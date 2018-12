Sí, es una Inocentada. Y viene a denunciar, tirando de humor, la situación de los embalses de cabecera del río Tajo. La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha aprovechado este 28 de diciembre para volver a pedir el fin del trasvase de agua hacia Levante.

“Me tenéis hasta las ancas con el trasvase, me vuelvo a mi planeta”. Son las 'declaraciones' de Gilbert, la 'Criatura de los Embalses de Entrepeñas y Buendía' que, dicen, ha "estallado definitivamente".

El "célebre" habitante de los pantanos de la cabecera del río amenaza con mudarse definitivamente "si el Ministerio de Transición Ecológica no pone fin al dislate". Dice haber agotado "todas las vías" para evitar lo que considera "un atentado ecológico sin precedentes contra el planeta Tierra", pero "desde la Proclamación de las Sombras, el organismo que regula las leyes galácticas" - en alusión a la Confederación Hidrográfica del Tajo- le remiten a Teresa Ribera.

"Os están secando el río Tajo y no hacéis nada, ¡nada!”

“Me da un poco de vergüenza ajena que tenga que venir un extraterrestre a poneros las pilas, pero es que os están secando el río Tajo y no hacéis nada, ¡nada!”, explica Gilbert, mientras puntualiza que contra lo que popularizó el cine, viene de otro planeta. “Yo llegué a la Tierra en el año 79, entré por Manises y la idea era tutelaros un poco con la Transición y volverme, pero paré en Casa Goyo -un popular restaurante de Alcocer (Guadalajara) -a cenar y visitando un poco el Mar de Castilla, pues le cogí el punto, porque se parecía a mi pueblo, y me quedé”.

Gilbert recuerda que en aquella época todo era Jauja y no tuvo problema en encontrar alojamiento. “Será por casas sumergidas”, exclama con cierta nostalgia. “Allí conocí a la vieja Micaela, muy buena vecina” explica en referencia a otra de las populares leyendas urbanas que habitaban las aguas de los embalses por aquella época.

“Pero luego se inventaron lo del agua para todos, el trasvase y todo se vino abajo, porque el embalse no se proyectó para eso, que estaba yo allí, eh, con lo bonitas que estaban Toledo y Aranjuez en la época, ¡quién te conoció, Ciruelo!”, lamenta la criatura.

“Ahora para ir a robarle las chuches a los niños tengo que pedir un taxi porque no me llego andando desde el agua a los pueblos… eso cuando encuentro un niño, que con la ruina esta del trasvase aquí ya no quiere vivir nadie, bueno, es que ni de vacaciones como antes, no viene ya ni Nessie, que veraneaba conmigo aquí, ah, y el río ni tocarlo, cualquiera se mete con lo sucio y pobre que baja, llevo sin ir a Portugal…”.

“He tratado de solucionarlo poniéndome en contacto con el doctor, que es quien se ocupa de proteger la Tierra, pero me ha dicho que la firma del Memorándum es un punto fijo en la historia de Castilla- La Mancha y que no puede hacer nada hasta que el Ministerio de Transición Ecológica se decida a cambiar las reglas de explotación”, explica sobre sus intentos de mediación para salvar los embalses y el Tajo.

“Pero vamos, contento está él también, bueno ella; siendo prácticamente británico, lo que disfrutaba del Mar Menor… y dice que ya ni se atreve a pasar por allí, que la última vez que se metió casi tiene que regenerarse, que para ustedes los humanos es lo que viene siendo morirse”.

“Por favor, humanos, demostrad un poco de sentido común, subid un escalón a nivel de civilización y decid “no al Trasvase Tajo-Segura, salvad el río Tajo, salvad el Mar Menor, salvad al planeta Tierra; Gilbert barada nikto”, reclama en su alegato.