha sido tachada por algunos partidos como un “mini POM”. ¿Si consigue gobernar se va a centrar en llevar a cabo estas modificaciones pendientes o en sacar adelante un nuevo Plan de Ordenación Municipal?

Estamos pendientes de que la Junta nos apruebe la 29. El Ayuntamiento ya ha hecho su trabajo. Cuando llegamos, el POM del Partido Popular estaba en una inestabilidad e inseguridad jurídica. Hace un año que se anuló. Nosotros ya teníamos preparado las modificaciones urbanísticas para que la ciudad no se parara, para que se pudieran seguir haciendo viviendas o para desarrollar la zona industrial, y así se ha hecho.

Nosotros tenemos perfectamente diseñada la ciudad y las herramientas urbanísticas, lo único que hace falta es que nos la aprueben para que siga avanzando la ciudad.

Aparte de estas modificaciones, ¿van a llevar a cabo la realización de un nuevo POM?

Lo que queremos es que las modificaciones, la 29, nos la aprueben cuanto antes porque con eso ya tenemos toda la capacidad de poder actuar desde el punto de vista urbanístico. No me fijo plazos porque nunca se sabe por todas las tramitaciones que tiene que pasar, pero lo más importante es que la ciudad sigue creciendo y se sigue desarrollando. Lo que estamos haciendo ahora es atraer empresas, con lo cual, no nos preocupa tanto el tiempo sino el cómo.

¿Por qué cree que es más importante realizar modificaciones que realizar un nuevo POM?

No es que sea más importante, es que no era necesario en ese momento porque era lo más rápido. Por ejemplo, con la situación en la que estaba el POM se ha traído un parque temático en referencia al parque Puy du Fou-. El urbanismo tiene herramientas para que se pueda perfectamente desarrollar la ciudad. Es lo que teníamos que hacer para que todo fuera mucho más rápido, actualizar todo mejor y afianzar la seguridad en lo que ya estaba consolidado, por eso se ha hecho así.

Otra de las propuestas de su programa es elaborar un plan municipal de vivienda. ¿Dónde cree el Partido Socialista que hace falta construir más vivienda en la ciudad de Toledo? ¿En qué barrios?

Es muy importante la labor que hace el Consorcio en el Casco Histórico, la labor de rehabilitación y restauración. Por tanto, esta herramienta tiene que seguir. El Ayuntamiento en esta legislatura ha promovido 700 viviendas, viviendas que se están haciendo sobre todo en el barrio del Polígono. Ahora lo que queremos es distribuirlas por toda la ciudad.

Tenemos pensado seguir desarrollando -vivienda- en el Polígono, en el barrio de Santa Bárbara, sobre todo en el Paseo de la Rosa, y seguir desarrollando en Palomarejos, sobre todo con el cambio de ubicación del cuartel de la Guardia Civil. Este terreno pasará a la EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) y ahí, con más de diez mil metros cuadrados, la EMV construirá viviendas, sobre todo para jóvenes. No solamente vamos a desarrollar vivienda en una zona de la ciudad sino que vamos a ir repartiendo en todas. Estos tres puntos ya están vistos y estudiados.

¿Contempla la construcción de viviendas en La Peraleda?

Eso viene de un PAU (Programa de Actuación Urbanístico) que ya estaba aprobado. El Ayuntamiento tendría una parte en La Peraleda que gestionaría la Empresa de la Vivienda.

¿Y respecto a Vega Baja?

Vamos a desarrollar el Plan Especial de Vega Baja. Cuando otros partidos dicen que hemos tenido cuatro años para hablar del plan no es así, lo que hemos hecho ha sido llegar a consensos durante esta legislatura. Estamos hablando de una zona que ha estado más de diez años paralizada porque no se llegaba a acuerdos. Por ejemplo, hemos llegado a un consenso acerca de la senda peatonal que hemos hecho, una senda que ha puesto en valor los restos ya que cuando vas paseando se ven perfectamente los restos visigodos.

Lo que tenemos que hacer es sentarnos y ponernos de acuerdo, no solamente con esta senda peatonal, si no también con la creación del campo de fútbol Carlos III, que es una zona libre de restos arqueológicos. Y también con la Guardia Civil, otra zona libre de restos. Lo importante es poco a poco hacer ciudad en Vega Baja con el consenso de todos, no tenerlo vallado porque es una zona muy sensible desde el punto de vista arqueológico y patrimonial. Llegando a acuerdos iremos construyendo ciudad, al margen derecho tenemos la Universidad y al margen izquierdo el barrio de Santa Teresa, quedando Vega Baja en el medio. Es importante integrarlo y poco a poco lo vamos a hacer.

¿Qué plan tiene el PSOE para Palomarejos una vez se traslade el Hospital Virgen de la Salud al Polígono?

El Hospital Virgen de la Salud, que se irá poco a poco de forma progresiva, es un terreno de la Tesorería de la Seguridad Social, no es del Ayuntamiento ni del Sescam. Por tanto, vamos a negociar e intentar llegar a acuerdos con la Tesorería para que ahí haya un centro socio-sanitario. Tenemos el compromiso de trabajar con la Tesorería de la Seguridad Social, para conocer sus planteamientos, porque es su suelo, y tenemos que llegar a acuerdos para que el barrio se refuerce.

Por ello, hemos querido junto a la Guardia Civil, que el cuartel se quede donde está y se amplíe en treinta mil metros cuadrados, en vez de diez mil. Eso generará mucha vida en el barrio de Palomarejos. Además, en el antiguo cuartel de la Guardia Civil se crearán 500 viviendas y eso genera comercio. Por su parte el centro de especialidades, el ambulatorio, se amplía. Por tanto ese barrio queda totalmente cubierto.

En el ámbito de la movilidad, ¿va a estar preparada la ciudad para la apertura del nuevo hospital en el Polígono?

Para empezar, vamos a tener nuevo hospital, porque hace cinco años no sabíamos que iba a haber un nuevo hospital. Esto es muy importante ya que quieren llevar el debate en otro sitio donde no lo hay. Hace cinco años el hospital estaba parado y por fin Toledo va a tener un hospital como se merece, y eso hay que ponerlo en valor.

Desde hace años trabajamos para estudiar la movilidad en la zona y ya hemos hecho nuestra tarea sobre la movilización interna con las rotondas que ya se han abierto. Por su parte, la Junta de Comunidades ya está haciendo su proyecto, que tiene que pasar al estudio medioambiental, y que consiste en una bajada por las Nieves haciendo una entrada hacia el hospital. Además, el Ministerio de Fomento también está trabajando en la zona entre la autovía Maqueda-Cuenca, que también afecta a esta zona sur de la ciudad.

En el programa que han presentado también se menciona que se continuará dando impulso al Consejo del Pacto de Toledo por el Tajo. ¿Se va a dotar presupuestariamente este organismo?

No hace falta tener un presupuesto concreto. Por ejemplo, todo el tema jurídico se ha hecho con dinero del Ayuntamiento. Creo que en esta legislatura puede haber un antes y un después porque ya tenemos una sentencia firme que dice que tenemos razón.

Estoy convencida de que el Gobierno de España está viendo esa sentencia a favor del recurso de la ciudad de Toledo, la de Talavera, la de Aranjuez, la de la Junta de Comunidades y la de la Plataforma y esto tiene que cambiar la visión respecto al agua. Tengo mucha confianza en que el Gobierno de España dé un paso adelante, sea valiente y respete los caudales ecológicos que pedimos en las diferentes ciudades.

La ciudad ya cuenta con su II Plan de Igualdad, del que dicen que van a implementar medidas en la siguiente legislatura si consiguen gobernar. En concreto, ¿cuáles se podrían poner en marcha?

Vamos a hacer un acompañamiento a las personas maltratadas pero sobre todo hay que incidir y seguir trabajando por la igualdad. De hecho, la primera medida que hicimos en este sentido fue cambiar la Concejalía de Igualdad del ámbito de los Servicios Sociales a la Presidencia, porque no somos un colectivo más, somos la mitad de la población.

Además, seguiremos con la Escuela de la Igualdad para concienciar sobre la necesidad de que la igualdad sea real en todos los aspectos de la vida; visibilizaremos que hay violencia machista, porque hay gente que todavía no piensa que en su entorno puede haber violencia machista; y seguiremos trabajando con los recursos que tiene el Ayuntamiento, la casa de acogida y el Centro de la Mujer.

La igualdad forma parte de nuestro ADN, nosotros somos el primer gobierno en la historia de Toledo, no solamente presidido por una mujer, si no con más número de mujeres en el gobierno. Esto no es ni bueno ni malo pero hay que visibilizar que las mujeres pueden llegar y sobre todo erradicar una lacra que tenemos que es la violencia machista y esto forma parte de nuestras siglas. No todos los partidos lo hacen.

¿Por qué cree que es importante gobernar con una perspectiva feminista en el ámbito municipal?

El feminismo viene recogido en la Constitución que dice que los hombres y las mujeres somos iguales, que tenemos que tener los mismos derechos. Eso es el feminismo, por tanto, lo que hacemos es respetar lo que dice la Constitución. Los derechos son para todos, hombres, mujeres y niños, y eso hay que defenderlo y llevarlo hasta el final y sobre todo ponerlo en valor. Cuando digo que tengo un gobierno de más mujeres que hombres es que todavía me resulta hasta extraño. No tenía ni que decirlo pero lamentablemente es así.

Otras formaciones cambiarían esa Concejalía de Igualdad que ha mencionado por una Concejalía de Familia.

No tiene nada que ver la familia con la igualdad. Aquí ya hay una Concejalía de Familia y los que quieren poner solamente una Concejalía de Familia y quitar la de Igualdad está claro que no creen en la igualdad porque la igualdad todavía no ha llegado, no es real. Por tanto, tiene que estar puesta en las acciones de gobierno porque no tenemos igualdad. Hay una brecha salarial importante, desigualdades en los puestos de dirección… Defiendo que haya una Concejalía de Igualdad al igual que defiendo la de familia. Este Gobierno tiene ambas, pero para nada supeditar una a otra.

Este año se ha inaugurado en Toledo la colección de Roberto Polo pero también el colectivo de artistas contemporáneos de la ciudad echa en falta la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo y la recuperación de todas las obras que están almacenadas. ¿Se plantea el PSOE, de Toledo y de Castilla-La Mancha, esta reapertura?

Llevamos cuatro años trabajando con los artistas, de hecho, lo podemos ver en diferentes épocas del año y hace unos días cuando inauguramos una exposición de arte contemporáneo en la senda del río Tajo. Además, el Centro Cultural San Marcos se ha utilizado para lo que nuestros artistas han querido.

Creo que la Colección Roberto Polo es un importante referente de arte contemporáneo para la ciudad de Toledo pero el Centro Cultural San Marcos también se ha convertido en un referente de exposiciones porque antes estaba cerrado. Creo que hasta 2020 está todo ocupado, sobre todo de artistas toledanos.

Respecto a participación, ha afirmado su intención de dar continuidad a los presupuestos participativos. ¿En qué áreas desarrollaría este tipo de presupuestos?

Los dejaría como están. Creo que la participación no es un área de obras. Hemos llevado la participación a áreas como la cultura, el turismo o el ocio. Estamos permanentemente escuchando la voluntad de los vecinos. De hecho, gran parte de lo que se ha hecho en la ciudad no venía en el programa electoral ya que ha surgido a partir de la participación de los vecinos. Una participación que se desarrolla por vías muy diferentes, de forma transversal, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo.

No solamente para elegir las obras si no también para participar en eventos como el Festival Cohete o Las Noches Toledanas, donde la participación de artistas ha sido masiva. La participación está presente continuamente en nuestra gestión de gobierno y va a seguir estando.

Teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos del Casco o de la Asociación de Vecinos Iniciativa Ciudadana, ¿han tenido algo que ver los comerciantes de la plaza de Zocodover en la decisión de instalar finalmente en el Arco de la Sangre la fuente que pedían en la plaza?

No, lo digo muy claro y muy rotundo. Cuando nosotros presentamos el proyecto de la plaza de Zocodover a todos los grupos políticos del Consorcio, se cuelga en la web y todo el mundo da el ‘ok’. Se empieza la obra y a continuación surge la fuente -la petición de los vecinos que se aprobó en los presupuestos participativos de 2018-, cuando ya tenemos el proyecto hecho, cuando ya tenemos la financiación y cuando para meter una fuente hay que levantar toda la plaza porque no estaba canalizada, no había una tubería. Pensamos que una obra no se puede levantar dos veces seguidas, por tanto, en el entorno de Zocodover, donde si pasa una tubería, se ha puesto la fuente. Cuando actúas con dinero público hay que ser consecuente y la fuente está cruzando la carretera, no hay más problema.

Pactos electorales

¿Cuántos concejales les dan en las elecciones municipales las encuestas internas que maneja el partido?

Tengo encuestas pero no voy a hablar de encuestas.

¿Milagros Tolón va a conseguir más votos para el PSOE en Toledo de los que consiguió Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales en la ciudad?

En las elecciones municipales de toda España, no por ser Milagros Tolón ni Emiliano García-Page, la gente vota más a la persona que al partido. Aquí en municipales siempre hemos estado por encima de los resultados de las generales. Por tanto, espero que los toledanos de cualquier partido político, incluso sin partido político, voten mi candidatura. Nosotros representamos el futuro respecto a otros partidos que se quieren unir para paralizar la ciudad y hacerla retroceder.

Digo esto porque no lo tenemos muy lejano, porque la ciudad de Toledo sufrió el mayor agravio cuando gobernaba el Partido Popular en la región y en la localidad. Cuando ha gobernado el PP, esos que se quieren unir todos para desbancar al partido que represento, se han parado obras importantes, como la del hospital o como la de los centros de salud, se ha despedido a gente y se han boicoteado los servicios públicos. Eso puede volver a ocurrir si se unen todos y si no tenemos la mayoría suficiente. Por tanto, pido que el día 26 de mayo todos los toledanos y las toledanas que apuestan por el futuro voten nuestra candidatura.

¿Se sentiría más a gusto gobernando con un acuerdo con Unidas Podemos o con Ciudadanos?

Aspiro a que los toledanos me den el máximo apoyo para llevar a cabo mi proyecto de ciudad, el mío.

¿Y si no consigue el apoyo suficiente?

A día de hoy lo que quiero es que los toledanos me den el máximo apoyo para que Toledo siga avanzando y creciendo. Hemos estado cuatro años gobernando y es importante el aval que nos da esta gestión. Nosotros tenemos un proyecto de ciudad de futuro, un Toledo del siglo XXI.

Pero seguro que a los potenciales votantes del PSOE les gustaría conocer si Milagros Tolón está más dispuesta a pactar con Ciudadanos que con Unidas Podemos.

Los votantes del PSOE lo que quieren es que el PSOE saque los mejores resultados de la historia de la ciudad de Toledo.

Si no se presentara a estas elecciones…

¿Qué estaría haciendo Milagros Tolón si no se presentara a la Alcaldía de Toledo? ¿Ha sacrificado algo?

Seguramente dando clase. Creo que no he sacrificado nada porque la ciudad de Toledo a mi me ha dado mucho y quiero que me siga dando.